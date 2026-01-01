Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop znamenja

Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026

N. Č.
01. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov mesec in z njim tudi nov mesečni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Januar prinaša občutek novega začetka, a v bolj zreli obliki. Ne bo šlo za hitenje, temveč za premišljene korake. Na področju odnosov se učiš potrpežljivosti, ki ti lahko prinese več stabilnosti, kot si je vajena.

Tako je slavni igralec videti danes
Preberi še
Tako je slavni igralec videti danes

Bik

Mesec ti ponuja občutek varnosti in notranje umirjenosti. Dobro se boš počutila, ko boš sledila rutini in si vzela čas zase. V ljubezni je januar primeren za poglabljanje odnosa in krepitev zaupanja.

Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Preberi še
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026

Dvojčka

Januar bo živahen in miselno zelo aktiven. Veliko bo pogovorov, idej in novih pogledov. Pomembno bo, da se občasno ustaviš. V ljubezni se odpira možnost za več iskrenosti in jasnosti.

PCOS prizadene vsako deseto žensko in pogosto oteži zanositev
Preberi še
PCOS prizadene vsako deseto žensko in pogosto oteži zanositev

Rak

Mesec bo čustveno pomemben. V ospredju bodo odnosi, dom in notranje ravnovesje. Januar ti pomaga zapreti poglavje, ki te je dolgo bremenilo. V ljubezni se krepi občutek varnosti in pripadnosti.

Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Preberi še
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

Lev

Januar te postavlja v vlogo nekoga, ki zna voditi z zgledom. Tvoja samozavest bo mirna in privlačna. V odnosih bo pomembno ravnovesje med ponosom in toplino – ko to najdeš, se vse postavi na svoje mesto.

Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Preberi še
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno

Devica

Mesec je ugoden za organizacijo, načrte in postopne spremembe. Januar ti pomaga, da si bolj prizanesljiva do sebe. V ljubezni se učiš spuščati popolnost in sprejemati čustva taka, kot so.

Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Preberi še
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

Tehtnica

Januar prinaša iskanje notranjega ravnovesja. Nek odnos ali odločitev bo zahtevala več jasnosti. V ljubezni boš želela več iskrenosti in enakovrednosti, kar te vodi k bolj zdravim povezavam.

Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Preberi še
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?

Škorpijon

Mesec ti ponuja priložnost za notranjo preobrazbo. Čustva bodo globoka, a stabilnejša kot prej. V ljubezni januar prinaša možnost, da se povežeš bolj iskreno in brez starih strahov.

Danes je neprepoznaven
Preberi še
Danes je neprepoznaven

Strelec

Januar te uči, da ni treba vedno hiteti naprej. Manjši, a zavestni koraki bodo prinesli več zadovoljstva. V ljubezni se odpira prostor za več sproščenosti in pristne bližine.

Kapuco že vse življenje nosite narobe
Preberi še
Kapuco že vse življenje nosite narobe

Kozorog

Mesec je v tvojem elementu – prinaša strukturo, cilje in občutek trdnosti. Vendar te januar uči tudi topline. V ljubezni bo pomembno, da pokažeš čustva, ne le odgovornosti.

Najboljše najlonke za zimo
Preberi še
Najboljše najlonke za zimo

Vodnar

Januar prinaša nove ideje in drugačen pogled nase. Morda boš čutila potrebo po spremembi ali osvoboditvi. V ljubezni je mesec ugoden za iskrene pogovore in več osebne svobode.

13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Preberi še
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila

Ribi

Mesec bo nežen, a globok. Intuicija bo zelo močna, zato ji zaupaj. Januar ti lahko pomaga, da se povežeš s sabo in z drugimi na bolj iskren način. V ljubezni se obeta čustvena bližina in razumevanje.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop mesečni horoskop januar 2026
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina

Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433