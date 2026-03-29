Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje

N. Č.
29. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden te spodbuja, da svojo energijo usmeriš bolj premišljeno. Ni treba, da reagiraš na vse takoj – včasih je moč v tem, da počakaš. Proti koncu tedna pride priložnost, ki zahteva tvojo odločnost.

Bik

V ospredju bo stabilnost – finančna ali čustvena. Teden je ugoden za utrjevanje stvari, ki so ti pomembne. Nek pogovor ti lahko prinese občutek varnosti.

Dvojčka

Komunikacija bo rdeča nit tedna. Veliko bo izmenjave informacij, idej in občutkov. Pazi le, da se ne razpršiš preveč – ena prava ideja je dovolj.

Rak

Teden prinaša globlje čustveno razumevanje. Nekaj, kar te je bremenilo, se začne razpletati. Dovoli si občutiti vse – tudi to je del zdravljenja.

Lev

V ospredju bodo odnosi. Lahko pride do situacije, kjer boš morala pokazati več razumevanja kot običajno. Ravno v tem se skriva priložnost za rast.

Devica

Teden bo produktiven, a tudi nekoliko zahteven. Veliko bo nalog, a tudi priložnosti, da pokažeš svojo zanesljivost. Ne pozabi na počitek.

Tehtnica

Tvoje notranje ravnovesje bo ključnega pomena. Čeprav bodo drugi iskali tvojo pozornost, ne zanemari sebe. Proti vikendu pride občutek olajšanja.

Škorpijon

Intuicija te vodi skozi ves teden. Nekaj, kar si slutila, se bo potrdilo. To je čas, da zaupaš sebi bolj kot komurkoli drugemu.

Strelec

Teden te vabi v širjenje obzorij – lahko skozi pogovor, učenje ali spremembo okolja. Ne boj se stopiti iz cone udobja. Tam se začne nekaj novega.

Kozorog

Fokus bo na ciljih in odgovornostih. Teden je odličen za napredek, a pomembno je, da ne izgubiš stika s sabo. Tudi srce potrebuje prostor.

Vodnar

Tvoje ideje bodo ta teden še posebej močne. Nekdo jih lahko opazi in podpre. Ne skrivaj svojega razmišljanja – prav v tem si posebna.

Ribi

Teden prinaša občutek notranje rasti. Morda ne bo vse vidno navzven, a znotraj se veliko dogaja. Zaupaj temu procesu, vodi te v pravo smer.

