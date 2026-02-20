3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča

V zadnjih mesecih ste se morda počutili izčrpane, preobremenjene in obkrožene s črnimi mislimi, saj se je zdelo, da vam vesolje pošilja neskončno število izzivov. A brez skrbi, to se bo že kmalu spremenilo! Po vstopu v obdobje Rib prihaja velik preobrat za tri horoskopska znamenja: Ovna, Devico in Ribe, poroča Tportal.

Oven

Če ste Oven, boste po 19. februarju 2026 dobili veliko jasnejšo sliko o tem, kdo ste in kaj si resnično želite, piše Tportal. Če ste se počutili izgubljene v svojih odnosih, v tem, kar so od vas pričakovali drugi, ali pa ste bili ujeti v razne drame, zdaj končno prevzemate nazaj nadzor nad svojim življenjem, še dodajajo.

Spoznali boste, da vam je negativno razmišljanje samo oteževalo vsakdanjik. Vaša prirojena moč in optimizem se bosta vrnila v polnem sijaju. Zaradi tega boste pred seboj videli veliko novih priložnosti, ki jih boste z veseljem in pogumom izkoristili.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Devica

Device, ta datum vam prinaša redko priložnost, da ste nežnejše do sebe. Končno boste ugotovile, da si pogosto same ustvarjate največji pritisk, piše Tportal. Po 19. februarju 2026 se boste naučile opustiti del krivde in se prenehale vračati k starim napakam. To bo ustvarilo prostor za bolj mirno in smiselno življenje, kjer se ne boste več borile proti sebi, temveč boste delale v svojem najboljšem interesu. Dovolite si torej napake, bodite prizanesljive do sebe in cenite svoje dosežke.

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Ribe

Obdobje Rib bo za vas skoraj kot nagrada po težkem psihičnem obdobju. Dobro veste, kako globoko se lahko potopite v svoje misli in dvome, piše Tportal. Zdaj pa boste ugotovile, da stvari niso bile tako 'grozne', kot so se vam zdele. Mir se bo postopoma vrnil v vaš svet, še dodaja Tportal. Z vrnitvijo upanja in vere v prihodnost boste dobile občutek, da ste na pravi poti. Čaka vas nekaj boljšega, kot ste si drznile predstavljati. Ključno je, da opustite pretirano samokritiko, dovolite si sprejeti mir in zaupajte svoji intuiciji.

icon-expand Ribi FOTO: Dreamstime

