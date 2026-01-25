Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Polna luna
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja

N. Č.
25. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden pred vami bo dinamičen, a tudi razjasnjujoč. V službi boste morale pokazati odločnost, a brez nepotrebne ostrine. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko odnos poglobi. Poskrbite tudi za telo – manj hitenja, več gibanja.

Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Preberi še
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'

Bik

Vaša potreba po stabilnosti bo v tem tednu na preizkušnji, a prav spremembe vam lahko prinesejo nekaj dobrega. Na finančnem področju bodite preudarne. V odnosih boste hrepenele po več nežnosti in bližine – povejte to naglas.

Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Preberi še
Umrl je na vrhuncu svoje kariere

Dvojčka

Komunikacija bo vaša supermoč. Odličen čas za dogovore, učenje in nova poznanstva. V ljubezni lahko presenetite z igrivostjo, a pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite. Konec tedna namenite sebi.

Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"
Preberi še
Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"

Rak

Čustva bodo nekoliko bolj intenzivna, zato si dovolite upočasniti tempo. Družinski odnosi bodo v ospredju. V ljubezni se obeta več topline, če boste pripravljene spustiti nadzor. Prisluhnite svoji intuiciji.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Levi bodo odločni. Na delovnem mestu lahko zasijete, a pazite na ego. Ljubezensko področje prinaša več strasti, še posebej proti koncu tedna. Čas je, da si dovolite več užitka.

Devica

Teden bo idealen za urejanje, načrtovanje in skrb za zdravje. Manj analiziranja, več zaupanja – tudi v ljubezni. Nekdo vam želi biti bližje, a potrebuje jasen signal. Konec tedna si privoščite oddih brez slabe vesti.

Tehtnica

Iskanje ravnovesja bo vaša glavna naloga. V odnosih se lahko pojavijo manjši izzivi, a z odprtim pogovorom jih boste hitro razrešile. Na ustvarjalnem področju vas čaka navdih. Poskrbite za lepoto – znotraj in zunaj.

Škorpijon

Intenziven, a transformativni teden. Nekaj se zaključuje, da se lahko začne novo poglavje. V ljubezni bodite iskrene do sebe – strast brez resnice vas ne bo zadovoljila. Dober čas za osebno rast.

Škorpijon
Škorpijon FOTO: iStock

Strelec

Nemir vas bo vabil k spremembam. Če razmišljate o novih načrtih ali potovanjih, je to pravi trenutek za prve korake. V odnosih potrebujete več svobode, a ne pozabite na toplino. Poslušajte svoje srce, ne le razuma.

Kozorog

Osredotočenost na cilje vam bo prinesla konkretne rezultate. Pazite, da ne zanemarite čustvene plati življenja. Nekdo vam stoji ob strani bolj, kot si mislite. Konec tedna je primeren za razvajanje.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden prinaša sveže ideje in nepričakovane preobrate. Bodite odprte za drugačne poglede. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nenavadnega, a zelo osvobajajočega. Sledite svoji unikatnosti.

Ribi

Sanjarjenje bo močno, a poskusite ostati tudi prizemljene. Čustveni odnosi bodo v ospredju, z možnostjo globljega razumevanja. Poskrbite za duševni mir – meditacija, sprehodi ali ustvarjanje vam bodo zelo koristili.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop tedenski horoskop
Trači

Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'

Novice

Umrl je na vrhuncu svoje kariere

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468