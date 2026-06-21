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Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino

N. Č.
21. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ta teden boste polni zagona in želje po napredku. Na področju dela ali osebnih ciljev boste naredili pomemben korak naprej. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje, še posebej proti koncu tedna. Pazite le, da ne boste preveč nestrpni do ljudi, ki potrebujejo več časa za odločitve.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred vami je teden, ko boste iskali stabilnost in notranji mir. Nekatere zadeve, ki so vas obremenjevale, se bodo začele razpletati v vašo korist. V odnosih bo pomembna iskrenost. Vikend bo kot nalašč za razvajanje, dobro hrano in druženje z ljudmi, ki vas napolnijo z energijo.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša največja prednost. Pričakujete lahko veliko pogovorov, novih poznanstev in zanimivih idej. Nekdo bo pokazal posebno zanimanje za vas. Na finančnem področju bodite nekoliko bolj premišljeni, saj vas lahko zamika nepremišljen nakup.

Rak

Teden bo čustveno bogat. Čutili boste večjo povezanost z družino in bližnjimi prijatelji. Če vas muči kakšna stara zamera, je zdaj pravi čas za spravo. Proti vikendu boste začutili močan navdih za spremembo v svojem domu ali vsakdanji rutini.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju boste in tega se boste dobro zavedali. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in družbo. Na ljubezenskem področju se obeta več strasti in romantike. V službi ali pri študiju lahko dosežete uspeh, če boste ostali osredotočeni na svoje cilje.

Devica

Ta teden vam prinaša občutek reda in jasnosti. Uspešno boste reševali stvari, ki so se prej zdele zapletene. Nekdo bo cenil vašo pomoč bolj, kot si mislite. V ljubezni ne analizirajte vsake malenkosti – včasih je dovolj, da sledite občutkom.

Tehtnica

Prihaja obdobje večje harmonije. V odnosih boste našli skupni jezik tudi tam, kjer ga prej ni bilo. Teden je ugoden za ustvarjalnost, urejanje doma in skrb zase. Proti koncu tedna vas lahko razveseli novica, ki jo že nekaj časa pričakujete.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Nekaj, kar se je zdelo nejasno, boste zdaj videli v povsem novi luči. V ljubezni se obeta poglobitev odnosa ali zanimivo novo poznanstvo. Pazite le, da ne boste preveč skrivnostni glede svojih želja.

Strelec

Pred vami je živahen teden, poln gibanja in novih priložnosti. Morda boste dobili povabilo na dogodek ali krajši izlet. Ljubezensko področje bo igrivo in spontano. Vaš optimizem bo nalezljiv in privlačil bo prave ljudi.

Kozorog

Teden bo poudarjal odgovornost, a tudi nagrade za vaš trud. Nekdo bo opazil vaše delo in predanost. V osebnih odnosih si dovolite več sproščenosti. Vikend bo idealen za odmik od vsakodnevnih obveznosti in polnjenje baterij.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih bo prihajal z vseh strani. Čas je ugoden za nove projekte, ustvarjanje in razmišljanje izven ustaljenih okvirjev. V ljubezni vas lahko preseneti nepričakovano sporočilo ali srečanje. Ne bojte se pokazati svoje edinstvenosti.

Ribi

Teden vam prinaša nežno, a pomembno notranjo rast. Poslušajte svoje občutke in ne hitite z odločitvami. Nekdo vam bo ponudil podporo ravno takrat, ko jo boste potrebovali. Vikend bo odličen za sprostitev, ustvarjanje in trenutke ob vodi.

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