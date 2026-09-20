Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive

Oven

Ta teden boš imela občutek, da se stvari končno premikajo v smeri, ki si jo želiš. Na začetku tedna boš polna energije, proti koncu pa boš potrebovala nekoliko več miru. Nekdo te bo presenetil s svojim vedenjem in ti dal razlog za nasmeh. Ne hiti z odločitvami, predvsem takrat, ko gre za odnose. Vikend ti prinaša prijetno priložnost za sprostitev.

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Bik

Pred tabo je precej miren, a zanimiv teden. Nekaj, kar si že nekaj časa želela urediti, se bo počasi začelo reševati. V sredini tedna boš prejela novico, ki ti bo polepšala dan. V odnosih boš iskala predvsem iskrenost in občutek varnosti. Ob koncu tedna si privošči nekaj razvajanja in ne razmišljaj ves čas o obveznostih.

Dvojčka

Ta teden boš precej zgovorna in polna novih idej. Čaka te več zanimivih pogovorov, eden izmed njih pa bi lahko spremenil tvoje razmišljanje o določeni osebi. Ne dovoli, da bi te preveč stvari hkrati odvrnilo od tega, kar ti je trenutno pomembno. Proti koncu tedna se obeta prijetno presenečenje. Nekdo ti bo pokazal, da mu ni vseeno zate.

Rak

Čustva bodo ta teden nekoliko močnejša, zato boš hitro opazila tudi najmanjše spremembe v vedenju ljudi okoli sebe. Vendar ne išči težav tam, kjer jih ni. Nekdo ti bo namenil več pozornosti, kot pričakuješ, kar ti bo zelo prijalo. Sredi tedna si vzemi nekaj časa zase. Vikend bo primeren za miren večer, prijetno družbo in stvari, ki jih imaš rada.

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Lev

Ta teden boš izžarevala posebno samozavest in ljudje bodo to opazili. Priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti, se lahko pojavi takrat, ko je najmanj pričakuješ. V ljubezni boš deležna zanimive pozornosti, vendar ne prehitevaj dogodkov. Nekdo želi najprej ugotoviti, kako se boš odzvala. Ob koncu tedna se prepusti spontanosti.

Devica

Pred tabo je teden, v katerem boš želela marsikaj urediti in spraviti na svoje mesto. Čeprav boš imela občutek, da mora biti vse popolno, si dovoli tudi kakšno napako. Nekdo ti bo pomagal pri stvari, za katero si mislila, da jo moraš rešiti sama. V ljubezni bo pomemben iskren pogovor. Vikend ti prinaša več miru, kot ga pričakuješ.

Tehtnica

Ta teden boš poskušala najti ravnovesje med svojimi željami in pričakovanji drugih. Ne pozabi, da ti ni treba vedno ugoditi vsem. V ljubezni se lahko nekaj, kar je bilo do zdaj nejasno, začne počasi razkrivati. Proti sredini tedna boš dobila zanimivo idejo, ki ti bo ostala v mislih. Konec tedna bo kot nalašč za druženje in prijetne trenutke.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo ta teden zelo močna. Hitro boš začutila, komu lahko zaupaš in kdo morda ne govori vsega, kar misli. V ljubezni se obeta zanimiv preobrat, ki ti bo dal veliko snovi za razmišljanje. Ne skrivaj svojih občutkov za hladnim obrazom. Proti vikendu boš želela nekoliko odklopiti in se posvetiti sebi.

Strelec

Ta teden ti bo prinesel željo po spremembi. Morda boš začela načrtovati izlet, novo dejavnost ali nekaj, kar si že dolgo želiš poskusiti. Nekdo te bo s svojim predlogom prijetno presenetil. Na čustvenem področju ne kompliciraj po nepotrebnem včasih je preprost odgovor tudi pravi. Vikend prinaša dobro voljo in veliko smeha.

Kozorog

Na začetku tedna boš precej osredotočena na obveznosti, vendar se bo tempo proti koncu tedna umiril. Nekaj, kar te je v zadnjem času skrbelo, bo videti precej manj pomembno. V odnosih boš potrebovala več topline, kot si pripravljena priznati. Dovoli nekomu, da ti pokaže svojo naklonjenost. Vikend izkoristi za počitek.

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Vodnar

Teden bo poln nenavadnih idej in nepričakovanih dogodkov. Nekaj se bo zgodilo drugače, kot si načrtovala, vendar ti bo na koncu prav to prineslo dobro voljo. V ljubezni te lahko pritegne nekdo, ki se od tebe precej razlikuje. Ne razmišljaj preveč o tem, kaj bi se lahko zgodilo uživaj v trenutku. Ob koncu tedna boš potrebovala malo miru.

Ribi

Ta teden boš bolj občutljiva in intuitivna kot običajno. Nekaj ti bo govorilo, da moraš določeni situaciji pustiti več časa, zato ne sili v odgovore. V ljubezni se lahko pojavi lep trenutek, ki ti bo ogrel srce. Nekdo ti bo povedal nekaj, česar nisi pričakovala. Vikend bo najbolj prijeten, če si boš vzela čas zase in za svoje najljubše ljudi.