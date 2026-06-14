4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon

Mlaj v dvojčkih, ki nas čaka 15. junija 2026 ob 4:54, prinaša svežo in pozitivno energijo, ki bo marsikomu olajšala vsakodnevne izzive. Ker dvojčki vladajo razmišljanju in komunikaciji, bo ta čas idealen za urejanje prednostnih nalog in iskanje novih smeri v življenju.

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Astrologinja Jaimie King za Astrology King poudarja, da nam bo to obdobje pomagalo uravnotežiti naše ego-potrebe z našimi globokimi čustvi. Če ste se zadnje čase počutili, kot da ste obtičali na mestu, bo ta astrološki dogodek poskrbel za nov zagon. Osredotočite se na jasne cilje in izkoristite povečano osredotočenost za konkretne premike naprej.

icon-expand Prazna luna -15. junij 2026 ob 4:54. FOTO: Shutterstock

Na katera znamenja bo ta prazna luna najbolj vplivala?

Dvojčka

Dvojčki, pred vami so tedni, polni priložnosti. To je vaš čas za zasledovanje ciljev in tisto, kar si zares želite, piše portal Your Tango. Morda se boste sprva počutili malce negotovo, vendar vas mlaj spodbuja, da prenehate živeti za druge. Merkur, vladar tega mlaja, vam bo pomagal pri hitrih akcijah. Če boste pametno igrali na svoje karte, se vam obeta stabilnost, pa tudi finančni uspeh ni izključen. Osredotočite se na to, kako si lahko ustvarite varnejšo prihodnost, in ne odlašajte z začetkom projektov, ki jih že dolgo načrtujete.

icon-expand Dvojčka FOTO: Dreamstime

Device

Device, vaša marljivost bo končno opažena! Mlaj v dvojčkih osvetljuje vašo kariero in vas vabi pod žaromete. Imate vse veščine in samozavest, da svojo kariero dvignete na naslednjo raven, piše Your Tango. Zdaj ni čas za skromnost, temveč za odločen nastop. Morda boste dobili ponudbo, o kateri ste prej le sanjali. Čas je, da zablestite v javnosti in vsem pokažete svoj vodstveni dar. Ta sprememba vam bo prinesla nov val ponosa in stabilnosti, zato stopite iz svoje cone udobja in objemite priložnost, ki se vam ponuja!

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Strelec

Strelci, pripravite se na srčno potovanje! Ta mlaj se osredotoča na vaše odnose – tako romantične kot prijateljske. Morda vas bo doletelo nekaj nenadnih, a pomembnih trenutkov resnice. To bo velik premik v načinu, kako se povezujete z drugimi, piše Your Tango. Bodite dovolj pogumni za tiste malo manj udobne pogovore in se odprite sodelovanju. Resnična povezanost zahteva poslušanje z odprtim srcem. Če boste pripravljeni na ta izziv, bo vaša nagrada globlja ljubezen in spoštovanje, ki bo trajno obogatilo vaše življenje.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Ribi

Za ribe bo mlaj v dvojčkih poudaril pomen doma in varnosti. Portal Your Tango opozarja, da gre vaša družina lahko skozi pomembne spremembe, bodisi gre za selitev ali pa le za urejanje odnosov med družinskimi člani. Ta čas bo idealen za to, da končno poveste, kaj si želite, in postavite meje. Hkrati pa boste ponovno začutili strast do tistega, kar vas v življenju zares veseli. Ugotavljanje, kje se počutite najsrečnejše, bo ključno za vašo stabilnost v prihodnje. Ne bojte se teh domačih preobratov, saj vodijo v mirnejše življenje.

icon-expand Ribi FOTO: Dreamstime

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