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Astrologija
Horoskop znamenja

Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj divja med rjuhami

N. Č.
10. 11. 2026 12.24
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Si želite več spontanosti in strasti v ljubezenskem življenju? Odkrijte, katera znamenja zodiaka prinašajo največ ognja, igrivosti in nepozabnih trenutkov v vajin odnos.

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Nekatera astrološka znamenja slovijo po romantiki, druga po zvestobi, tretja pa po nečem, čemur se je težko upreti: strasti. Čeprav astrologi poudarjajo, da na privlačnost, kemijo in ljubezensko življenje vpliva veliko več kot le sončno znamenje, nekatera znamenja v astroloških razlagah vedno znova izstopajo. Med najbolj strastne, samozavestne in zapeljive naj bi sodili škorpijon, lev in strelec, pišejo astrološki portali Astrology.com, Astrostyle in YourTango.

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Kaj astrologi povezujejo s strastjo?

Po mnenju astrologov strast ni povezana le s telesno privlačnostjo. Pomembni so tudi samozavest, čustvena intenzivnost, pripravljenost na raziskovanje, spontanost in sposobnost ustvarjanja močne povezanosti z drugo osebo. Prav zaradi teh lastnosti nekatera znamenja redno pristanejo na lestvicah najbolj strastnih v zodiaku.

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Škorpijon

Ko beseda nanese na strast, astrologi skoraj vedno najprej omenijo škorpijona. Portal Astrology.com to vodno znamenje opisuje kot intenzivno, skrivnostno in izjemno magnetično. Škorpijoni redko počnejo stvari na pol, zato tudi v ljubezni iščejo globino, močna čustva in popolno predanost.

Škorpijon
Škorpijon FOTO: iStock

Njihova privlačnost pogosto izvira iz skrivnostnosti. So ljudje, ki običajno ne razkrijejo vsega takoj, kar pri drugih vzbuja radovednost. Astrologi jim pripisujejo močno seksualno energijo, zaradi katere že vrsto let veljajo za eno najbolj strastnih znamenj zodiaka.

Lev

Levi obožujejo pozornost, romantiko in občutek, da so nekaj posebnega. Kot piše Astrostyle, so običajno samozavestni, karizmatični in polni življenjske energije, zato jih je težko spregledati.

Lev - horoskop
Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

V ljubezni radi prevzamejo pobudo in partnerju pokažejo, da je zanje pomemben. Poleg strasti jih odlikuje tudi igrivost, zaradi katere so pogosto zelo privlačni. Astrologi pravijo, da levi ne marajo rutine in da znajo poskrbeti, da iskrica v odnosu ne ugasne.

Strelec

Če škorpijon predstavlja intenzivnost, potem strelec predstavlja pustolovščino. Portal YourTango navaja, da strelci ljubijo svobodo, spontane odločitve in nova doživetja, kar se pogosto odraža tudi v njihovem ljubezenskem življenju.

Za strelce je značilno, da jih privlačijo razburljive izkušnje in ljudje, ki jim lahko sledijo v njihovem tempu. Njihova odprtost, humor in pripravljenost na tveganje ustvarjajo kombinacijo, zaradi katere jih astrologi redno uvrščajo med najbolj strastna znamenja.

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AstrologijaFOTO: Shutterstock
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Vir: Astrology.com, Astrostyle, YourTango

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