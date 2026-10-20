Obdobje škorpijona bo tem 4 znamenjem prineslo največje premike

23. oktobra Sonce vstopi v znamenje škorpijona, s čimer se začenja eno najbolj intenzivnih astroloških obdobij leta. Škorpijonova sezona, ki bo trajala do 22. novembra, je povezana z iskrenostjo, preobrazbo, globokimi čustvi, pomembnimi odločitvami in zaključevanjem zgodb, ki so nas spremljale že dlje časa.

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Astrologi opozarjajo, da bo letošnja sezona še posebej zanimiva, saj jo spremljajo pomembni planetarni premiki, ki spodbujajo razmislek o odnosih, osebnih mejah in prihodnosti.

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Čeprav bo vpliv čutilo vseh dvanajst znamenj, astrologi izpostavljajo štiri, ki bi lahko v prihajajočih tednih doživela največje premike.

Bik

Za bike bo obdobje škorpijona vse prej kot mirno. Ker je škorpijon nasprotno znamenje bika, bodo številni prisiljeni pogledati na svoje življenje z nekoliko drugačne perspektive. Teme odnosov, zaupanja in osebnih meja bodo v ospredju bolj kot običajno.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Številni biki bodo ugotovili, da določenih situacij ne morejo več reševati na enak način kot doslej. Pred njimi so pogovori, ki jih morda že dolgo odlašajo, pa naj gre za ljubezenski odnos, prijateljstvo ali delovno okolje. Obenem bodo morali premisliti tudi o svojih prioritetah. Nekaj, kar se je še pred kratkim zdelo povsem sprejemljivo, bo zdaj začelo vzbujati dvome. Prav ti dvomi pa utegnejo voditi do pomembnih življenjskih premikov. Čeprav spremembe bikom običajno niso najljubše, bodo tokrat prav one ključ do napredka.

Lev

Levi vstopajo v obdobje, ki jim bo pomagalo razjasniti, kaj si v resnici želijo. Po nekoliko bolj negotovih tednih prihaja čas, ko bodo morali postaviti sebe na prvo mesto in se nehati prilagajati pričakovanjem okolice.

icon-expand Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Škorpijonova energija odpira vprašanja osebne moči, samozavesti in vrednosti. Mnogi levi bodo začutili močno željo po spremembi, a tudi dovolj poguma, da končno naredijo prvi korak. Na področju kariere se lahko odprejo zanimive priložnosti, ki jih prej niso opazili ali pa si jih niso upali sprejeti. Prav tako bodo bolj pozorni na ljudi okoli sebe in bodo hitreje prepoznali, komu lahko zaupajo. To obdobje jih bo naučilo, da vsega ni treba nadzorovati in da se najboljše stvari pogosto zgodijo takrat, ko si dovolimo nekoliko več spontanosti.

Škorpijon

Za škorpijone se začenja njihov osebni novi začetek. Sonce se vrača v njihovo znamenje, kar vedno prinese več samozavesti, jasnosti in energije za nove načrte. Astrologi letošnjo sezono opisujejo kot obdobje transformacije, iskrenosti in opuščanja vsega, kar ne služi več osebni rasti.

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Marsikateri škorpijon bo začutil potrebo po tem, da določeno poglavje dokončno zapre. To je lahko povezano z odnosi, delom ali osebnimi cilji, ki jih že nekaj časa ne navdušujejo več. Prav tako bo to čas pomembnih spoznanj. Škorpijoni bodo veliko bolj pripravljeni pogledati resnici v oči in si priznati stvari, ki so jih morda dolgo potiskali na stran. Njihova intuicija bo v prihodnjih tednih izjemno močna, zato bo pomembno, da ji zaupajo.

Vodnar

Vodnarji bodo v obdobju škorpijona dobili priložnost, da naredijo korak naprej na področjih, kjer se že nekaj časa počutijo ujete.

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Astrologi poudarjajo, da letošnja sezona prinaša potrebo po iskrenosti in soočenju s tistim, čemur smo se doslej izogibali. V ospredje stopajo vprašanja kariere, življenjskih ciljev in dolgoročnih načrtov. Čeprav se bodo nekatere spremembe sprva zdele neprijetne, bodo dolgoročno koristne. Vodnarji bodo ugotovili, da določenih razmer ne morejo več nadzorovati in da je včasih najbolje sprejeti stvari takšne, kot so. Prav v tem sprejemanju pa se skriva največja priložnost za osebno rast. Veliko jih bo konec novembra dočakalo z občutkom, da so naredili pomemben korak v smeri življenja, kakršnega si res želijo.