Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala

Ni presenetljivo, da so škorpijoni že desetletja eno najbolj fascinantnih znamenj zodiaka. Mnogi jih opisujejo kot magnetične, strastne in neustrašne, drugi pa opozarjajo na njihovo ljubosumje, trmo in potrebo po nadzoru. Kakšni so torej v resnici?

Preberi še 3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni

Kakšni so škorpijoni?

Škorpijoni so znani po močni osebnosti. Redko ostanejo neopaženi, saj imajo posebno energijo, ki privlači ljudi okoli njih. Pogosto delujejo samozavestno, čeprav v sebi skrivajo veliko več občutljivosti, kot so pripravljeni pokazati.

Preberi še Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče

Med njihove največje vrline spadajo: zvestoba, odločnost, iskrenost, pogum, vztrajnost. Ko si nekaj zadanejo, jih je skoraj nemogoče ustaviti. Ne marajo površinskih odnosov in praznih pogovorov, saj jih zanimajo globina, iskrenost in pristna čustva.

icon-expand Škorpijon FOTO: iStock

Kakšen je škorpijon v ljubezni?

Prav na ljubezenskem področju se najbolj pokaže njihova intenzivna narava. Škorpijon ne vstopa v zveze zato, da bi mu bilo zgolj prijetno. Išče globoko povezanost, zaupanje in predanost. Če nekoga vzljubi, mu bo stal ob strani tudi v najtežjih trenutkih. Njegova ljubezen je: strastna, zaščitniška, predana, čustveno intenzivna. Partnerju želi biti najbližja oseba v življenju, zato težko razume površinske ali neobvezne odnose.

Zakaj veljajo za najbolj ljubosumno znamenje?

Med astrologi se škorpijoni pogosto znajdejo na vrhu lestvic najbolj ljubosumnih znamenj. Razlog ni nujno nezaupanje, temveč dejstvo, da se v odnose podajo zelo resno. Ker sami dajejo veliko, veliko pričakujejo tudi v zameno. Ko zaznajo neiskrenost ali izdajo, jih to prizadene bolj kot večino drugih znamenj. Zato potrebujejo partnerja, ki je odprt, iskren in dosleden.

Preberi še Horoskopska znamenja, ki pokajo od ljubosumja

Škorpijonka: močna ženska, ki ve, kaj si želi

Škorpijonke veljajo za ene najmočnejših žensk zodiaka. Ne zadovoljijo se s povprečnostjo in redko dovolijo, da bi drugi odločali namesto njih. So samostojne, odločne in pogosto zelo intuitivne. Hitro začutijo, kdaj jim nekdo ne govori resnice. V ljubezni iščejo zvestobo in spoštovanje. Če dobijo občutek, da jim nekdo laže ali nekaj skriva, se zelo hitro oddaljijo.

icon-expand Škorpijonke veljajo za eno najmočnejših astroloških znamenj. FOTO: Shutterstock

Škorpijon moški: samozavesten, zaščitniški in globok

Moški v znamenju škorpijona pogosto delujejo skrivnostno. Svojih čustev ne razkrivajo vsakomur, zato jih ljudje včasih težko razberejo.

Preberi še V teh znamenjih so rojene ženske, ki veljajo za zlobne

Ko se zaljubijo, postanejo zelo predani partnerji. Osebo, ki jo imajo radi, želijo zaščititi in ji stati ob strani. Po drugi strani pa težko prenašajo igre, neiskrenost in manipulacije.

S katerimi znamenji se škorpijon najbolje ujema?

Najmočnejše povezave naj bi ustvarjal z:

Rak

Rak pogosto velja za idealnega partnerja škorpijona. Oba iščeta zvestobo, varnost in iskreno čustveno bližino. Rak škorpijonu pomaga pokazati ranljivo plat, škorpijon pa raku daje občutek zaščite.

icon-expand Rak pogosto velja za idealnega partnerja škorpijona. FOTO: Dreamstime

Ribi

Med ribami in škorpijonom pogosto nastane močna čustvena in skoraj intuitivna povezanost. Oba sta zelo čustvena, romantična in zvesta, zato lahko ustvarita izjemno globok odnos.

Kozorog

Na prvi pogled sta si različna, vendar ju povezuje resnost, zanesljivost in želja po dolgoročni zvezi. Kozorog prinaša stabilnost, škorpijon strast.

Bik

Astrološko sta nasprotni znamenji, zato med njima pogosto nastane močna privlačnost. Čeprav sta oba trmasta, lahko ustvarita zelo stabilen in strasten odnos.

Preberi še Ribi in Bik: med njima je privlačnost skoraj neustavljiva

Največja slabost škorpijonov

Njihova največja moč je hkrati tudi njihova največja šibkost. Ker čutijo zelo intenzivno, lahko hitro postanejo posesivni, nezaupljivi ali pretirano zaščitniški. Težko odpuščajo in redko pozabijo, če jih kdo prizadene. Kljub temu pa tisti, ki osvojijo njihovo zaupanje, dobijo prijatelja ali partnerja za vse življenje.

icon-expand Tisti, ki osvojijo škorpijona, dobijo prijatelja ali partnerja za vse življenje. FOTO: Shutterstock

Zakaj so škorpijoni tako posebni?

Morda zato, ker nikoli niso površinski. Ne zanimajo jih polovična čustva, polovične odločitve ali polovični odnosi. Vse, kar počnejo, počnejo z intenzivnostjo, ki je drugim znamenjem pogosto težko razumljiva.

Preberi še Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje

Prav zaradi te kombinacije strasti, zvestobe, skrivnostnosti in notranje moči škorpijoni ostajajo eno najbolj karizmatičnih astroloških znamenj.