To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega Merkurja

Mlaj oz. prazna luna v škorpijonu nas čaka 20. novembra 2025 ob 7.47. Ta nam prinaša močno priložnost za introspekcijo in opustitev zastalih čustev. Sledite notranjim impulzom za avtentično prebujenje in postavitev novih temeljev.

Novembrska prazna luna v znamenju škorpijona nam prinaša globok kozmični impulz, ki nas vabi k temeljiti preobrazbi in novim začetkom, poroča astrološki portal Forever Conscious in dodaja, da je omenjena prazna luna priložnost za osvoboditev od bremen preteklosti, še posebej tistih, ki vključujejo boleča čustva, nerešene konflikte in zamere.

Kaj nam prinaša znamenje škorpijona?

Vzdušje, ki ga prinaša škorpijon, nas nagovarja k neusmiljeni introspekciji in čiščenju duše. Ko se soočimo z lastno ranljivostjo in preteklostjo, se nam ponudi edinstvena možnost, da 'počistimo mizo' in ustvarimo prostor za avtentično rast in razvoj.

icon-expand Vzdušje, ki ga prinaša škorpijon, nas nagovarja k neusmiljeni introspekciji in čiščenju duše. FOTO: iStock

To obdobje zahteva pogum, da zapustimo ustaljene poti in raziskujemo neznano, saj se le tako lahko resnično premaknemo naprej. Kljub temu da nas lahko ti procesi prestrašijo, je bistveno, da ostanemo odprti in sprejmemo povabilo k spremembi, poudarja avtorica Tanaaz.

Aktivacija Urana – planeta preobratov in prebujenja

Pod okriljem škorpijonove prazne lune bo aktiviran tudi Uran, planet preobratov in prebujenja. To pomeni, da lahko pričakujemo nepričakovane, morda celo nekoliko turbulentne energije. Uran želi, da pretresemo svoje območje udobja in objamemo globljo plast avtentičnosti. Prazna luna bi lahko razrahljala vezi in ustvarila dovolj napetosti, da bomo prisiljeni ukrepati, če smo nekaj zadrževali ali odlašali. To so lahko tisti nujni 'kozmični sunki', ki nas ženejo naprej, poroča portal Forever Conscious.

Uran lahko prinese tudi presenetljive novice, ki nas postavijo pred novo poglavje v naših zgodbah. Pomembno je, da v teh prehodih ohranimo odprtost in zavedanje, da smo vodeni k novim avanturam in duhovnim razcvetom.

icon-expand Uran lahko prinese tudi presenetljive novice. FOTO: Dreamstime

Mlada luna v škorpijonu skupaj z Uranom poudarja tudi temo varnosti. Če se v sebi ne počutimo varni, nas to lahko prisili k spremembam. Stari viri varnosti se lahko zamajejo, kar nas lahko sprva spravi v nelagodje. Toda ko se te energije umirijo, bomo ustvarili novo notranjo in zunanjo varnost, ki bo bolj usklajena z našo resnično potjo.

Retrogradnega Merkurja še ni konec

Retrogradni Merkur ob tej škorpijonovi prazni luni ustvarja edinstveno sinergijo, ki nas vabi k temeljitemu vpogledu v preteklost in krepitvi intuicije. To je čas, da preverimo, kaj nas je oviralo ali pustilo v začaranem krogu. Vendar pa je preteklost lahko tudi vir modrosti in ne le breme, še opozarja Tanaaz. Namesto da obžalujemo, se osredotočimo na to, kaj smo se naučili iz napak in kaj lahko naredimo drugače. Morda obstajajo spoznanja in informacije iz preteklosti, ki smo jih spregledali ali zanemarili, ker nismo bili nanje pripravljeni. Zdaj je čas, da odpremo um in srce, utišamo notranji kritični glas in se zares posvetimo sporočilom, ki se odvijajo okoli nas.

Skladno z retrogradnim Merkurjem je to čas, da se poglobite vase in najdete ravnovesje. Ignorirajte zunanji hrup in se osredotočite na notranji svet, da prepoznate potrebe svojega uma, telesa in duše.

