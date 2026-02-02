Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026

Oven

Februar te bo naučil potrpežljivosti. Čeprav si vajena hitrega tempa, boš zdaj morala nekoliko upočasniti, predvsem na področju odnosov. V ljubezni se odpira možnost za iskren pogovor, ki bo razjasnil stare nesporazume. V službi se lahko pojavi nova odgovornost, ki te bo najprej prestrašila, a se bo hitro izkazala kot priložnost za rast. Poskrbi za več gibanja in manj stresa.

Bik

Ta mesec boš čutila močno potrebo po varnosti in stabilnosti. Februar ti prinaša dobre novice na finančnem področju ali vsaj boljši nadzor nad denarjem. V ljubezni boš želela več bližine in manj površnosti. Če si samska, se lahko pojavi oseba, ki bo delovala zelo znano, skoraj domače. Zaupaj intuiciji.

Dvojčka

Februar bo zate izjemno družaben mesec. Povabila, sporočila in nova poznanstva se bodo kar vrstila. Na čustvenem področju boš morala izbrati med lahkotnostjo in globino – srce bo hotelo več kot le flirt. V službi se odpirajo možnosti za sodelovanje ali novo idejo, ki jo velja razviti. Pazi le, da se ne razpršiš na preveč strani hkrati.

Rak

Tvoje čustvo bo v februarju še posebej občutljivo, a tudi močno. V ospredju bodo družina, dom in odnosi, ki ti dajejo občutek varnosti. Lahko se vrne nekdo iz preteklosti ali pa se odpre tema, ki je dolgo čakala na razrešitev. V ljubezni boš hrepenela po nežnosti in iskrenosti. Poskrbi, da ne pozabiš nase, ko skrbiš za druge.

Lev

Februar ti bo prinesel potrebo po priznanju in potrditvi. V službi boš želela pokazati, kaj znaš, in končno dobiti zasluženo pozornost. V ljubezni boš iskala strast in več dinamike. Če si v razmerju, lahko pride do manjšega preizkusa ega – nauči se popustiti. Samske levinje bodo zelo magnetične in opazne.

Devica

Mesec bo zate precej praktičen, a ne brez čustvenih trenutkov. Ukvarjala se boš z urejanjem življenja – od financ do vsakdanjih navad. V odnosih boš želela več jasnosti in manj ugibanja. Februar je dober čas za pogovor o prihodnosti. Na področju zdravja bo koristilo, da uvedeš kakšno novo rutino, ki ti bo prinesla več energije.

Tehtnica

Ljubezen bo februarja igrala glavno vlogo. Ne glede na to, ali si v razmerju ali samska, boš razmišljala o tem, kaj si res želiš. Pojavi se lahko nova simpatija ali pa poglobitev obstoječega odnosa. V službi boš bolj ustvarjalna kot običajno, zato izkoristi navdih. Pazi le, da se ne izgubiš v želji ugajati vsem.

Škorpijon

Februar bo zate čustveno intenziven, a tudi očiščujoč. Lahko pride do razkritja skrivnosti ali pomembnega spoznanja o sebi ali partnerju. V ljubezni boš želela globino in iskrenost, brez igranja vlog. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, ki zahteva pogum. Zaupaj si – veš več, kot misliš.

Strelec

Ta mesec ti prinaša željo po spremembi in gibanju. Tudi če ne boš potovala fizično, boš v mislih načrtovala prihodnost. V ljubezni boš potrebovala več svobode, kar lahko povzroči manjše napetosti, če partner ne razume tvojih potreb. Samske strelke lahko spoznajo nekoga, ki bo delil njihovo radovednost do sveta.

Kozorog

Februar bo zate mesec odločitev. Na poslovnem področju se bo pokazalo, kam res sodiš in kaj želiš dolgoročno. V ljubezni boš bolj odprta kot običajno, kar lahko preseneti tako tebe kot partnerja. Če si samska, se lahko pojavi nekdo, ki bo resen in zanesljiv – prav to, kar si podzavestno želiš.

Vodnar

Tvoj mesec bo poln idej in notranjih preobratov. Razmišljala boš o tem, kdo si in kam greš. V odnosih boš želela več svobode, a tudi več razumevanja. Februar ti prinaša priložnost, da nekomu poveš nekaj pomembnega. Na ustvarjalnem področju boš zelo navdihnjena, zato si vzemi čas za stvari, ki te veselijo.

Ribi

Februar bo zate čustveno nežen in intuitiven. Veliko boš čutila, tudi stvari, ki niso izrečene. V ljubezni boš hrepenela po romantiki in varnosti. Če si samska, se lahko rodi zelo posebna povezava. V službi ali šoli se boš morala bolj postaviti zase. Zaupaj svojemu notranjemu glasu – vodi te v pravo smer.