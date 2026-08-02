Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje

Oven

Ta teden boš polna energije in idej. Končno boš dobila občutek, da se stvari premikajo v pravo smer, še posebej na področju dela ali osebnih ciljev. V ljubezni ne čakaj, da druga oseba naredi prvi korak – iskren pogovor lahko prinese več, kot pričakuješ. Konec tedna si privošči nekaj časa zase, saj boš tako napolnila baterije.

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Bik

Pred tabo je teden, ko bo pomembno zaupati svojemu občutku. Nekdo iz tvoje okolice bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi tudi na svoje potrebe. Finance bodo stabilne, če se boš izognila impulzivnim nakupom. Vikend prinaša prijetno druženje in veliko smeha.

Dvojčka

Tvoje besede bodo imele posebno težo, zato jih uporabljaj premišljeno. Na delovnem mestu se lahko odpre zanimiva priložnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. V ljubezni boš očarala s svojo spontanostjo. Ne pozabi si vzeti trenutka za počitek.

Rak

Ta teden bo v ospredju dom in družina. Stari nesporazumi se lahko razrešijo hitreje, kot si mislila. Če si samska, bodi odprta za novo poznanstvo, ki se lahko začne povsem nepričakovano. Zaupaj svoji intuiciji – ne bo te razočarala.

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Lev

Pred tabo je odličen teden za nove začetke. Tvoja samozavest bo nalezljiva in mnogi bodo iskali tvoje mnenje. V ljubezni bo čas za več romantike in manj ponosa. Ne pozabi proslaviti tudi svojih manjših uspehov.

Devica

Red in organizacija ti bosta ta teden prihranila veliko skrbi. Nekdo bo cenil tvojo pomoč bolj, kot bo pokazal. V finančnih zadevah se obeta dobra novica ali manjše presenečenje. Vikend bo idealen za sprostitev v naravi.

Tehtnica

Tvoje življenje bo ta teden iskalo ravnovesje med obveznostmi in užitki. Ne prevzemaj odgovornosti za vse okoli sebe. V ljubezni bo pomembna iskrenost, tudi če bo pogovor nekoliko neprijeten. Na koncu bo prinesel olajšanje.

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Škorpijon

Pred tabo je intenziven teden, poln zanimivih preobratov. Ne dovoli, da bi te govorice spravile iz tira. Nekdo bo pokazal svoj pravi obraz, kar ti bo dolgoročno koristilo. Poslušaj svoje srce, vendar ne zanemari razuma.

Strelec

Čas je, da narediš korak proti nečemu, o čemer razmišljaš že dlje časa. Tvoja radovednost bo odprla nova vrata. V ljubezni se obeta več lahkotnosti in sproščenih trenutkov. Vikend je odličen za krajši izlet ali novo doživetje.

Kozorog

Vztrajnost bo ta teden tvoje največje orožje. Čeprav boš imela občutek, da napreduješ počasi, bodo rezultati kmalu vidni. Nekdo ti bo ponudil pomoč – sprejmi jo brez slabe vesti. V ljubezni bo največ pomenila iskrena pozornost.

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Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje, ki se ti bodo porodile v začetku tedna, si zapiši, saj bodo kmalu uporabne. V odnosih se izogni nepotrebnim razpravam. Vikend bo prinesel prijetno presenečenje ali spontano povabilo.

Ribi

Ta teden boš bolj čustvena kot običajno, vendar ti bo to pomagalo bolje razumeti sebe in druge. Nekdo bo cenil tvojo toplino in iskrenost. Na področju dela se ne podcenjuj – tvoje sposobnosti bodo opažene. Poskrbi za dovolj počitka in kakovosten spanec.