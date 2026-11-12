Retrogradni Merkur se končuje: za ta 4 znamenja prihaja veliko olajšanje

Če se vam zdi, da so bili zadnji tedni polni nesporazumov, zamud, neodgovorjenih vprašanj in občutka, da stvari nikakor ne stečejo po načrtih, niste edini. 13. novembra se končuje še zadnji retrogradni Merkur letos, astrologi pa menijo, da bo njegov obrat v direktno gibanje prinesel več jasnosti, lažjo komunikacijo in hitrejše reševanje zadev, ki so bile v zadnjih tednih na mrtvi točki. Največjo spremembo naj bi občutila štiri horoskopska znamenja.

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Kaj pravzaprav pomeni konec retrogradnega Merkurja?

Merkur v astrologiji simbolizira komunikacijo, miselne procese, pogodbe, potovanja, tehnologijo in vsakodnevno organizacijo. Med retrogradnim obdobjem astrologi pogosto opozarjajo na zamude, nesporazume, spremembe načrtov in vračanje nerešenih tem iz preteklosti. Ko se planet obrne v direktno gibanje, naj bi se postopoma vračala tudi večja jasnost. Kot pišeta portala FutureScope Astrology in The Economic Times, bo tokratni obrat še posebej vplival na področja odnosov, zaupanja, financ in pomembnih življenjskih odločitev.

icon-expand Retrogradni Merkur je prinesel veliko nesporazumov. FOTO: Shutterstock

Zakaj je konec retrogradnega Merkurja tako težko pričakovan?

Retrogradni Merkur astrologi tradicionalno povezujejo z nesporazumi, zamudami, tehničnimi težavami, spreminjanjem načrtov in vračanjem nedokončanih zgodb iz preteklosti. Ker se je letošnji zadnji retrogradni Merkur odvijal v znamenju Škorpijona, so bile po navedbah astroloških portalov v ospredju predvsem teme zaupanja, odnosov, skrivnosti in skupnih financ. Mnogi zato njegov konec vidijo kot začetek bolj mirnega in predvidljivega obdobja.

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4 znamenja, na katera je retrogradni Merkur najbolj vplival

Škorpijon: končno bodo dobili odgovore

Retrogradni Merkur se je odvijal prav v znamenju Škorpijona, zato so bili Škorpijoni med najbolj obremenjenimi. Marsikdo je dvomil o svojih odločitvah, analiziral stare dogodke ali se ukvarjal z vprašanji, na katera ni našel jasnega odgovora.

icon-expand Škorpijon FOTO: iStock

Kot piše FutureScope Astrology, naj bi se po 13. novembru začele stvari postopoma sestavljati v smiselno celoto. Pogovori, ki so bili doslej naporni, naj bi postali bolj iskreni, odločanje pa precej lažje. Mnogi Škorpijoni bodo imeli občutek, da se po dolgem času znova premikajo naprej.

Bik: odnosi bodo postali bolj jasni

Biki naj bi konec retrogradnega Merkurja najmočneje občutili na področju partnerstva in medosebnih odnosov. V zadnjih tednih so se lahko vračala stara nesoglasja ali vprašanja, ki že dolgo niso bila razrešena. Po navedbah portala FutureScope Astrology prihaja obdobje bolj odprte komunikacije. Ne glede na to, ali gre za ljubezenski odnos, družinske vezi ali poslovno sodelovanje, bodo Biki lažje razumeli, kaj od njih pričakujejo drugi in kaj si želijo sami.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Dvojčka: lažje bodo zadihali

Ker Merkur vlada prav Dvojčkom, njegovo gibanje pogosto občutijo močneje kot večina drugih znamenj. Med retrogradnim obdobjem so se lahko srečevali z organizacijskimi zapleti, zamudami in občutkom, da morajo nenehno popravljati napake. Kot navaja The Economic Times, se bo po koncu retrogradnosti povečal občutek nadzora nad vsakodnevnimi obveznostmi. Naloge, ki so se prej zdele zapletene, bodo lažje izvedljive, izboljšala pa naj bi se tudi komunikacija v službi in doma.

Vodnar: čas za premik v karieri

Vodnarji bi lahko največ sprememb opazili na področju kariere in dolgoročnih ciljev. Po astroloških razlagah so se nekateri projekti v zadnjih tednih premikali počasneje od pričakovanj, pomembni odgovori pa so zamujali.

icon-expand Vodnar FOTO: Dreamstime

Portal FutureScope Astrology napoveduje, da bo direktni Merkur prinesel več jasnosti glede poklicnih odločitev in prihodnjih načrtov. Prav zato bi lahko številni Vodnarji v prihodnjih tednih sprejeli pomembne odločitve ali končno dobili informacije, na katere so čakali že dlje časa.

Za nekatera znamenja se začenja precej bolj mirno obdobje

Čeprav astrologi opozarjajo, da se učinki retrogradnega Merkurja ne razblinijo čez noč, naj bi prihodnji tedni prinesli več jasnosti, manj nesporazumov in lažje sprejemanje odločitev. Največ sprememb naj bi občutili Škorpijoni, Biki, Dvojčki in Vodnarji, ki so bili po mnenju astroloških portalov med najbolj obremenjenimi znamenji tega retrogradnega cikla.

Dan pozneje se obrača še Venera

Kot da konec retrogradnega Merkurja ne bi bil dovolj velika novica, astrologi opozarjajo še na en pomemben premik. Dne 14. novembra se namreč v direktno gibanje obrne tudi Venera, planet ljubezni, odnosov, lepote in denarja. V astroloških razlagah to pogosto pomeni, da se začnejo razpletati situacije, povezane s partnerstvom, čustvi in finančnimi odločitvami, ki so bile v zadnjih tednih nejasne ali zapletene. Mnogi astrologi menijo, da bosta skoraj zaporedna konca retrogradnega Merkurja in Venere prinesla občutek olajšanja. Če so bili pogovori v odnosih naporni, če ste dvomili o svojih čustvih ali odlašali s pomembnimi odločitvami, naj bi bilo v prihodnjih tednih lažje videti, kaj si v resnici želite in v katero smer želite iti.

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Jutri je tudi petek 13. Kaj to pomeni za nas?

Letošnji konec retrogradnega Merkurja sovpada še z enim datumom, ki že stoletja buri domišljijo ljudi: petkom 13. Čeprav za prepričanje, da gre za nesrečen dan, ni znanstvenih dokazov, astrologi in numerologi opozarjajo, da takšni datumi pogosto ljudi spodbudijo k razmisleku, umiku od vsakodnevnega vrveža in večji previdnosti pri pomembnih odločitvah.

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Prav zato številni astrološki portali svetujejo, da petek 13. izkoristite predvsem za zaključevanje starih zgodb, urejanje odprtih zadev in postavljanje novih ciljev za obdobje, ki prihaja po koncu retrogradnih vplivov.

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