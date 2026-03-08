Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden

Oven
Ta teden boste polni energije in želje po akciji. V službi ali pri študiju se lahko pojavi nova priložnost, ki vas bo spodbudila k razmisleku o naslednjem koraku. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi, saj lahko pride do manjših nesporazumov. Vikend bo idealen za druženje s prijatelji ali kratek izlet.
Bik
Biki boste ta teden bolj umirjeni in osredotočeni na svoje notranje ravnovesje. Dobro vam bo delo, če si vzamete več časa zase in za stvari, ki vas sproščajo. Na področju odnosov se lahko zgodi prijeten pogovor, ki bo poglobil odnos z nekom, ki vam veliko pomeni. Proti koncu tedna se lahko pojavi tudi zanimiva finančna priložnost.
Dvojčka
Pred vami je zelo komunikativen teden. Veliko bo pogovorov, novih idej in tudi nepričakovanih srečanj. V ljubezni boste bolj odprti kot običajno, kar lahko prinese prijetno presenečenje. Pazite le, da ne obljubite preveč, saj boste imeli kar precej obveznosti.
Rak
Raki boste ta teden bolj čustveni kot običajno, vendar vam lahko prav to pomaga, da bolje razumete sebe in ljudi okoli sebe. V odnosih se lahko odpre pomembna tema, ki jo je vredno rešiti mirno in iskreno. Na delovnem področju vas čaka nekoliko več odgovornosti, a boste vse uspešno opravili.
Lev
Levi boste ta teden v središču pozornosti. Vaša energija in samozavest bosta privlačili ljudi okoli vas. V ljubezni se lahko zgodi nekaj zelo prijetnega, še posebej proti koncu tedna. Če razmišljate o novem projektu ali ideji, je zdaj pravi čas, da naredite prvi korak.
Devica
Device boste ta teden precej analitične in osredotočene na podrobnosti. To vam lahko zelo pomaga pri delu ali organizaciji pomembnih stvari. V odnosih pa poskusite biti nekoliko bolj spontani in manj kritični. Vikend bo prinesel priložnost za sprostitev in polnjenje energije.
Tehtnica
Tehtnice boste ta teden iskale ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Lahko se zgodi, da boste morale sprejeti odločitev, ki jo že nekaj časa odlašate. V ljubezni je možen romantičen trenutek ali prijetno presenečenje. Poslušajte svojo intuicijo.
Škorpijon
Škorpijoni boste ta teden zelo intuitivni in boste hitro začutili razpoloženje ljudi okoli sebe. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, ki bo zahtevala pogum. V ljubezni se lahko odnos z nekom poglobi, če boste pripravljeni biti iskreni glede svojih občutkov.
Strelec
Strelci boste ta teden čutili močno željo po spremembah ali novih izkušnjah. Morda boste začeli razmišljati o potovanju, novem hobiju ali spremembi rutine. V ljubezni bo pomembna iskrena komunikacija. Vikend je idealen za nekaj, kar vas bo navdihnilo.
Kozorog
Kozorogi boste ta teden precej osredotočeni na cilje in obveznosti. Vaša vztrajnost se lahko končno začne obrestovati. V odnosih poskusite nameniti več časa bližnjim, saj bodo cenili vašo pozornost. Proti koncu tedna vas lahko razveseli dobra novica.
Vodnar
Vodnarji boste ta teden polni idej in kreativnosti. Odličen čas je za nove projekte ali učenje česa novega. V ljubezni se lahko pojavi zanimiva oseba ali pa se obstoječi odnos razvije v bolj resno smer. Poskusite slediti svoji radovednosti.
Ribi
Ribe boste ta teden bolj sanjave in intuitivne. Dobro boste čutile energijo ljudi okoli sebe, zato pazite, komu namenjate svoj čas. V ljubezni so možni zelo nežni in romantični trenutki. Vikend bo idealen za počitek, ustvarjanje ali nekaj, kar vas notranje pomiri.
