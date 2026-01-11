Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase

Oven

Ta teden te uči potrpežljivosti. Čeprav bi najraje vse rešila takoj, boš največ dosegla, če si dovoliš korak nazaj. V ljubezni se odpira prostor za iskren pogovor, ki bo poglobil odnos.

Bik

Pred tabo je teden umirjanja in notranjega ravnovesja. Jaz čutim, da potrebuješ več časa zase – brez slabe vesti. Na področju financ bodi previdna, v srčnih zadevah pa pogumna.

Dvojčka

Misli bodo hitre, dnevi razgibani. Teden je kot ustvarjen za dogovore, pisanje in pogovore, ki lahko odprejo nova vrata. Pazljivo poslušaj, kaj ni izrečeno – tam se skriva resnica.

Rak

Čustva bodo globlja kot običajno, a to ni slabo. Dovoli si čutiti in ne skrivaj svoje ranljivosti. Doma in v družini se lahko zgodi nekaj, kar te bo pomirilo in okrepilo.

Lev

Teden ti prinaša priložnost, da zasiješ brez dokazovanja. Tvoja prisotnost bo dovolj. V ljubezni pazi, da ne zahtevaš preveč – nežnost bo prinesla več kot drama.

Devica

Osredotočenost na delo bo močna, a jaz te opominjam, da nisi stroj. Teden je primeren za urejanje, načrtovanje in zaključevanje, vendar si vzemi tudi čas za počitek in telo.

Tehtnica

Iskanje ravnovesja bo rdeča nit tedna. Odločitev, ki jo odlašaš, bo dozorela sama od sebe. V odnosih bodi jasna – mir pride, ko poveš, kaj res čutiš.

Škorpijon

Notranja moč bo izrazita. Ta teden lahko zapreš staro poglavje in se osvobodiš nečesa, kar te je tiho bremenilo. V ljubezni se obeta globina, a le, če zaupaš.

Strelec

Teden te kliče k širini – v mislih ali v dejanjih. Navdih pride nenadoma, zato bodi odprta za nove ideje. Nekdo iz preteklosti se lahko znova oglasi z razlogom.

Kozorog

Obveznosti se kopičijo, a jaz vidim tudi sadove tvojega truda. Teden je ugoden za kariero in dolgoročne odločitve. V osebnih odnosih si dovoli pokazati mehkejšo plat.

Vodnar

Sveža energija te spodbuja k spremembam. Kar se ti je zdelo nemogoče, zdaj dobi novo obliko. V ljubezni bodi iskrena do sebe – ne pristajaj na manj, kot si zaslužiš.

Ribi

Intuicija te vodi skozi ves teden. Sanje, znaki in občutki niso naključni. Poslušaj jih. Nežnost, ki jo daješ drugim, ne pozabi najprej podariti sebi.