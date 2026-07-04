3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat

Oven

Za ovne bo julij prinesel občutek, da se jim vrača pogum, ki ga zadnje tedne niso prepoznali pri sebi. Nekaj, kar so odlašali, se bo nenadoma zdelo preprosto, skoraj samoumevno. Kot da se jim odpre pot, ki je bila prej polna dvomov. V odnosih bodo bolj jasni, manj bodo popuščali in prav to jim bo prineslo olajšanje. Če so se v zadnjem času počutili, da jih drugi ne slišijo, se bo to zdaj spremenilo.

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Tehtnica

Tehtnice bodo začutile premik na področju, kjer so bile najbolj utrujene – v dinamiki z ljudmi, ki so jim blizu. Julij jim prinaša trenutek, ko bodo končno postavile mejo, ki je bila nujna, a so jo predolgo odlašale. In prav ta odločitev bo sprožila verižno reakcijo: več miru, več prostora zase, več jasnosti. Nekdo iz njihove bližine jih bo presenetil z gesto, ki bo pokazala, da so bile njihove skrbi pretirane. To bo njihov trenutek olajšanja.

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Kozorog

Največji preobrat pa čaka kozoroge. To je znamenje, ki bo v juliju končno zadihalo. Po mesecih občutka, da nosijo preveč odgovornosti, se bo zgodilo nekaj majhnega, a ključnega: nekdo jim bo stopil naproti. Morda pomoč, morda priznanje, morda priložnost, ki je bila dolgo zaprta. Kozorogi bodo prvič po dolgem času začutili, da ni vse na njihovih ramenih. In ko se to zgodi, se jim odpre prostor za stvari, ki so jih zanemarili – za počitek, za lahkotnost, za občutek, da je življenje lahko tudi mehko.

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