3 znamenja, ki bodo v teh dneh občutila olajšanje

Obdobje retrogradnega Merkurja, ki je potekalo od 26. februarja do 20. marca, je znano po povzročanju težav v komunikaciji, potovanjih in tehnologiji. Nekatera znamenja so vpliv retrogradnega Merkurja še posebej občutila, nekaterim znamenjem pa bo konec tega zahtevnega obdobja prinesel še kako potrebno olajšanje. Če vas zanima, ali ste med njimi tudi vi, berite naprej.
Kozorog
Portal Story.hr poroča, da so se kozorogi v obdobju retrogradnega Merkurja srečevali z zapleti na poslovnem področju in počasnejšim napredkom. Zdaj, ko se Merkur ponovno začenja gibati direktno, se bodo situacije začele razreševati, še dodajajo. Kozorogi lahko pričakujejo dobre novice, ki so povezane s poslovnimi projekti in njihovim zagonom, potrditvijo ali priznanjem za vloženi trud, finančnimi izboljšavami ali uspešnimi naložbami. Tiste prepreke, ki so bile prisotne, se bodo zdaj spremenile v priložnosti za napredovanje, piše Story.hr. Zato je priporočljivo, da kozorogi aktivno spremljajo priložnosti in hitro ukrepajo, saj se stvari končno postavljajo na svoje mesto.
Devica
Device, ki so se med retrogradnim Merkurjem srečevale z intenzivnimi izzivi na področju medosebnih odnosov, zlasti z nerazumevanjem v komunikaciji in potrebo po ponavljajočih se pojasnilih, bodo zdaj občutile znatno olajšanje, piše Story.hr. Ta astrološki tranzit pogosto poudarja kompleksnost dialoga, a njegov zaključek prinaša jasnost in odpravlja nepotrebno napetost, še dodajajo. Prihaja čas za konstruktivne in odprte pogovore, ki bodo pripeljali do razrešitve preteklih nesoglasij in obnovitve vezi. Možne so tudi izjemne priložnosti za sklenitev pomembnih dogovorov in uspešna sodelovanja.
Ribi
Za ribe, ki so bile še posebej pod vplivom retrogradnega Merkurja, saj se je ta odvijal ravno v njihovem znamenju, končno prihaja olajšanje. V zadnjem obdobju so predstavniki znamenja rib lahko občutili intenzivno preizpraševanje osebnih odločitev in smeri, večjo čustveno občutljivost in nejasnosti glede prihodnjih korakov. Zaključek retrogradnega Merkurja jim prinaša mentalno jasnost in prenovljen val energije, piše Story.hr. Ribe lahko zdaj pričakujejo dobre novice, ki bodo spodbudile zagon načrtov, nov navdih na področju dela ali kreativnosti in pomembne pozitivne spremembe v osebnem življenju. To je idealen čas za usmerjanje energije v tiste projekte in odnose, ki prinašajo zadovoljstvo in napredek, saj se jim odpirajo nove poti in priložnosti, še dodajajo.
Vir: story.hr
