Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več

Oven

Pred tabo je teden, v katerem boš morala nekoliko bolj zaupati sebi in svojim odločitvam. Na začetku tedna boš imela veliko energije za delo in urejanje stvari, ki so se v zadnjem času kopičile. Proti sredini tedna se lahko pojavi priložnost, ki je ne boš pričakovala. Dobro premisli, preden jo zavrneš samo zato, ker zahteva spremembo načrtov. V ljubezni boš želela vedeti, pri čem si. Če si v zvezi, bo iskren pogovor razjasnil nekaj dvomov. Samske ovne lahko preseneti sporočilo osebe iz preteklosti.

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Bik

Ta teden boš potrebovala nekoliko več časa zase. Čeprav boš imela precej obveznosti, se boš najbolje počutila, ko boš lahko stvari opravila v svojem tempu. Na poslovnem področju se obeta počasen, vendar zanesljiv napredek. Pri denarju ne bo večjih težav, vseeno pa se izogni impulzivnim nakupom. V ljubezni bo pomembno, da ne skrivaš svojih pričakovanj. Nekdo ti lahko pokaže, da mu je do tebe bolj, kot si mislila. Konec tedna ti prinaša več sproščenosti in prijetno druženje.

Dvojčka

Pred tabo je precej živahen teden. Veliko bo komunikacije, novih informacij in dogajanja, zato se boš težko dolgočasila. Nekaj, kar boš izvedela v začetku tedna, ti lahko pomaga pri odločitvi, ki jo že nekaj časa odlašaš. Pri delu se ne zapletaj v nepotrebne razprave in raje pusti, da rezultati govorijo zase. V ljubezni boš potrebovala več pozornosti in iskrenosti. Če si samska, se lahko zanimivo poznanstvo začne povsem nedolžno, nato pa hitro preraste v nekaj več.

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Rak

Teden se bo začel nekoliko bolj umirjeno, nato pa bo tempo postopoma naraščal. Veliko energije boš namenila domu, družini ali osebi, ki ti je blizu. Nekdo bo od tebe pričakoval odgovor, vendar si vzemi čas in ne odloči se pod pritiskom. Pri delu boš uspešna predvsem takrat, ko boš sledila svojemu občutku. Na ljubezenskem področju se lahko ponovno odpre tema, o kateri sta se s partnerjem že pogovarjala. Tokrat boš pripravljena povedati več.

Lev

Ta teden boš želela narediti nekaj zase in se postaviti na prvo mesto. Na področju kariere se lahko pokaže priložnost za napredovanje ali za začetek nečesa novega. Ne boj se pokazati svojih sposobnosti, saj bo nekdo opazil tvoj trud. V odnosih boš morala nekoliko spustiti svoj ponos. Če si v zvezi, te čaka pomemben pogovor, ki lahko odnos še poglobi.

Devica

Začetek tedna bo namenjen obveznostim, urejanju in zaključevanju stvari, ki jih ne želiš več nositi s seboj. Čeprav boš želela vse narediti popolno, si ne nalagaj preveč. Nekdo bo cenil tvojo pomoč, vendar ni tvoja naloga, da rešuješ težave vseh okoli sebe. Pri denarju bodi premišljena. V ljubezni prihaja več stabilnosti. Če si v zvezi, boš začutila, da lahko partnerju bolj zaupaš. Samske device pa lahko konec tedna spoznajo nekoga, ki jih bo presenetil s svojo neposrednostjo.

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Tehtnica

Pred tabo je teden odločitev. Nekaj, kar si dolgo odlašala, bo zahtevalo jasen odgovor. Ne poskušaj ugajati vsem, saj boš s tem samo še bolj obremenjena. Na delovnem področju se lahko pokaže nova možnost, vendar bo zahtevala nekaj poguma. V ljubezni boš bolj čustvena kot običajno. Če si v zvezi, boš želela več bližine in pozornosti. Samske tehtnice lahko pritegne nekdo, s katerim sprva ne bodo našle veliko skupnega, vendar bo med njima močna privlačnost.

Škorpijon

Teden bo zate precej intenziven, predvsem na čustvenem področju. Nekaj, kar si skušala potisniti na stran, se bo ponovno pojavilo in od tebe zahtevalo odločitev. Pri delu boš zelo zbrana in lahko dosežeš pomemben rezultat, če se ne boš pustila motiti. Pri denarju bodi nekoliko previdnejša. V ljubezni te čaka razjasnitev. Nekdo bo moral pokazati, ali misli svoje besede resno. Konec tedna ti prinaša več miru in občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer.

Strelec

Ta teden ti prinaša željo po spremembi in nečem novem. Rutina ti bo šla nekoliko bolj na živce kot običajno, zato boš iskala način, kako popestriti vsakdan. Pri delu se lahko pojavi ideja, ki bi jo bilo vredno razvijati, tudi če se trenutno zdi nekoliko nenavadna. V ljubezni boš potrebovala svobodo, vendar ne pozabi, da tudi druga oseba potrebuje občutek varnosti. Samske strelke lahko doživijo zanimivo srečanje na povsem nepričakovanem mestu.

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Kozorog

Teden bo usmerjen predvsem v delo, denar in prihodnost. Končno boš lahko videla rezultate truda, ki si ga vložila v zadnjih tednih. Nekdo na tvojem delovnem mestu bo morda potreboval tvojo pomoč, vendar pazi, da zaradi tega ne zanemariš svojih obveznosti. V zasebnem življenju boš nekoliko bolj zaprta vase. Partner bo želel vedeti, kaj se dogaja, zato mu ne zapiraj vrat. Samske kozoroginje pa lahko ugotovijo, da jih nekdo že nekaj časa opazuje z večjim zanimanjem.

Vodnar

Pred tabo je teden novih idej in nepričakovanih sprememb. Nekaj se lahko odvije drugače, kot si načrtovala, vendar se bo pozneje izkazalo, da je bilo to dobro zate. Pri delu ne sprejemaj vsega takoj – najprej preveri podrobnosti. Na finančnem področju boš morala biti nekoliko bolj odgovorna. V ljubezni boš želela iskrenost brez nepotrebnih igric. Če si samska, se lahko zapleteš v zanimiv pogovor z osebo, ki ti sprva ne bo delovala kot tvoj običajni tip.

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Ribi

Teden bo precej čustven, vendar ti bo prinesel tudi pomembna spoznanja. Na začetku tedna boš potrebovala več miru, proti koncu pa boš bolj družabna in odprta. Pri delu zaupaj svojim sposobnostim in ne primerjaj svojega napredka z drugimi. Nekdo ti bo dal nasvet, ki ga sprva ne boš želela slišati, vendar bo v njem nekaj resnice. V ljubezni se obeta lep razvoj. Če si v zvezi, lahko narediš korak k večji bližini. Samske ribe pa lahko do konca tedna dobijo jasno znamenje, da je med njimi in določeno osebo nekaj več.