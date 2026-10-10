4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah

Prazna luna oz. mlaj je vedno čas novih začetkov, vendar naj bi bila tokratna energija še posebej močna. Tehtnica nas spodbuja k ravnovesju, harmoniji in boljšim odnosom, hkrati pa naj bi bila odprta tudi vrata za pomembne premike na področju kariere in financ.

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Zakaj je ta prazna luna nekaj posebnega?

Astrologi poudarjajo, da prazna luna sovpada s tako imenovanim portalom 10/10. Število 10 simbolizira zaključek enega cikla in začetek novega. To je trenutek, ko lahko jasneje prepoznamo, kaj želimo pustiti za seboj in kam želimo usmeriti svojo energijo v prihodnjih mesecih. Ker se luna nahaja v znamenju tehtnice, bodo v ospredju: - partnerski odnosi, - prijateljstva, - ravnovesje med službo in zasebnim življenjem, - občutek lastne vrednosti, - denar in dolgoročni cilji.

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Po astroloških napovedih naj bi bili učinki današnje prazne lune opazni vse do pomladi 2027.

icon-expand Mlaj bo tokrat v znamenju tehtnice. FOTO: Adobe Stock

Čas za nove odločitve in postavljanje ciljev

Tehtnica je znamenje diplomacije, lepote, sodelovanja in pravičnosti. Zato astrologi svetujejo, da današnji dan izkoristimo za: - zapisovanje želja in ciljev, - načrtovanje prihodnjih projektov, - urejanje odnosov, - sprejemanje pomembnih odločitev, - razmislek o finančni prihodnosti. To naj bi bil eden najboljših trenutkov leta za ustvarjanje vizualizacij, načrtov in konkretnih korakov proti ciljem, ki si jih želimo doseči.

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Kaj lahko pričakujemo na področju ljubezni?

Ker tehtnici vlada Venera, planet ljubezni in odnosov, bodo številne ženske še posebej občutile premike na čustvenem področju. Lahko se pojavijo vprašanja, povezana z: - dolgoročnimi zvezami, - nezadovoljstvom v odnosu, - potrebo po več spoštovanja, - postavljanjem zdravih meja, - ponovno obuditvijo romantike. Astrologi poudarjajo, da je zdaj pomembno predvsem iskreno vprašanje: "Kaj potrebujem, da bom v odnosih bolj srečna in zadovoljna?"

icon-expand Tehtnici vlada Venera. FOTO: Shutterstock

Močna ženska energija

Posebnost te lunacije je tudi poudarjena energija ženskega principa. V ospredju so intuicija, ustvarjalnost, notranja modrost in zaupanje vase.

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To ni čas za impulzivne odločitve, temveč za poslušanje sebe. Številne bodo v prihodnjih tednih začutile večjo potrebo po skrbi zase, počitku, ustvarjanju ali spremembah, ki jih že dolgo odlašajo.

Štiri znamenja, ki bodo najbolj občutila finančne spremembe

Po astroloških napovedih naj bi prazna luna najmočneje vplivala na štiri znamenja, pri katerih se odpirajo možnosti za izboljšanje finančnega stanja, piše Your Tango.

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Devica

Pri devicah bo poudarjeno področje zaslužka. Pomemben pogovor, nova poslovna priložnost ali pogajanja o plači bi lahko prinesli dolgoročne koristi. Astrologi svetujejo, naj se device ne podcenjujejo in jasno povedo, koliko so vredne.

Ribi

Ribam se obetajo spremembe pri skupnih financah, pogodbah in dolgoročnih projektih. Rezultati morda ne bodo vidni takoj, vendar bi lahko odločitve, sprejete zdaj, prinašale koristi še vrsto let.

Tehtnica

Ker se prazna luna dogaja v njihovem znamenju, tehtnice začenjajo popolnoma novo poglavje. To je čas za postavljanje novih temeljev, spremembo smeri in večjo finančno stabilnost. Posebej pomembni bodo projekti, povezani z javnostjo, družbenimi omrežji ali sodelovanjem z drugimi.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Oven

Ovni naj bi končno prepoznali svojo pravo vrednost. Če so v preteklosti delali preveč za premalo denarja, zdaj prihaja čas, ko bodo postavili drugačna pravila. Pogovori o honorarjih, plači ali novih poslovnih priložnostih lahko pomembno vplivajo na njihovo prihodnost.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Prazna luna v tehtnici nas opominja, da se velike spremembe pogosto začnejo z eno samo odločitvijo. Današnji večer bi zato lahko bil idealen trenutek za prvi korak proti življenju, kakršnega si želite.

Kako najbolje izkoristiti energijo današnje prazne lune?

Astrologi priporočajo, da si danes vzamete nekaj minut zase in razmislite: - Kaj želite ustvariti do pomladi 2027? - Kateri odnos potrebuje več pozornosti? - Kje se podcenjujete? - Kaj bi morali opustiti, da bi naredili prostor za nekaj boljšega?

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