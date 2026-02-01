Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni

Oven

Teden bo dinamičen in poln manjših izzivov, ki bodo preizkušali tvojo potrpežljivost. Želela boš, da se stvari premaknejo hitreje, a prav počasnejši tempo te bo naučil, kako spustiti nadzor. V ljubezni se odpira priložnost za iskren pogovor, ki lahko prinese več razumevanja. Konec tedna bo ugoden za gibanje in sproščanje napetosti.

Bik

Pred tabo je teden, v katerem boš iskala stabilnost in notranji mir. Delo bo zahtevalo zbranost, a brez večjih pretresov. V odnosih boš hrepenela po toplini in preprostosti, zato se boš najbolje počutila v krogu ljudi, ki ti dajejo občutek varnosti. Vikend bo idealen za razvajanje in drobne užitke.

Dvojčka

Teden bo zelo komunikativen. Veliko bo pogovorov, sporočil in informacij, zato pazi, da se ne izgubiš v nepomembnih podrobnostih. Nek pogovor sredi tedna ti lahko odpre oči glede nečesa, kar si dolgo spregledovala. V ljubezni boš želela več lahkotnosti in smeha. Konec tedna bo primeren za druženje.

Rak

Čustva bodo ta teden bolj izrazita. Lahko se pojavi nostalgija ali želja po umiku v svoj svet. V službi boš delovala bolj previdno, kar ti bo koristilo. V odnosih boš iskala globino in varnost, ne površinskih obljub. Vikend bo idealen za čas z najbližjimi ali miren večer doma.

Lev

Teden ti prinaša priložnosti, da pokažeš, kaj znaš. Ljudje bodo opazili tvojo energijo in samozavest. V službi se lahko pojavi priznanje ali vsaj občutek, da si na pravi poti. V ljubezni pazi, da ne boš preveč zahtevna – tudi drugi potrebujejo razumevanje. Vikend bo družaben in prijeten.

Devica

Teden bo deloven in strukturiran. Najbolje se boš počutila, če boš imela jasen načrt. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet, zato bodi nežna in ne preveč kritična. V ljubezni boš iskala mir in stabilnost. Konec tedna si privošči počitek, brez občutka krivde.

Tehtnica

Ta teden boš razmišljala o odnosih in ravnotežju med dajanjem in prejemanjem. Lahko se pojavi situacija, ki te bo spodbudila k iskrenosti do sebe. V ljubezni bo pomemben pogovor, ki lahko razjasni stare dvome. Vikend bo primeren za lepoto, umetnost in nežne užitke.

Škorpijon

Intuicija bo tvoj glavni zaveznik. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se bo postopoma razjasnilo. V odnosih boš želela globino in iskrenost, ne površinskih besed. Privlačnost bo povečana, a tudi občutljivost. Vikend bo primeren za notranji mir in regeneracijo.

Strelec

Teden te bo spodbujal k razmišljanju o prihodnosti. Morda se pojavi želja po spremembi ali novem cilju. V službi bodi realna pri obljubah, v ljubezni pa odprta za pogovor o pričakovanjih. Vikend bo vabil k gibanju ali kratkemu izletu.

Kozorog

Pred tabo je teden odgovornosti, a tudi občutka dosežkov. Nekdo bo opazil tvoj trud, tudi če tega ne bo takoj povedal. V odnosih boš nekoliko zadržana, a to ne pomeni, da ti ni mar. Vikend izkoristi za počitek in preproste radosti.

Vodnar

Teden bo poln idej in nepričakovanih situacij. Lahko se pojavi priložnost, da narediš nekaj drugače kot običajno. V ljubezni boš potrebovala več prostora, zato bodi iskrena glede svojih občutkov. Vikend bo idealen za ustvarjalnost ali druženje z ljudmi, ki te navdihujejo.

Ribi

Čustva bodo ta teden nežna in globoka. Hitro boš zaznala razpoloženje drugih, zato pazi, da ne nosiš njihovih bremen. Ustvarjalnost ti bo v veliko oporo. V ljubezni boš hrepenela po nežnosti in razumevanju. Vikend bo sanjav in miren.