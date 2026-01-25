Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja

Oven

Teden pred vami bo dinamičen, a tudi razjasnjujoč. V službi boste morale pokazati odločnost, a brez nepotrebne ostrine. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko odnos poglobi. Poskrbite tudi za telo – manj hitenja, več gibanja.

Bik

Vaša potreba po stabilnosti bo v tem tednu na preizkušnji, a prav spremembe vam lahko prinesejo nekaj dobrega. Na finančnem področju bodite preudarne. V odnosih boste hrepenele po več nežnosti in bližine – povejte to naglas.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša supermoč. Odličen čas za dogovore, učenje in nova poznanstva. V ljubezni lahko presenetite z igrivostjo, a pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite. Konec tedna namenite sebi.

Rak

Čustva bodo nekoliko bolj intenzivna, zato si dovolite upočasniti tempo. Družinski odnosi bodo v ospredju. V ljubezni se obeta več topline, če boste pripravljene spustiti nadzor. Prisluhnite svoji intuiciji.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Levi bodo odločni. Na delovnem mestu lahko zasijete, a pazite na ego. Ljubezensko področje prinaša več strasti, še posebej proti koncu tedna. Čas je, da si dovolite več užitka.

Devica

Teden bo idealen za urejanje, načrtovanje in skrb za zdravje. Manj analiziranja, več zaupanja – tudi v ljubezni. Nekdo vam želi biti bližje, a potrebuje jasen signal. Konec tedna si privoščite oddih brez slabe vesti.

Tehtnica

Iskanje ravnovesja bo vaša glavna naloga. V odnosih se lahko pojavijo manjši izzivi, a z odprtim pogovorom jih boste hitro razrešile. Na ustvarjalnem področju vas čaka navdih. Poskrbite za lepoto – znotraj in zunaj.

Škorpijon

Intenziven, a transformativni teden. Nekaj se zaključuje, da se lahko začne novo poglavje. V ljubezni bodite iskrene do sebe – strast brez resnice vas ne bo zadovoljila. Dober čas za osebno rast.

icon-expand Škorpijon FOTO: iStock

Strelec

Nemir vas bo vabil k spremembam. Če razmišljate o novih načrtih ali potovanjih, je to pravi trenutek za prve korake. V odnosih potrebujete več svobode, a ne pozabite na toplino. Poslušajte svoje srce, ne le razuma.

Kozorog

Osredotočenost na cilje vam bo prinesla konkretne rezultate. Pazite, da ne zanemarite čustvene plati življenja. Nekdo vam stoji ob strani bolj, kot si mislite. Konec tedna je primeren za razvajanje.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden prinaša sveže ideje in nepričakovane preobrate. Bodite odprte za drugačne poglede. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nenavadnega, a zelo osvobajajočega. Sledite svoji unikatnosti.

Ribi

Sanjarjenje bo močno, a poskusite ostati tudi prizemljene. Čustveni odnosi bodo v ospredju, z možnostjo globljega razumevanja. Poskrbite za duševni mir – meditacija, sprehodi ali ustvarjanje vam bodo zelo koristili.