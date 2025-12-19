3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta

Mlaj 20. decembra 2025 bo zadnji letošnji mlaj in označuje pomemben trenutek za zaključevanje letnega ter celo devetletnega numerološkega cikla, hkrati pa pripravo na leto 2026, piše portal Forever Conscious.

Med mlajem se luna postavi med Zemljo in Soncem, s svojo osvetljeno stranjo, obrnjeno proti Soncu. To povzroči, da je stran, obrnjena proti Zemlji, popolnoma v senci, zato je luna na nebu črna. Posebnost letošnjega decembrskega mlaja je v tem, da se bo ta popolna odsotnost svetlobe, ki ustvarja zelo temno nebo, zgodila tudi na predvečer zimskega solsticija, kar bo povzročilo najdaljšo in najtemnejšo noč v letu. Kljub temu ima ta astrološki pojav močno sporočilo svetlobe. Po besedah astrologinje Rachel Ruth Tate je ta mlaj 'lekcija in blagoslov', ki nas spodbuja k ponastavitvi, poštenosti, jasnosti, evoluciji in gibanju naprej, četudi še nismo popolnoma pripravljeni.

icon-expand To bo zadnja prazna luna letošnjega leta. FOTO: Shutterstock

Na katera astrološka znamenja bo najbolj vplival zadnji mlaj letošnjega leta?

Rak

Raki, vi občutite vsak mlaj močneje kot druga znamenja, saj je luna vaša vladarica in njeni cikli so tesno povezani z vašimi, kot opozarja astrologinja Rachel Ruth Tate. Ta specifični mlaj boste občutili še globlje zaradi prisotnosti vladajočega planeta Jupitra v vašem znamenju. Odkar se je Jupiter sredi novembra obrnil retrogradno, ste pridobili veliko spoznanj o tem, kaj si zares želite. Ključnega pomena je, da si zdaj zastavite jasne namene in naredite vse, kar je v vaši moči, da jih uresničite. To je obdobje za vas, da resnično opredelite in manifestirate svoje najgloblje želje in potrebe. Sodelovanje z vašim notranjim kompasom in sledenje vašim iskrenim čustvom bo omogočilo globlje čustveno prenovo in postavitev trdnih temeljev za prihodnost.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Strelec

Strelci, ta mlaj se dogaja v vašem znamenju in neizogibno naznanja nove začetke. Vendar pa kot vedno, ko se nekaj začne, se mora nekaj tudi končati. Povsem normalno je, da ob koncu obdobja čutite žalost, vendar boste lažje nadaljevali, če boste situacijo dostojanstveno sprejeli. Vaš vladajoči planet, Jupiter, je retrograden v Raku, kar vas uči milostno sprejemati vzpone in padce življenja. Prisotnost Venere v konjunkciji z Luno pa je nežen opomin, da vas za naslednjim ovinkom čaka nekaj čudovitega. Nadaljujte svojo pot z optimizmom in vztrajnostjo.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Ribi

Ribe, pod tem mlajem boste občutili povečano napetost, predvsem zaradi vpliva Neptuna in Saturna, piše Vogue. Vzemite si več prostora kot običajno za počitek in dekompresijo. Trenutne okoliščine so verjetno neudobne in vam preprečujejo popolno uživanje v življenju, še dodajajo. Vendar bodite prepričani, da bo ta situacija minila. Olajšanje prihaja, ko bosta Saturn in Neptun zapustila vaše znamenje v prvih dveh mesecih leta 2026. Potrebno je le še malo napora in potrpežljivosti. Kmalu boste spet uživali in občutili precejšnje zmanjšanje pritiska. Izkoristite ta čas za ponovno osredotočenje in pripravo na bolj mirno obdobje, ki prihaja.

icon-expand Ribi FOTO: Dreamstime

