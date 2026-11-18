Ljubezen nas pogosto pripravi do tega, da vidimo le tisto, kar si želimo videti. Medtem ko nekateri že ob prvem opozorilnem znaku stopijo korak nazaj, druga znamenja partnerju vedno znova dajejo novo priložnost in verjamejo, da se bodo stvari spremenile. Astrologi zato med najbolj naivna znamenja v ljubezni pogosto uvrščajo ribe, tehtnico in raka. Njihova velika prednost je sposobnost globoke ljubezni, a prav zaradi tega se lahko tudi najhitreje opečejo.
Ribe: Vedno verjamejo v srečen konec
Ribe veljajo za največje romantike zodiaka. Ko se zaljubijo, partnerja pogosto vidijo skozi rožnata očala in se osredotočajo predvsem na njegove dobre lastnosti. Težko sprejmejo, da nekdo morda nima iskrenih namenov.
Tudi ko se pojavijo opozorilni znaki, ribe pogosto iščejo razlage in opravičila. Prepričane so, da se ljudje lahko spremenijo, zato partnerju rade ponudijo drugo, tretjo ali celo deseto priložnost.
Njihova občutljivost in empatija sta občudovanja vredni lastnosti, a v ljubezni ju lahko prav to naredi ranljivi. Velikokrat ostanejo v odnosih dlje, kot bi bilo zanje dobro, ker verjamejo v potencial osebe in ne v realnost trenutne situacije.
Tehtnica: Tako zelo si želi ljubezni, da spregleda opozorilne znake
Tehtnice obožujejo harmonijo, partnerstvo in občutek, da imajo ob sebi nekoga, s komer lahko delijo življenje. Prav zato pogosto naredijo vse, da bi ohranile mir v odnosu.
Astrologi pravijo, da so tehtnice med znamenji, ki najtežje sprejmejo, da je zveza zašla v slepo ulico. Namesto da bi se soočile z resnico, pogosto iščejo kompromise in upajo, da se bo situacija uredila sama od sebe.
Njihova največja težava je, da včasih bolj ljubijo idejo o popolni zvezi kot pa resničnega človeka pred seboj. Zaradi tega lahko spregledajo vedenja, ki bi jih druga znamenja hitro prepoznala kot opozorilo.
Rak: Ljubi z vsem srcem
Raki so izjemno čustveni in predani partnerji. Ko nekoga spustijo v svoje življenje, to storijo z vsem srcem. Zaradi močne potrebe po bližini in varnosti pogosto hitro razvijejo globoko navezanost.
Ko je odnos ogrožen, se ne predajo zlahka. Nasprotno, pripravljeni so vložiti še več energije, časa in čustev, da bi zvezo rešili. Tudi kadar jih partner razočara, pogosto verjamejo, da gre le za začasno krizo.
Prav zaradi svoje zvestobe in želje po stabilnosti lahko predolgo vztrajajo v odnosih, ki jih osrečujejo vedno manj. Astrologi zato rake pogosto opisujejo kot znamenje, ki ljubi najgloblje, a se zaradi tega tudi najtežje zaščiti pred razočaranjem.
Naivnost ni vedno slaba lastnost
Čeprav se izraz naiven v ljubezni sliši negativno, astrologi poudarjajo, da se za njim pogosto skrivajo lastnosti, kot so iskrenost, odprtost, optimizem in sposobnost brezpogojne ljubezni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV