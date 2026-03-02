Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec

Oven

Marec ti prinaša novo energijo in potrebo po akciji. Prva polovica meseca bo bolj umirjena, kot da se pripravljaš na štart, druga pa te bo potisnila naprej. V ljubezni boš bolj direktna – poveš, kar čutiš, in to bo osvobajajoče. Pazi le, da ne boš prehitro zaključila stvari, ki še potrebujejo čas.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ta mesec boš iskala notranji mir. Več bo razmišljanja kot zunanjega dogajanja, kar ti bo pravzaprav koristilo. V ljubezni boš želela stabilnost in nežnost. Lahko se pojavi stara tema, ki jo bo treba predelati, ne pa potlačiti. Konec meseca prinaša več lahkotnosti.

Dvojčka

Marec bo zate družaben in poln pogovorov. Veliko boš v stiku z ljudmi, idejami in informacijami. V ljubezni te lahko preseneti nekdo, ki te nagovori z besedami, ne z dejanji – in prav to bo zate čarobno. Pazi na razpršenost in utrujenost.

Rak

Ta mesec bo močno povezan s tvojimi cilji in občutkom lastne vrednosti. Lahko se boš vprašala, kam greš in zakaj. V ljubezni boš bolj občutljiva, a tudi bolj iskrena. Če si v odnosu, se lahko pogovorita o prihodnosti. Če si sama, boš bolj odprta za novo bližino.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Marec ti bo prinesel širino: željo po učenju, potovanjih ali vsaj novih pogledih na življenje. V ljubezni boš bolj romantična kot običajno. Nekdo te lahko navdihne s svojo drugačnostjo. Dober mesec za pogumne odločitve in srčne skoke.

Devica

Ta mesec bo čustveno globlji, kot si vajena. Veliko bo notranjih vprašanj, odnosov in zaupanja. V ljubezni boš želela več povezanosti in manj površnosti. Lahko pride do razjasnitve stare zamere ali dvoma. Na koncu meseca se boš počutila lažjo.

Tehtnica

Marec bo močno obarvan z odnosi. Partnerstva, prijateljstva in sodelovanja bodo v ospredju. V ljubezni boš iskala ravnovesje med tem, kar daješ, in tem, kar prejemaš. Če nekaj ni več uravnoteženo, boš to težko ignorirala. Mesec je primeren za iskrene pogovore.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Ta mesec boš usmerjena v vsakdan in telo. Več bo skrbi za zdravje, rutino in delo. V ljubezni boš želela stabilnost, ne skrivnosti. Če si v odnosu, bo pomembno, kako skrbita drug za drugega. Če si sama, te lahko privlači nekdo, ki deluje varno in zanesljivo.

Strelec

Marec ti prinaša lahkotnost, ustvarjalnost in več smeha. Dober mesec za zabavo, hobije in romantiko. V ljubezni boš bolj igriva in odprta za nova doživetja. Če si v odnosu, bo več strasti in spontanosti. Če si sama, se lahko zaljubiš v občutek, ne v osebo.

Kozorog

Ta mesec boš bolj obrnjena k domu in notranjemu svetu. Družina, preteklost in občutek varnosti bodo v ospredju. V ljubezni boš želela toplino in zanesljivost. Marec je dober za zdravljenje starih čustvenih tem in za ustvarjanje miru okoli sebe.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Marec bo mesec komunikacije. Veliko boš govorila, pisala in razmišljala. V ljubezni boš želela mentalno povezanost – pogovor bo zate pomembnejši od romantike. Lahko se pojavi zanimivo sporočilo ali nepričakovano srečanje, ki ti spremeni pogled na odnos.

Ribi

Ta mesec bo povezan s tvojo samozavestjo in občutkom vrednosti. Naučila se boš postaviti mejo, tudi če ti to ni naravno. V ljubezni boš želela varnost in nežnost, a tudi spoštovanje. Marec te uči, da je ljubezen tudi skrb zase.