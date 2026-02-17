Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi

Danes vstopamo v kitajsko novo leto, ki prinaša leto ognjenega konja. To je dan, ki ni namenjen zgolj praznovanju, temveč tudi upoštevanju določenih pravil, s katerimi naj bi vplivali na svojo prihodnost.

Več o letu ognjenega konja si lahko preberete TUKAJ!

Zakaj je kitajsko novo leto tako pomembno?

Kitajsko novo leto velja za "energetski reset", saj dejanja na ta dan določijo smernice za celotno leto. V ospredju so sveži začetki in ustvarjanje novih priložnosti. Leto ognjenega konja je še posebej usmerjeno v doseganje zanemarjenih ciljev in usklajevanje okolja za privabljanje blagoslovov in obilja. Pomembno je, da svoje okolje prilagodimo tem energijam in se izognemo tistim stvarem, ki bi lahko pritegnile smolo ali blokirale tok dobre energije, piše portal Your Tango.

Preberi še Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja

Čemu se moramo na ta dan izogniti, če želimo imeti srečo?

Izogibanje čiščenju in pometanju

Izogibanje čiščenju in pometanju na dan kitajskega novega leta je pomembna tradicija. Pred 17. februarjem 2026 se spodbuja temeljito čiščenje doma, da se odstrani zastalo energijo in staro smolo, poroča tudi Britannica. Toda to velja le do polnoči. Ko se novo leto uradno začne, pometanje in čiščenje nista dovoljena. Razlog je preprost: številni verjamejo, da s čiščenjem po prihodu novega leta odmetavate oziroma pometate vso srečo in blaginjo, ki je pravkar vstopila v vaš dom.

icon-expand Tega danes ne smete početi! FOTO: iStockphoto

Izogibajte se sporom in pritoževanju

Izogniti se je treba tudi sporom in pritoževanju. Besede imajo izjemno moč, še posebej na sam dan novega leta. Kakršno koli negativno pogovarjanje ali prepiranje z drugimi je strogo odsvetovano, saj naj bi se, kot je rečeno, kar izrečete na novoletni dan, resnično odrazilo v letu, ki prihaja. Neprestano osredotočanje na tisto, kar je narobe, lahko samo poveča negativno energijo in jo lahko povabi v vaše življenje, piše Your Tango. Ne gre za izogibanje konfliktom na splošno, temveč za pametno izbiro bojev in čakanje na dan po praznovanju, da se lotite morebitnih skrbi in nesoglasij.

Preberi še Petek, 13.: Dan, ki prinaša srečo ali nesrečo?

Izogibajte se uporabi nožev in škarij

Na ta dan se morate izogibati tudi uporabi nožev in škarij. Številni pravijo, da ti ostri predmeti simbolično "režejo" srečo, odnose in blaginjo. Zato je najbolje, da se jim popolnoma izognete. Cilj je, da ne prekinete dobre sreče, ki prihaja, piše Your Tango. Priporočljivo je celo, da obroke, ki potrebujejo rezanje, pripravite večer pred 17. februarjem.

icon-expand Škarje se danes naj NE znajdejo v vaših rokah. FOTO: Shutterstock

Nikar si ne umivajte las

Še ena pomembna stvar, ki se ji je treba na ta dan izogibati, je umivanje las. Rečeno je, da lahko umivanje las na ta dan 'izpere vašo srečo, ki je pravkar prispela'. Enako velja tudi za striženje las.

Preberi še Kako pogosto bi si morale v resnici umivati lase?

Ne sposojajte si denarja

Med kitajskim novim letom se je treba izogniti tudi sposojanju in posojanju denarja, še posebej če želite imeti finančno uspešno kitajsko novo leto. Mnogi verjamejo, da lahko izposojanje ali dajanje denarja drugim na novoletni dan negativno vpliva na vaše finance v prihajajočem letu.

Preberi še 3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved

Izognite se lomljenju stvari

Še en pomemben tabu med kitajskim novim letom je izogibanje lomljenju stvari, piše Your Tango. Verjame se, da to prinaša izgubo in celo nesrečo. Ne glede na to, ali gre za krožnik ali telefon, se ta na dan ne sme razbiti, saj lahko to po poročanju številnih vpliva na vašo srečo ter prekine pozitivne trenutke in energijo, ki bi jo morali sprejemati v svoje življenje.

Preberi še 3 znamenja, ki jih čaka nesreča v prihodnjih mesecih

Univerza v Bostonu pojasnjuje: "Na Kitajskem znak 'Sui' pomeni leto, kar se izgovarja enako kot beseda 'zlomiti'." To pomeni, da je ključnega pomena, da se ne dotikate krhkih predmetov, še posebej, če ste nagnjeni k nerodnosti.

icon-expand Danes ni pravi dan, da razbijete kozarec. FOTO: Profimedia

Horoskop Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Kaj ti napovedujejo zvezde? Kakšen teden je pred tabo? Prijavi se na e-novičke z najbolj aktualnimi horoskopi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.