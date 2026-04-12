Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden

Oven

Teden pred tabo bo poln energije in novih idej. Na področju dela boš končno dobila občutek, da se stvari premikajo v pravo smer, čeprav boš morala v začetku tedna pokazati nekaj več potrpežljivosti. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, še posebej če si samska. Vikend bo idealen za krajši pobeg ali druženje s prijateljicami.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

V ospredju bodo odnosi in občutek varnosti. Ta teden boš veliko razmišljala o prihodnosti in o tem, kaj si zares želiš. Na ljubezenskem področju se obeta več topline in nežnosti, v službi pa bo pomembno, da ne prevzameš vseh obveznosti nase. Poskrbi tudi za več počitka, saj si v zadnjem času nekoliko preobremenjena.

Dvojčka

Pred tabo je zelo družaben in živahen teden. Telefon ti bo ves čas zvonil, vabila se bodo vrstila eno za drugim, zato ti zagotovo ne bo dolgčas. V ljubezni se lahko zgodi zanimiv preobrat, še posebej če že nekaj časa razmišljaš o določeni osebi. V drugi polovici tedna boš morala sprejeti pomembno odločitev.

Rak

Teden bo nekoliko bolj čustven, a tudi zelo pomemben za tvojo osebno rast. Nekatere stvari boš končno postavila na svoje mesto in si priznala, kaj te osrečuje in kaj ne. Na področju kariere se obeta nova priložnost ali zanimiv pogovor. V ljubezni bo ključna iskrenost, saj boš le tako dobila odgovore, ki jih iščeš.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Ta teden boš v središču pozornosti, kar ti bo zelo ustrezalo. Tvoja samozavest bo na vrhuncu, zato boš zlahka dosegla tisto, kar si želiš. V ljubezni se obeta več strasti, samske levinje pa lahko spoznajo nekoga, ki jih bo popolnoma očaral. Pazljivo le pri financah, saj te lahko zanese pri impulzivnih nakupih.

Devica

Prihaja teden, ko boš želela več reda, miru in jasnosti. Končno boš imela občutek, da se stvari umirjajo in da lahko zadiháš. Na delovnem mestu boš zelo uspešna, saj boš znala opaziti podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. V ljubezni bo pomembno, da ne analiziraš preveč, ampak da si dovoliš uživati v trenutku.

Tehtnica

Teden bo zaznamovan z lepimi trenutki v družbi ljudi, ki jih imaš rada. V ospredju bodo odnosi, partnerstvo in občutek povezanosti. Če si v zvezi, se obeta več romantike, samske tehtnice pa bi lahko spoznale nekoga prek prijateljev ali družbenih omrežij. V službi bo pomembno, da zaupaš svoji intuiciji.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred tabo je intenziven teden, poln pomembnih pogovorov in notranjih uvidov. Morda boš končno razčistila nekaj, kar te že dolgo obremenjuje. V ljubezni se obeta več iskrenosti in bližine, a le če boš pripravljena pokazati tudi svojo bolj ranljivo plat. Konec tedna bo idealen za sprostitev in razvajanje.

Strelec

Ta teden boš polna optimizma in želje po novih doživetjih. Morda boš začela načrtovati potovanje, nov projekt ali večjo spremembo v svojem življenju. V ljubezni te čaka nekaj zelo zanimivega, še posebej če si pripravljena stopiti iz cone udobja. Vikend bo kot nalašč za spontan izlet ali zabavo.

Kozorog

V tem tednu boš zelo osredotočena na svoje cilje. Imela boš občutek, da moraš določene stvari urediti takoj, a ne pozabi, da ni treba vsega rešiti sama. Na ljubezenskem področju se obeta več stabilnosti in občutka varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da mu pomeniš več, kot si mislila.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred tabo je teden nepričakovanih obratov in zanimivih idej. Morda boš dobila ponudbo ali povabilo, ki te bo sprva presenetilo, a ti lahko prinese nekaj zelo lepega. V ljubezni boš bolj odprta kot običajno, zato boš lažje povedala, kaj čutiš. Tvoj največji izziv bo, da si vzameš dovolj časa zase.

Ribi

Teden bo zelo ustvarjalen in čustveno bogat. Imela boš veliko navdiha, zato ga izkoristi za projekte, hobije ali stvari, ki te veselijo. V ljubezni se obeta več romantike in lepih besed, nekdo pa ti lahko pokaže, da nanj močno vplivaš. Proti koncu tedna si privošči več miru in počitka.