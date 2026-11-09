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Mlaj
Horoskop znamenja

Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja

N. Č.
09. 11. 2026 04.00
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Današnji mlaj v škorpijonu bo po napovedih astrologov prinesel čustvene prelomnice, pomembna spoznanja in nove začetke. Najmočneje ga bodo občutila 4 astrološka znamenja, ki jih lahko odkrijete v nadaljevanju.

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Danes ob 8.02 nastopi mlaj v znamenju škorpijona, ki ga astrologi označujejo za enega najmočnejših in najintenzivnejših luninih dogodkov letošnje jeseni. Po pisanju astrologinje Tanaaz s portala Forever Conscious je to obdobje, ki nas spodbuja k soočenju z resnico, opuščanju starih bremen in pomembnim življenjskim preobratom. Nekatera znamenja bodo njegov vpliv občutila še posebej močno.

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Mlaj v škorpijonu prinaša konec tistega, kar nam ne služi več

Čeprav mlaj tradicionalno simbolizira nove začetke, bo tokratna lunina mena močno povezana tudi z zaključevanjem. Energija škorpijona namreč osvetljuje stvari, ki jih običajno skrivamo pred drugimi, včasih pa tudi pred samimi seboj.

Škorpijon
Škorpijon FOTO: iStock

Kot piše Forever Conscious, nas ta mlaj spodbuja k soočenju s strahovi, negotovostmi, starimi ranami in omejujočimi prepričanji. To je čas, ko lahko jasneje prepoznamo vzorce, ki nas že dolgo zadržujejo na mestu, ter naredimo prvi korak proti spremembi.

Mnogi bi lahko začutili potrebo po pomembnih odločitvah

Pod vplivom tega mlaja bi se lahko okrepila želja po spremembah tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Nekateri bodo razmišljali o prihodnosti svojega razmerja, drugi o menjavi službe, tretji pa bodo končno sprejeli odločitev, ki jo že dolgo odlašajo.

Po navedbah portala Forever Conscious je to tudi obdobje, ko lahko pridejo na površje potlačena čustva ali teme iz preteklosti, ki zahtevajo našo pozornost. Čeprav takšni trenutki niso vedno prijetni, pogosto prinesejo pomembna spoznanja in omogočijo osebno rast.

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Vpliv Marsa in Jupitra bo okrepil željo po akciji

Tokratni mlaj bo tesno povezan tudi z energijama Marsa in Jupitra. Medtem ko Jupiter povečuje vse, česar se dotakne, Mars simbolizira odločnost, motivacijo in pogum za delovanje.

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Zaradi te kombinacije se lahko pojavi občutek, da je napočil pravi trenutek za spremembo. Mnogi bodo bolj odločni kot sicer, lažje bodo prepoznali svoje prioritete in dobili dodatno motivacijo za uresničevanje ciljev.

Kako bi lahko občutili ta mlaj?

Mlaj v škorpijonu lahko prinese:

intenzivnejša čustva,

večjo intuicijo,

potrebo po iskrenih pogovorih,

zaključevanje starih zgodb,

željo po spremembah,

jasnejši pogled na prihodnost.

Po pisanju portala Forever Conscious bodo številni v teh dneh lažje prepoznali, kaj jih izčrpava in česa si v resnici želijo. Prav zato je to ugoden čas za postavljanje novih namenov in opuščanje navad, ki vam ne koristijo več.

Mlaj v novembru bo še posebej močno vplival na 4 znamenja.
Mlaj v novembru bo še posebej močno vplival na 4 znamenja.FOTO: Adobe Stock

Ta štiri znamenja bodo vpliv mlaja občutila najmočneje

Škorpijon: začenja se novo poglavje

Ker se mlaj dogaja v znamenju škorpijona, bodo prav škorijoni njegove učinke občutili najintenzivneje. Pred njimi je čas osebne prenove, novih začetkov in pomembnih odločitev. Na področju, ki jim pomeni največ, bi lahko naredili pomemben korak naprej.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Bik: v ospredju bodo odnosi

Biki bodo razmišljali o tem, kdo in kaj jim prinaša občutek varnosti. Mlaj bi lahko razkril določene resnice v partnerskih odnosih in jih spodbudil k odločitvam, ki jih že dolgo odlašate.

Lev: čas za spremembe doma

Pri levih bo poudarjeno področje doma in družine. Mnogi bodo začutili željo po večji čustveni stabilnosti, nekateri pa bodo dokončno zaključili poglavje, ki jih že dlje časa obremenjuje.

Vodnar: pomembni premiki na poklicnem področju

Vodnarje čaka obdobje razmisleka o karieri, ambicijah in dolgoročnih ciljih. Mlaj bi lahko prinesel pomemben uvid o tem, kam želijo usmeriti svojo energijo v prihodnjih mesecih.

Vodnar
Vodnar FOTO: Dreamstime

Kaj storiti ob mlaju?

Astrologi pogosto priporočajo, da čas okoli mlaja izkoristimo za razmislek o prihodnosti. To je primeren trenutek za zapisovanje ciljev, postavljanje namenov ter opuščanje vsega, kar nam jemlje energijo. Kot poudarja Tanaaz, nam ni treba imeti vseh odgovorov. Dovolj je, da si iskreno priznamo, kaj si želimo spremeniti in kaj želimo pustiti za seboj.

Glavno sporočilo današnjega mlaja

Po pisanju portala Forever Conscious je današnji mlaj v škorpijonu predvsem povabilo k iskrenosti. Do sebe, svojih želja, strahov in odnosov. Če si bomo dovolili pogledati tja, kamor sicer ne želimo, lahko prav ta lunina mena prinese pomemben osebni preobrat in občutek, da se končno premikamo v pravo smer.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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