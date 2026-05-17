Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden

Oven

Ta teden boš polna energije, a tudi nekoliko nepotrpežljiva. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovan pogovor, ki bo razčistil stare dvome. V službi ne prevzemi vsega nase nekdo okoli tebe mora pokazati več odgovornosti. Vikend bo idealen za spontani izlet ali večer s prijateljicami.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Počasi prihaja občutek notranjega miru, ki si ga pogrešala zadnje tedne. Finance bodo stabilnejše, vendar ne pretiravaj z impulzivnimi nakupi. V odnosih bo pomembna iskrenost nekdo čaka, da poveš, kaj zares čutiš. Nedelja bo čustveno zelo močan dan.

Dvojčka

Pred tabo je živahen teden poln sporočil, srečanj in novih idej. Nekdo iz preteklosti se lahko ponovno oglasi. Pri delu boš uspešna predvsem zaradi svoje prilagodljivosti. Pazi le, da ne obljubiš preveč ljudem hkrati.

Rak

Čustva bodo intenzivna, vendar ti bodo pokazala pravo smer. Domače okolje bo ta teden tvoja največja opora. V ljubezni se odpira možnost za bolj globok odnos ali pomembno odločitev. Poskrbi tudi za počitek telo ti jasno sporoča, da potrebuje mir.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden ti prinaša več pozornosti, kot si pričakovala. Nekdo občuduje tvojo samozavest, čeprav tega še ne pokaže odkrito. Na delovnem področju se obeta dobra novica ali pohvala. Proti koncu tedna se izogni nepotrebnim dramam.

Devica

Imela boš občutek, da moraš urediti sto stvari hkrati. Organizacija ti bo šla odlično od rok, a ne pozabi tudi nase. V ljubezni bo pomembno, da ne analiziraš vsake malenkosti. Sobota prinaša prijetno presenečenje ali povabilo.

Tehtnica

Ta teden bo v ospredju ravnovesje med razumom in srcem. Nekdo bo od tebe želel jasen odgovor. Na finančnem področju prihaja priložnost za izboljšanje situacije, vendar bo zahtevala pogum. V ljubezni poslušaj intuicijo, ne le lepih besed.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Privlačnost in skrivnostnost bosta ta teden še posebej močni. Lahko pride do intenzivnega srečanja ali pogovora, ki bo pustil vtis. Pri delu ostani previdna glede zaupanja sodelavcem. Vikend bo odličen za umik od vsakodnevnega hrupa.

Strelec

Nemir te bo vlekel v nove dogodivščine. Teden je odličen za načrtovanje potovanja ali spremembe rutine. V ljubezni boš želela več svobode, vendar pazi, da ne pošlješ napačnih signalov. Nekdo te opazuje bolj pozorno, kot misliš.

Kozorog

Osredotočena boš na cilje in praktične stvari, kar ti bo prineslo dobre rezultate. Nekdo v službi bo končno prepoznal tvoj trud. V zasebnem življenju pa bo čas, da spustiš nadzor in pokažeš več nežnosti. Nedelja prinaša pomemben notranji uvid.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred tabo je ustvarjalen in nekoliko nepredvidljiv teden. Lahko se pojavi nova ideja, ki bo kasneje zelo pomembna. V ljubezni te čaka zanimivo poznanstvo ali nenavadno sporočilo. Ne ignoriraj potrebe po počitku.

Ribi

Tvoja intuicija bo neverjetno močna, zato ji zaupaj. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, a ne pozabi postaviti meja. Na čustvenem področju prihaja več topline in romantike. Konec tedna bo idealen za razvajanje in počasnejši tempo.