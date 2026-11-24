V torek, 24. novembra 2026, ob 15.53 bo nastopila polna luna v znamenju Dvojčkov. Tokratna lunacija velja za posebno močno, saj gre za prvo v nizu štirih superlun, ki bodo zaznamovale konec leta 2026 in začetek leta 2027. Astrologi napovedujejo obdobje pomembnih spoznanj, zaključkov in nepričakovanih preobratov.

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Polna luna v Dvojčkih bo razkrila, česa ne potrebujete več v življenju

Polna luna že tradicionalno velja za obdobje razkritij, zaključkov in spuščanja starega. Tokratna polna luna v Dvojčkih bo še posebej intenzivna, saj bo nastopila kot superluna, kar po astroloških interpretacijah pomeni močnejši vpliv na naše notranje doživljanje in čustveni svet.

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Po mnenju astrologinje Tanaaz bi lahko ta lunacija na površje prinesla misli, skrbi in čustva, ki smo jih dolgo potiskali v ozadje. Namen tega procesa ni kaznovanje, ampak osvoboditev. Kar se bo pokazalo v teh dneh, nas želi opozoriti na nekaj, česar smo že prerasli.

Prihaja čas pomembnih spoznanj

Dvojčki veljajo za znamenje komunikacije, učenja, informacij in razmišljanja. Prav zato bo osrednja tema te polne lune povezana z našim notranjim dialogom.

Katere misli nas omejujejo? Katere skrbi ponavljamo iz dneva v dan? In katerih prepričanj se držimo, čeprav nam ne koristijo več?

Astrološke razlage opozarjajo, da bi lahko mnogi v prihajajočih dneh nenadoma ugotovili, da se oklepajo navad, idej ali odnosov, ki jih pravzaprav že dolgo ne osrečujejo.

Nepričakovane novice in spremembe načrtov

Tokratna polna luna bo tesno povezana tudi z energijo planeta Uran, ki ga astrologi povezujejo s preobrati, prebujenji in nenadnimi spremembami. Zaradi tega bi lahko številni doživeli nepričakovane novice, spremembe načrtov ali pomembna razkritja, piše Forever Conscious.

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Lahko pride do pogovorov, ki jih že dolgo odlašamo. Morda bomo izvedeli nekaj, kar bo spremenilo naš pogled na določeno situacijo. Nekateri pa bodo preprosto začutili močno potrebo po spremembi smeri. Čeprav se lahko takšni trenutki sprva zdijo neprijetni, astrologi poudarjajo, da nas pogosto usmerijo tja, kjer moramo biti.

Zakaj je ta polna luna tako posebna?

Po navedbah portala Forever Conscious je novembrska polna luna prva v nizu štirih zaporednih superlun, ki bodo trajale vse do začetka sezone mrkov februarja 2027. Prav zato mnogi astrologi menijo, da se pred nami odpira obdobje večjih notranjih premikov.

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Superlune naj bi imele močnejši vpliv na čustva, zato lahko v prihodnjih dneh občutimo večjo občutljivost, nemir ali potrebo po introspekciji. Hkrati pa nam ponujajo priložnost za pomembne zaključke in nov začetek.

Katera znamenja bodo vpliv polne lune občutila najmočneje?

Čeprav bo energijo polne lune občutil vsak, astrologi največ dogajanja napovedujejo pripadnikom spremenljivih znamenj.

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Dvojčki

Ker se luna dogaja v njihovem znamenju, bodo prav Dvojčki v ospredju dogajanja. Pred njimi so pomembna spoznanja o sebi, svojih željah in prihodnjih načrtih.

Strelec

Polna luna bo osvetlila področje odnosov in partnerstev. Mnogi Strelci bodo prisiljeni iskreno pogledati, kaj si želijo od pomembnih ljudi v svojem življenju.

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Devica

Device bi lahko občutile spremembe na področju kariere, ugleda ali dolgoročnih ciljev. Nekatere bodo sprejele pomembno odločitev glede svoje prihodnosti.

Ribi

Pri Ribah bo poudarek na domu, družini in občutku varnosti. Na površje lahko pridejo teme, ki so bile dolgo časa potisnjene na stran.

Česa se velja znebiti pred koncem leta?

Ena od pomembnejših tem te polne lune je zaključevanje nedokončanih zgodb. Astrologi svetujejo, da izkoristimo zadnje tedne leta za pospravljanje tako fizičnega kot tudi čustvenega nereda. Morda je čas, da opustimo navado, ki nam škodi. Da zaključimo projekt, ki ga predolgo odlašamo. Ali pa si končno priznamo resnico o situaciji, ki nam že dolgo jemlje energijo.

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Prav to je namreč glavno sporočilo polne lune v Dvojčkih: manj hrupa, manj skrbi in več osredotočenosti na tisto, kar je zares pomembno.

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