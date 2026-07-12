Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat

Oven

Ta teden boš polna energije in novih zamisli. Na delovnem področju se ti lahko odpre priložnost, ki je ne boš želela zamuditi. V ljubezni bodi iskrena glede svojih občutkov, saj bo odprt pogovor prinesel več razumevanja. Vikend bo kot nalašč za sprostitev v naravi.

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Bik

Pred tabo je mirnejše obdobje, ki ga izkoristi za urejanje stvari, ki si jih dolgo odlagala. Na področju financ se obeta dobra novica ali uspešna odločitev. V ljubezni boš cenila drobne pozornosti, ki bodo okrepile vajino povezanost.

Dvojčka

Komunikacija bo tvoja največja prednost. Z lahkoto boš reševala nesporazume in sklepala nova poznanstva. Če si samska, lahko nekdo nepričakovano vzbudi tvoje zanimanje. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Rak

Čustva bodo ta teden nekoliko bolj intenzivna, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si v resnici želiš. V družinskem krogu bo veliko topline. Na delovnem mestu zaupaj svojim sposobnostim in ne dovoli, da bi dvomi prevladali.

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Lev

Prihaja čas, ko boš zasijala v svoji najboljši luči. Tvoja samozavest bo navdušila ljudi okoli tebe. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje ali romantičen trenutek. Izkoristi priložnost za ustvarjalnost.

Devica

Teden bo primeren za organizacijo in načrtovanje prihodnjih korakov. Nekdo bo cenil tvojo pomoč in trud. V partnerskem odnosu si vzemi več časa za iskren pogovor. Ob koncu tedna si privošči nekaj samo zase.

Tehtnica

Ravnovesje med delom in prostim časom bo ključ do uspeha. Prijateljski odnosi bodo v ospredju in prinesli veliko lepih trenutkov. Če razmišljaš o novi poti, poslušaj svojo intuicijo.

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Škorpijon

Tvoja odločnost bo tokrat obrodila sadove. Nekaj, kar se je dolgo zdelo negotovo, bo končno dobilo jasno smer. V ljubezni se izogni nepotrebnemu ljubosumju in raje pokaži svojo nežnejšo plat.

Strelec

Pred tabo je dinamičen teden, poln novih priložnosti. Kratko potovanje ali spontani izlet ti lahko povrne dobro voljo. Na čustvenem področju bodi odprta za nova doživetja in prijetna presenečenja.

Kozorog

Vztrajnost bo tvoja največja prednost. Čeprav bo nekaj izzivov, jih boš uspešno premagala. Nekdo iz tvoje okolice bo potreboval tvoj nasvet. V ljubezni bo pomembno, da si vzameš čas za skupne trenutke.

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Vodnar

Navdih bo prihajal z vseh strani. To je odličen teden za nove ideje, ustvarjalne projekte in sklepanje zanimivih poznanstev. V ljubezni ne skrivaj svojih čustev, saj iskrenost odpira nova vrata.

Ribi

Teden ti prinaša več notranjega miru in občutek, da si na pravi poti. Poslušaj svojo intuicijo, saj te bo vodila do pravilnih odločitev. V ljubezni se obeta več nežnosti, v službi pa priznanje za pretekli trud.