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Jupiter
Horoskop znamenja

6 znamenj, ki jim bosta Venera in Jupiter prinesla srečo

N. Č.
09. 06. 2026 12.19
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Konjunkcija Venere in Jupitra 9. junija prinaša enega najbolj podpornih astroloških trenutkov leta, ko se energija sreče, rasti in ljubezni združi v nežnem znamenju Raka. To je dan, ki odpira prostor za čustveno zdravljenje, nove začetke in nepričakovane priložnosti, zato ga velja izkoristiti.

Najmočnejši astrološki dogodek junija

9. junija 2026 prihaja eden najlepših astroloških trenutkov leta: konjunkcija Venere in Jupitra. Gre za stik dveh planetov, ki v astrologiji veljata za izjemno koristna – Venera vlada ljubezni, vrednotam, lepoti in užitkom, Jupiter pa prinaša srečo, širitev, optimizem in priložnosti. Ko se združita, nastane energija, ki jo astrologi pogosto opisujejo kot "kozmično darilo", saj poveča možnosti za dobre novice, nepričakovane finančne prilive, srečna naključja in nove začetke.

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Konjunkcija Venere in Jupitra je redka in močna, saj se zgodi le enkrat na leto, a ne vedno v tako harmoničnih pogojih. Tokrat se oba planeta srečata v vodnem, čustvenem in intuitivnem znamenju Raka, kar pomeni, da bo poudarek na domačnosti, odnosih, družini, ustvarjalnosti in občutku notranje varnosti. Po podatkih astroloških virov je to eden najbolj podpornih dni za manifestacijo, začetek novih projektov in poglabljanje odnosov. Edina past je pretiravanje, saj Jupiter rad 'poveča vse, česar se dotakne' – tudi impulzivno zapravljanje ali prevelika pričakovanja.

Jupiter
JupiterFOTO: Shutterstock

Konjunkcija v znamenju Raka: čustva, dom in ustvarjalnost

Ker se Venera in Jupiter srečata v znamenju Raka, bo energija dneva izjemno čustvena, nežna in intuitivna. Rak je znamenje doma, družine, spominov in notranjega sveta, zato bo veliko ljudi občutilo potrebo po bližini, iskrenosti in toplini. To je čas, ko se lahko zacelijo stare rane, ko se odnosi poglobijo in ko se odpre prostor za nove, bolj iskrene povezave.

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Astrologi poudarjajo, da je ta konjunkcija odlična za ustvarjalne projekte, umetnost, dekoracijo doma, investicije v nepremičnine in vse, kar krepi občutek varnosti. Energija Raka je nežna, a močna – in v kombinaciji z Jupitrom lahko prinese pomembne preboje na osebnem področju.

Nežne rakice
Nežne rakiceFOTO: Shutterstock

Katera znamenja bodo najmočneje občutila konjunkcijo Venere in Jupitra?

Raki: največji zmagovalci tega dne

Najmočnejši vpliv bodo občutili Raki, saj se konjunkcija odvija neposredno v njihovem znamenju. Za pripadnike tega vodnega znamenja se odpira obdobje, ko bo njihova ustvarjalnost dosegla vrhunec, odnosi pa se bodo poglobili na povsem novo raven. Raki lahko pričakujejo tudi priložnosti za izboljšanje doma, investicije ali spremembe v družinskem krogu, ki bodo dolgoročno prinesle stabilnost in zadovoljstvo. To je njihov trenutek, da zasijejo.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Biki: komunikacija, povezovanje in nova harmonija

Tudi Biki bodo močno občutili vpliv Venere, njihove vladarice. Konjunkcija osvetljuje področje komunikacije, učenja in povezovanja. To je idealen čas za razjasnitev nesporazumov, pogovore, ki so dolgo čakali, ter krepitev odnosov z bližnjimi. Biki bodo blesteli v javnem nastopanju, pisanju, učenju in vseh oblikah izražanja.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bikFOTO: Dreamstime

Ovni in Tehtnice: izzivi, ki vodijo v rast

Vse poti do uspeha pa niso tlakovane z rožicami, kar bodo občutili Ovni in Tehtnice. Ovni bodo morali premakniti fokus z lastnih potreb na potrebe drugih. Empatija bo ključna, saj bo le tako prišlo do osebnega zadovoljstva in napredka. Tehtnicam dan lahko prinese poslovne izzive, a tudi velike priložnosti, piše Tportal. Njihova naravna diplomacija bo ključna pri preoblikovanju ovir v odskočno desko za rast. Če bodo ostale mirne in strateške, lahko iz tega obdobja izidejo močnejše kot kadarkoli, še dodajajo.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Strelci in Kozorogi: sreča, denar in dobre novice

Strelci bodo v teh dneh čutili lahkotnost in srečo pri financah, piše Tportal. To je odličen čas za naložbe, nove projekte in romantična srečanja. Samski Strelci naj se odpravijo med ljudi, saj je energija izjemno ugodna za nova poznanstva. Kozorogi pa bodo opazili, da se njihovim partnerjem, prijateljem ali sodelavcem dogajajo čudovite stvari. Namesto zavisti naj se prepustijo toku – pozitivna energija se bo prenesla tudi nanje. To je čas, ko se lahko sprostijo in dovolijo, da jih življenje prijetno preseneti, še dodajajo.

Strelec
StrelecFOTO: Dreamstime
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Vir: tportal.hr

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