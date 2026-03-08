Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden

Oven

Ta teden boste polni energije in želje po akciji. V službi ali pri študiju se lahko pojavi nova priložnost, ki vas bo spodbudila k razmisleku o naslednjem koraku. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi, saj lahko pride do manjših nesporazumov. Vikend bo idealen za druženje s prijatelji ali kratek izlet.

Preberi še Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Bik

Biki boste ta teden bolj umirjeni in osredotočeni na svoje notranje ravnovesje. Dobro vam bo delo, če si vzamete več časa zase in za stvari, ki vas sproščajo. Na področju odnosov se lahko zgodi prijeten pogovor, ki bo poglobil odnos z nekom, ki vam veliko pomeni. Proti koncu tedna se lahko pojavi tudi zanimiva finančna priložnost.

Preberi še La Toya in Mark z vročim poljubom pustila vse brez besed

Dvojčka

Pred vami je zelo komunikativen teden. Veliko bo pogovorov, novih idej in tudi nepričakovanih srečanj. V ljubezni boste bolj odprti kot običajno, kar lahko prinese prijetno presenečenje. Pazite le, da ne obljubite preveč, saj boste imeli kar precej obveznosti.

Preberi še 3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe

Rak

Raki boste ta teden bolj čustveni kot običajno, vendar vam lahko prav to pomaga, da bolje razumete sebe in ljudi okoli sebe. V odnosih se lahko odpre pomembna tema, ki jo je vredno rešiti mirno in iskreno. Na delovnem področju vas čaka nekoliko več odgovornosti, a boste vse uspešno opravili.

Preberi še Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

Lev

Levi boste ta teden v središču pozornosti. Vaša energija in samozavest bosta privlačili ljudi okoli vas. V ljubezni se lahko zgodi nekaj zelo prijetnega, še posebej proti koncu tedna. Če razmišljate o novem projektu ali ideji, je zdaj pravi čas, da naredite prvi korak.

Preberi še Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila

Devica

Device boste ta teden precej analitične in osredotočene na podrobnosti. To vam lahko zelo pomaga pri delu ali organizaciji pomembnih stvari. V odnosih pa poskusite biti nekoliko bolj spontani in manj kritični. Vikend bo prinesel priložnost za sprostitev in polnjenje energije.

Preberi še Tako lepa je hči slavnega igralca

Tehtnica

Tehtnice boste ta teden iskale ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Lahko se zgodi, da boste morale sprejeti odločitev, ki jo že nekaj časa odlašate. V ljubezni je možen romantičen trenutek ali prijetno presenečenje. Poslušajte svojo intuicijo.

Preberi še Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo

Škorpijon

Škorpijoni boste ta teden zelo intuitivni in boste hitro začutili razpoloženje ljudi okoli sebe. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, ki bo zahtevala pogum. V ljubezni se lahko odnos z nekom poglobi, če boste pripravljeni biti iskreni glede svojih občutkov.

Preberi še Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi

Strelec

Strelci boste ta teden čutili močno željo po spremembah ali novih izkušnjah. Morda boste začeli razmišljati o potovanju, novem hobiju ali spremembi rutine. V ljubezni bo pomembna iskrena komunikacija. Vikend je idealen za nekaj, kar vas bo navdihnilo.

Preberi še Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil

Kozorog

Kozorogi boste ta teden precej osredotočeni na cilje in obveznosti. Vaša vztrajnost se lahko končno začne obrestovati. V odnosih poskusite nameniti več časa bližnjim, saj bodo cenili vašo pozornost. Proti koncu tedna vas lahko razveseli dobra novica.

Preberi še Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

Vodnar

Vodnarji boste ta teden polni idej in kreativnosti. Odličen čas je za nove projekte ali učenje česa novega. V ljubezni se lahko pojavi zanimiva oseba ali pa se obstoječi odnos razvije v bolj resno smer. Poskusite slediti svoji radovednosti.

Preberi še Slovenska vplivnica že drugič postala mama

Ribi

Ribe boste ta teden bolj sanjave in intuitivne. Dobro boste čutile energijo ljudi okoli sebe, zato pazite, komu namenjate svoj čas. V ljubezni so možni zelo nežni in romantični trenutki. Vikend bo idealen za počitek, ustvarjanje ali nekaj, kar vas notranje pomiri.