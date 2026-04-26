Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor

Oven

Teden bo začel nežno, a se bo hitro prevesil v akcijo. V sredini tedna boš dobila priložnost, da pokažeš svojo odločnost – in to bo opazno. Vikend prinaša sprostitev in občutek, da si končno na pravi poti. V ljubezni boš želela iskrenost in jasnost.

Bik

Teden se začne v tvojem ritmu – počasi, prijetno in stabilno. Do četrtka boš čutila več samozavesti, še posebej v odnosih. Nekdo ti bo izkazal posebno pozornost, ki ti bo ogrela srce. Vikend bo idealen za razvajanje, lepoto in nežnost. Tvoja energija bo magnetna.

Dvojčka

Teden bo živahen in poln informacij. V sredini tedna boš dobila nov vpogled ali idejo, ki te bo navdušila. V odnosih boš želela lahkotnost, a konec tedna prinaša tudi nekaj bolj resnega – prijetno resnega. Komunikacija bo tvoja supermoč.

Rak

Začetek tedna bo čustveno mehak, a stabilen. V sredini tedna boš želela več miru in domačnosti, kar ti bo zelo koristilo. Vikend prinaša prijetno presenečenje ali globlji pogovor, ki bo okrepil odnos z nekom, ki ti je blizu. Intuicija bo močna.

Lev

Teden boš začela z nežno samozavestjo, ki bo rasla iz dneva v dan. V sredini tedna boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Vikend prinaša ustvarjalnost in možnost romantičnega trenutka. Tvoja energija bo topla in privlačna.

Devica

Teden bo umirjen, a produktiven. V sredini tedna boš našla rešitev za nekaj, kar te je že nekaj časa motilo. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje ali ti ponudil pomoč. Vikend prinaša sprostitev in občutek, da imaš stvari pod nadzorom, brez pretiranega napora.

Tehtnica

Začetek tedna bo harmoničen, skoraj romantičen. V sredini tedna boš želela več jasnosti v odnosih – in jo tudi dobila. Vikend prinaša prijetno druženje ali trenutek, ko se boš počutila resnično opaženo. Tvoja privlačnost bo subtilna, a močna.

Škorpijon

Teden bo čustveno globok, a ne težak. V sredini tedna boš prejela informacijo ali priznanje, ki te bo presenetilo. Vikend prinaša možnost za poglobljen pogovor ali strastni trenutek. Tvoja intuicija bo izjemno ostra.

Strelec

Teden bo živahen in poln gibanja. V sredini tedna boš želela več svobode ali spremembe – in vesolje ti bo to omogočilo. Vikend prinaša navdih, morda izlet ali srečanje, ki te bo napolnilo z optimizmom. V ljubezni boš iskala iskrenost.

Kozorog

Začetek tedna bo deloven, a ne naporen. V sredini tedna boš dobila potrditev, da si na pravi poti. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje ali ti ponudil priložnost. Vikend prinaša stabilnost in občutek, da imaš stvari pod nadzorom, brez pretirane strogosti.

Vodnar

Teden bo poln idej in navdiha. V sredini tedna boš dobila nepričakovano spodbudo ali zanimivo informacijo. Vikend prinaša druženje, ki te bo napolnilo z energijo, ali trenutek ustvarjalnosti, ki te bo presenetil. Tvoja izvirnost bo tvoja prednost.

Ribi

Teden bo sanjav, a jasen. V sredini tedna boš dobila občutek, da se nekaj premika v pravo smer. Nekdo ti bo izkazal nežnost ali razumevanje, ki ti bo veliko pomenilo. Vikend prinaša toplino, intuicijo in prijeten čustveni stik.