Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Oven

Teden pred tabo prinaša umirjanje tempa in več zavedanja lastnih meja. Čeprav boš želela veliko postoriti, te bodo okoliščine vabile k večji potrpežljivosti. V ljubezni se obeta iskren trenutek, ki bo razjasnil nekaj, kar te je tiho spremljalo.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ta teden bo v znamenju topline in bližine. Družinski odnosi in občutek doma bodo v ospredju. Finančno se obeta stabilnost, če boš sledila preudarnosti. V ljubezni se kaže občutek varnosti in zaupanja.

Dvojčka

Pred tabo je teden pogovorov, sporočil in nepričakovanih srečanj. Poskusi ločiti pomembno od nepomembnega. V odnosih bo iskren dialog ključen za razumevanje in lažje povezovanje.

Rak

Čustva bodo ta teden globoka in nekoliko bolj občutljiva. Ne zapiraj se vase – deli, kar čutiš. Čas, preživet z najbližjimi, ti bo dal občutek pripadnosti in miru.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden ti prinaša priložnost, da se umakneš od zunanjega hrupa in se povežeš s sabo. Ne boš potrebovala potrditve drugih, saj boš notranje zelo stabilna. V ljubezni se obeta tih, a močan občutek bližine.

Devica

Ta teden bo primeren za zaključevanje, urejanje in pripravo na novo obdobje. Ne pretiravaj s pričakovanji do sebe. V odnosih bo cenjena tvoja zanesljivost in skrbnost.

Tehtnica

Praznična energija ti bo zelo pisana na kožo. Iskala boš lepoto, ravnovesje in mir. V ljubezni se obeta romantičen trenutek ali poglobljen pogovor, ki bo okrepil povezanost.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Teden bo intenziven na notranji ravni. Lahko pride do pomembnega uvida ali čustvenega preobrata. Zaupaj procesu. V ljubezni se odpira prostor za globlje zaupanje.

Strelec

Teden te bo vabil k razmisleku o preteklem letu in željah za prihodnost. Ne hiti z odločitvami. Nekdo iz tvoje bližine ti bo ponudil dragocen pogled ali podporo.

Kozorog

To je tvoj čas v letu, ko čutiš več jasnosti in osredotočenosti. Teden bo stabilen, a ne hladen. V ljubezni se kaže zrela, pomirjujoča energija in občutek skupnega cilja.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden bo nekoliko bolj tih, a zelo ustvarjalen. Dovoli si drugačnost in samoto, če jo potrebuješ. V odnosih bo pomembno, da ostaneš zvesta sebi.

Ribi

Čutna in sanjava energija te bo spremljala skozi ves teden. Poslušaj intuicijo, saj te bo vodila pravilno. V ljubezni se obeta nežen, skoraj pravljičen trenutek.