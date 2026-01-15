Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop znamenja

Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen

N. Č.
15. 01. 2026 15.27
0

Še nimate partnerja? Ne skrbite! Morda ste prav vi med tistimi astrološkimi znamenji, ki bodo v letu 2026 našla ljubezen.

Oven

Ovnu bo leto 2026 prineslo novo samozavest in jasnost glede tega, kaj v resnici želi v ljubezni, poroča revija People. Namesto idealiziranja romantičnih scenarijev te astrološke energije spodbujajo, da jasno poveste, kaj si želite in potrebujete v partnerstvu.

5 astroloških znamenj, ki se najraje ukvarjajo s športom
Preberi še
5 astroloških znamenj, ki se najraje ukvarjajo s športom

Julijske lunarne spremembe in pomladni premiki planetov bodo prinesli priložnosti za spontano privlačnost in resnične trenutke med vama, ki se lahko razvijejo v nekaj trajnega, še dodaja People. Čeprav pot do zaveze morda ne bo vedno ravna, vam bo ravno leto 2026 pomagalo najti nekoga, s katerim se lahko povežete na globlji ravni. Veliko bo trenutkov, ko boste spoznali, da ste bolj pripravljeni sprejeti ljubezen, kot ste mislili.

Oven
OvenFOTO: Dreamstime

Bik

Za bike leto 2026 v ljubezni pomeni prehod iz površnih poznanstev v čustveno bogate, stabilne zveze. Po besedah astrologov bo prav ta čas priložnost, da se bo vaša pripravljenost za čustveno ranljivost in predanost poplačala z odnosom, ki resnično odraža vaše vrednote in potrebe.

Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja
Preberi še
Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja

Odkrivali boste nove plati ljubezni, ki temeljijo na zaupanju, resnici in medsebojnem spoštovanju. To je leto, ko lahko srečate nekoga, s katerim gradite partnerstvo. To bo resnični dom za vaša čustva in srce.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bikFOTO: Dreamstime

Lev

Lev se v letu 2026 osredotoča na iskrenost in lastno vrednost v odnosih. Leto vam prinaša energijo samozavesti, srčnosti in neomajne prisotnosti. V praksi to pomeni, da boste s svojo naravno karizmo pritegnili nekoga, ki ceni vašo toplino, kreativnost in velikodušno srce.

3 znamenja, ki vas bodo najverjetneje prevarala
Preberi še
3 znamenja, ki vas bodo najverjetneje prevarala

Romantični trenutki se ne bodo dogajali le spontano, ampak bodo polni globljih povezav in medsebojnega razumevanja, ki si jih želite. Posamezni dogodki in povezave lahko prinesejo prave preboje, polne ljubezni, poroča People.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Tehtnica

Kot znamenje, ki naravnost cveti v partnerskih povezavah, bo tehtnica v letu 2026 doživela posebno rast v svojem ljubezenskem življenju. Po astroloških napovedih vas čaka leto jasnih odločitev. Ugotovili boste, kaj vas resnično osrečuje in kateri odnosi vam prinašajo ravnovesje in harmonijo. S podporo planetarnih energij se boste znašli v situacijah, kjer boste lažje prepoznali ljudi, s katerimi ste čustveno usklajeni, in tiste, ki za vas niso pravi.

Največji strah: Tehtnica se boji zavrnitve, Rak izgube bližnjega ...
Preberi še
Največji strah: Tehtnica se boji zavrnitve, Rak izgube bližnjega ...

To je leto, ko se lahko vaša naravna sposobnost diplomatskega usklajevanja in občutek za lepoto prelevita v priložnost za trajno, ljubečo vez – zvezo, ki vam bo prinesla ravnovesje, spoštovanje in užitek v skupnem življenju.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop znamenja astrologija ljubezen ljubezenski horoskop bik oven lev tehtnica znamenja
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve

Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433