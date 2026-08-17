Ste nocoj slabo spale? Razkrivamo, zakaj se to dogaja po koncu vročinskega vala

Mnoge ženske so danes zjutraj poročale o slabem spanju: težje uspavanje, več prebujanj, nemir, občutek notranje napetosti in občutek, da se telo nikakor ne more umiriti. Če ste se tudi vi ponoči večkrat prebudile ali ste dolgo ležale budne, je razlog zelo verjetno kombinacija dveh močnih dejavnikov, ki sta se zgodila prav včeraj: izrazita sprememba vremena in opazen astrološki premik Lune. Ko se oba vpliva zgodita hkrati, je nemirna noč skoraj neizogibna.
Sprememba vremena: konec vročinskega vala in prve plohe
Vročinski val se je dokončno umaknil, temperature so padle, zrak se je ohladil, hkrati pa se je dvignila vlaga. Po podatkih Journal of Sleep Research takšne hitre spremembe zračnega tlaka in vlage dokazano vplivajo na živčni sistem. Telo se mora v nekaj urah prilagoditi popolnoma drugačnim razmeram, kar povzroči nemir, plitvejši spanec in več prebujanj.
Ko se vročina umakne, se cirkadiani ritem pogosto "zmede". Po vročinskem valu se telo ohlaja počasneje, kot se zdi, zato se ponoči pojavi občutek notranje vročine, čeprav je zunaj hladneje. Prav ta kombinacija – padec tlaka, dvig vlage in ohlajanje telesa – je eden najpogostejših razlogov, zakaj ženske po koncu vročinskih dni slabo spijo.
Lunin prehod: ključni astrološki razlog za nemirno noč
Poleg vremena je bil včeraj prisoten še en izrazit vpliv: Luna je 16. avgusta prehajala iz ognjenega v zemeljsko znamenje. To je eden najpogostejših astroloških sprožilcev nespečnosti, saj Luna v astrologiji vlada čustvom, notranjemu ritmu, hormonski občutljivosti in spanju.
Luna zamenja znamenje vsakih 2 do 2,5 dni, kar pomeni, da se energija hitro spreminja. A prehod iz ognja v zemljo je še posebej občuten. Ognjena energija prinaša aktivnost, mentalno hiperaktivnost in občutek "preveč misli". Ko gremo spat med ognjeno lunino energijo, je telo pogosto še vedno "prižgano".
Zemeljska energija, v katero je Luna prešla včeraj zvečer, pa prinaša upočasnitev, težje preklapljanje in občutek teže. Ko Luna preide iz ognja v zemljo, se zgodi energetski "trzaj", ki ga ženske zelo pogosto občutijo kot nemirno noč, prebujanje ali težje uspavanje.
Ste se dolgo premetavale?
Če ste se ponoči zbudile večkrat ali ste se zvečer dolgo premetavale, je to zelo verjetno posledica prav tega prehoda. Po raziskavi Current Biology ljudje v nočeh okoli luninih prehodov spijo krajše in se pogosteje prebujajo, kar se je včeraj pokazalo pri mnogih.
Vremenski prehod + lunin prehod = popolna kombinacija za slab spanec
Ko se združita dva močna vpliva – padec tlaka in dvig vlage ter lunin prehod – se telo in psiha hkrati prilagajata na dve različni energiji. To je razlog, zakaj je bila noč iz 16. na 17. avgust 2026 za mnoge ženske izjemno nemirna.
Vir: Current Biology,Journal of Sleep Research
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