Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
astrologija
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved

N. Č.
07. 02. 2026 04.00
0

Nekatera astrološka znamenja v tem letu čutijo, da je čas za nove izzive na kariernem področju. V prihodnjem letu jih čaka več rasti, novega znanja in napredka. Preverite, ali se sprememba kariere obeta tudi vam.

Vodnar

Astrologi že nekaj časa opozarjajo, da bo leto 2026 za mnoge vodnarje prelomno na poklicnem področju, saj vpliv Plutona v njihovem znamenju sproža intenzivne premike in vprašanja identitete, poročata AstroStyle in portal Astrology.

Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja
Preberi še
Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja

Po njihovih astroloških napovedih Pluton prinaša revolucionarne spremembe in lahko povzroči, da se mnogi vodnarji počutijo, kot da njihova trenutna zaposlitev ne odraža več njihove resnične narave ali talentov, kar povečuje možnost za odločitev o menjavi službe ali popolnem preobratu kariere. Planetarne energije jih spodbujajo k temu, da ustvarijo življenje, ki bolj ustreza njihovim idejam in vizijam, zato nekateri lahko v tem letu res razmišljajo o odhodu s trenutnega delovnega mesta v iskanju nečesa bolj smiselnega ali izpolnjujočega.

Mnogi vodnarji počutijo, kot da njihova trenutna zaposlitev ne odraža več njihove resnične narave ali talentov.
Mnogi vodnarji počutijo, kot da njihova trenutna zaposlitev ne odraža več njihove resnične narave ali talentov.FOTO: Dreamstime

Bik

Za bika je leto 2026 povezano s premiki v karieri in ponovnim iskanjem poti, ki bolj odraža njihove vrednote in notranjo rast. Astrolog napoveduje, da lahko nekatera tradicionalna delovna okolja, kjer se je bik navzel vsakdanjih navad in rutine, postanejo preveč omejujoča, zato se lahko pojavi želja po spremembi ali nadgradnji poklicne poti.

Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Preberi še
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen

Planeti prinašajo energijo nepričakovanih sprememb, zaradi česar lahko ti posamezniki sprejmejo odločitve, ki jih popeljejo iz cone udobja in bolj usmerijo proti inovativnim ter osebno zadovoljivim poklicnim vlogam. Astroyogi napoveduje, da bodo biki pripravljeni sprejeti spremembo in se prilagoditi novim trendom.

Bik ima željo po spremembi in nadgradnji poklicne poti.
Bik ima željo po spremembi in nadgradnji poklicne poti.FOTO: Dreamstime

Rak

Čeprav raki običajno ostajajo lojalni svojemu delovnemu okolju, nekateri astrološki portali navajajo, da se lahko letos nekateri predstavniki tega znamenja soočijo z občutkom čustvenega izgorevanja in potrebo po delu, ki bolj podpira njihove notranje vrednote in smisel.

3 znamenja, ki jih čaka najboljše leto njihovega življenja
Preberi še
3 znamenja, ki jih čaka najboljše leto njihovega življenja

Intenzivnejši pritisk in želja po ustvarjanju bolj stabilne, a izpolnjujoče kariere lahko to znamenje letos privedeta do pomembne odločitve – spremembe službe ali celo popolne usmeritve v poklic, ki je bolj v sozvočju z njihovimi čustvi in življenjskimi cilji.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Povzeto po: asttrolok.com, cafeastrology.com, astrostyle.com, astroyogi.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop znamenja odpoved vodnar bik rak kariera
Horoskop znamenja

Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517