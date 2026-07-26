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Astrologija
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem

N. Č.
26. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ta teden boš začutila, da je pravi trenutek za pogumne odločitve. Na delovnem področju se ti odpira možnost, da pokažeš svoje sposobnosti in navdušiš ljudi okoli sebe. V ljubezni bo iskren pogovor odpravil dvome ter prinesel več bližine. Vikend bo kot ustvarjen za športne aktivnosti ali izlet v naravo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

V ospredju bodo dom, družina in občutek varnosti. Manjše spremembe v vsakdanji rutini ti bodo prinesle več zadovoljstva, kot si pričakovala. Finančno ostani previdna, a brez skrbi – kmalu bo prišla priložnost, ki bo izboljšala tvoje načrte. Privošči si več časa za sprostitev.

Dvojčka

Pred tabo je živahen teden, poln zanimivih pogovorov in novih idej. Tvoja družabnost bo pritegnila ljudi, ki bodo cenili tvojo iskrenost in humor. Če si samska, se lahko nepričakovano razvije simpatično poznanstvo. Vezane pa boste uživale v sproščenih skupnih trenutkih.

Rak

Teden te spodbuja, da več zaupaš sebi in svojim občutkom. Na delovnem mestu boš uspešno rešila nalogo, ki je drugim povzročala preglavice. V ljubezni se obeta več nežnosti in topline, zato ne skrivaj svojih čustev. Nedelja bo odlična za družinsko druženje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Sonce ti prinaša dodatno samozavest in dobro voljo. Ljudje bodo opazili tvojo energijo, zato boš zlahka navdušila sodelavce ali prijatelje. V ljubezni se obeta romantično presenečenje ali lep kompliment, ki ti bo polepšal teden. Izkoristi svojo ustvarjalnost.

Devica

Ta teden boš uspešna pri urejanju vseh odprtih obveznosti. Čeprav bo urnik pester, boš znala ohraniti mirno glavo. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet in mu boš s svojo modrostjo zelo pomagala. Ob koncu tedna si privošči nekaj, kar te resnično veseli.

Tehtnica

Pred tabo so dnevi harmonije in prijetnih srečanj. Tvoj nasmeh bo odpiral vrata novim priložnostim tako v zasebnem kot poslovnem življenju. V partnerskem odnosu bo več romantike, samskim pa lahko usoda prek skupnih prijateljev pripelje zanimivo osebo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Odločen korak, ki ga boš naredila ta teden, bo prinesel dolgoročne koristi. Ne dovoli, da bi te zmedla mnenja okolice – najbolje veš, kaj je prav zate. Ljubezenski odnosi bodo iskreni in polni zaupanja. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Strelec

Radovednost in želja po spremembi te bosta vodili v zanimive dogodivščine. Morda boš prejela povabilo, ki ga ne boš želela zavrniti. Na delovnem področju se obeta uspešen zaključek pomembnega projekta. Vikend bo poln smeha in dobre družbe.

Kozorog

Tvoj trud bo končno opažen in nagrajen. Ne podcenjuj svojih dosežkov, saj si jih zaslužiš. V ljubezni bo pomembno, da si vzameta čas drug za drugega in se pogovorita o skupnih načrtih. Konec tedna bo prinesel občutek notranjega zadovoljstva.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih bo tvoj zvesti spremljevalec. Zlahka boš našla rešitve tam, kjer jih drugi ne bodo videli. Prijateljski odnosi se bodo okrepili, ena od novih idej pa bi lahko postala začetek nečesa večjega. V ljubezni se prepusti spontanosti.

Ribi

Teden bo prinesel mirnejši ritem in več priložnosti za razmislek. Intuicija te bo vodila pri pomembni odločitvi, zato ji zaupaj. Nekdo ti bo pokazal, kako zelo ceni tvojo podporo in prijaznost. Nedelja bo kot nalašč za razvajanje, ustvarjanje ali sproščanje ob dobri knjigi.

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