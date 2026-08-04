Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen

Oven

Avgust ti prinaša svežo energijo in občutek, da je čas za nove začetke. Na delovnem področju boš opazila, da se stvari končno premikajo v smer, ki si jo želiš, vendar uspeh ne bo prišel brez poguma. V ljubezni se obeta več iskrenih pogovorov, ki bodo razjasnili marsikatero dilemo. Samske ovnice bo presenetilo zanimivo poznanstvo na povsem nepričakovanem kraju. Konec meseca si privošči več počitka in poslušaj svoje telo.

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Bik

Ta mesec bo poudarjena stabilnost, ki jo tako ceniš. V ospredju bodo družinski odnosi in urejanje doma, kjer boš našla največ notranjega miru. Pri financah se izogibaj impulzivnim nakupom, saj se bo kmalu pojavila boljša priložnost za večjo investicijo. V ljubezni bo pomembno, da jasno poveš, kaj si želiš. Tvoja potrpežljivost bo bogato nagrajena.

Dvojčka

Pred tabo je mesec številnih pogovorov, novih idej in zanimivih srečanj. Tvoja radovednost bo odprla vrata do priložnosti, ki jih sprva ne boš jemala resno. V ljubezni se obeta več igrivosti in spontanosti. Če si samska, bodi odprta za nekoga, ki je drugačen od tvojih običajnih izbir. Poskrbi tudi za dovolj spanca, saj bo tempo precej živahen.

Rak

Avgust bo mesec čustvene rasti. Nekateri dogodki ti bodo pomagali zapreti poglavje, ki ga nosiš s seboj že dlje časa. Na delovnem področju boš cenjena zaradi svoje predanosti in občutka za ljudi. V partnerstvu bo veliko topline, če boš dovolila tudi sebi pokazati ranljivost. Proti koncu meseca te čaka prijetna novica.

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Lev

To je tvoj čas, zato si dovoli zasijati. Samozavest bo nalezljiva in ljudje bodo iskali tvojo družbo ter nasvete. Na kariernem področju se lahko odpre možnost za napredovanje ali nov projekt. V ljubezni te čakajo strastni trenutki, vendar pazi, da ne boš preveč ponosna, ko bo treba narediti prvi korak. Avgust ti prinaša veliko razlogov za praznovanje.

Devica

Mesec bo od tebe zahteval dobro organizacijo, vendar bo trud poplačan. Posvetila se boš ciljem, ki si jih dolgo odlagala, in presenečena boš nad svojim napredkom. V ljubezni bodo pomembne malenkosti – prijazna beseda bo pomenila več kot velika dejanja. Samske device lahko spoznajo osebo prek dela ali izobraževanja.

Tehtnica

Avgust te spodbuja, da najdeš ravnovesje med obveznostmi in uživanjem. Včasih bo treba reči tudi ne, da boš ohranila svojo energijo. V odnosih boš iskala iskrenost in globlje povezave. Na finančnem področju se kaže možnost dodatnega zaslužka ali koristnega dogovora. Ob koncu meseca si privošči dan samo zase.

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Škorpijon

Pred tabo je intenziven mesec, poln notranjih spoznanj. Zaupaj svoji intuiciji, saj te bo vodila v pravo smer. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi postaviti zdravih meja. V ljubezni bo veliko magnetične privlačnosti in iskrenih čustev. Nova ljubezen je na vidiku.

Strelec

Želja po raziskovanju bo močnejša kot običajno. Če boš imela priložnost za potovanje ali krajši izlet, jo izkoristi. Na delovnem področju se obeta zanimivo sodelovanje, ki ti bo odprlo nova vrata. V ljubezni bo pomembno, da ne bežiš pred resnimi pogovori. Iskrenost bo tvoj največji adut.

Kozorog

Vztrajnost bo tvoja največja prednost. Nekaj, za kar si dolgo delala, bo začelo kazati prve rezultate. V odnosih boš cenila mir in zanesljivost bolj kot velike besede. Pri financah ostani previdna, saj se lahko pojavi nepričakovan strošek, ki ga boš uspešno obvladala. Mesec se bo zaključil z občutkom zadovoljstva.

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Vodnar

Avgust prinaša ustvarjalnost in navdih. Tvoje ideje bodo navdušile ljudi okoli tebe, zato jih ne zadržuj zase. V ljubezni se obeta več spontanosti in lepih presenečenj. Samske vodnarke lahko srečajo nekoga, ki jih bo navdušil s svojo drugačnostjo. Poslušaj svojo intuicijo pri pomembnih odločitvah.

Ribi

Tvoj notranji svet bo ta mesec še posebej bogat. Sanje in občutki ti bodo pomagali razumeti, kaj si v resnici želiš. Na delovnem področju bo pomembno, da zaupaš svojim sposobnostim in ne dvomiš vase. V ljubezni se obeta več nežnosti in romantike. Avgust ti prinaša občutek, da si na pravi poti.