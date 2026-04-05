Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, tehtnice se osredotočajo na odnose

Oven

Ta teden boste polni energije in motivacije. Dober čas je za nove začetke, športne aktivnosti ali pomembne odločitve. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, kar vam bo polepšalo dneve.

Bik

Teden bo primeren za počasnejši tempo in premišljene odločitve. Na področju financ ali dela boste imeli priložnost urediti nekaj, kar vas že dolgo obremenjuje. Konec tedna bo idealen za počitek.

Dvojčka

Pred vami je živahen teden, poln komunikacije in novih poznanstev. Nekdo vas lahko navdihne z zanimivo idejo ali ponudbo. Pazite le, da se ne razpršite na preveč stvari hkrati.

Rak

Ta teden boste bolj občutljivi in usmerjeni vase. Pomembno bo, da si vzamete čas za ljudi, ki vam veliko pomenijo. V drugi polovici tedna lahko prejmete dobro novico.

Lev

Pred vami je teden, ko boste želeli pokazati svoje sposobnosti. V službi ali pri drugih obveznostih boste izstopali. V ljubezni pa bo pomembno, da pokažete tudi svojo nežnejšo plat.

Devica

Ta teden bo odličen za organizacijo, načrtovanje in urejanje stvari, ki ste jih odlašali. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se bo začelo razpletati v vašo korist.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Lahko pride do pomembnega pogovora ali razjasnitve nesporazuma. Konec tedna vam prinaša več sproščenosti in željo po lepih trenutkih.

Škorpijon

Ta teden boste zelo odločni in usmerjeni k svojim ciljem. Če boste poslušali svojo intuicijo, boste sprejeli dobro odločitev. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Strelec

Pred vami je dinamičen teden. Veliko bo dogajanja, novih idej in želje po spremembi. Nekdo vas lahko povabi na zanimivo srečanje ali izlet.

Kozorog

Ta teden boste osredotočeni na delo in odgovornosti. Čeprav bo obveznosti veliko, boste zadovoljni z napredkom. Ob koncu tedna si vzemite več časa za počitek.

Vodnar

Teden prinaša ustvarjalnost, zanimive zamisli in nepričakovane pogovore. Lahko dobite idejo, ki bo pomembna za prihodnost. Bodite odprti za nove ljudi in izkušnje.

Ribi

Ta teden boste bolj zasanjani in intuitivni. Dober čas je za ustvarjalnost, pogovore in dejavnosti, ki vas sproščajo. Nekdo v vaši bližini bo potreboval vašo podporo.