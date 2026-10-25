4 astrološka znamenja, na katera bo najbolj vplivala današnja polna luna

Polna luna, ki bo zasijala 26. oktobra 2026 v znamenju bika, velja za eno intenzivnejših letošnjih lunacij. Astrologi opozarjajo, da bo njena energija močno povezana s preteklostjo, medosebnimi odnosi in vprašanji lastne vrednosti. Ker bosta v času polne lune retrogradna tako Venera kot Merkur, lahko marsikdo začuti, da se v njegovo življenje vračajo stari vzorci, nerešeni odnosi ali čustva, za katera je mislil, da so že zdavnaj za njim, piše Forever Conscious.

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Čas, ko resnica pride na dan

Polna luna praviloma simbolizira vrhunec, razkritje in zaključke. Tokratna lunacija v biku naj bi še posebej osvetlila stvari, ki smo jih dolgo potiskali na stran. Na površje lahko pridejo skrivnosti, neizrečene zamere ali situacije, ki zahtevajo dokončno rešitev, poroča Forever Conscious.

icon-expand Tokratna polna luna bo v znamenju bika. FOTO: Dreamstime

Po astroloških razlagah gre za obdobje, ko se lahko končno osvobodimo starih bremen, vendar le, če smo pripravljeni pogledati resnici v oči in priznati, kaj nas že dolgo obremenjuje.

Energija preobrazbe in novih začetkov

Polna luna nastopi v obdobju, ko se simbolično poudarjajo teme zaključkov in ponovnih rojstev. Astrologi zato svetujejo, da si vzamemo čas za razmislek o tem, kaj smo v zadnjem letu izgubili, kaj smo prerasli in česa ne potrebujemo več, še dodajajo. Namesto da bi hiteli v nove odločitve, bo tokrat pomembneje opazovati, kaj se dogaja v naši notranjosti. Prav v trenutkih umiritve lahko najdemo odgovore, ki smo jih dolgo iskali.

V ospredju bodo odnosi

Ker je bik tesno povezan z Venero, planetom ljubezni, lepote in vrednot, bodo pomembno vlogo igrali tudi odnosi. Na preizkušnji se lahko znajdejo partnerstva, družinske vezi in prijateljstva, piše Forever Conscious. Polna luna lahko pokaže, kje v odnosih dajemo preveč, kje premalo ter ali sploh živimo v skladu s svojimi vrednotami. Poleg ljubezenskih tem bodo pod drobnogledom tudi finance, občutek varnosti in odnos do samega sebe.

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Kako najbolje izkoristiti energijo polne lune?

Astrološka sporočila te lunacije poudarjajo pomen potrpežljivosti. Ker sta Merkur in Venera retrogradna, večje odločitve morda niso najboljša izbira. Namesto tega se splača opazovati razvoj dogodkov, predelati stara čustva in si dovoliti več iskrenosti do sebe. To je tudi primeren čas za simbolično slovo od vsega, kar se je zaključilo, naj bo to odnos, življenjsko obdobje, služba ali sanje, ki se niso uresničile. Šele ko nekaj zares spustimo, lahko naredimo prostor za novo.

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Na katera znamenja bo polna luna najbolj vplivala?

Bik: čas velikih osebnih prelomnic

Ker se polna luna odvija v vašem znamenju, boste njeno energijo občutili neposredno. V ospredje bodo stopila vprašanja identitete, samozavesti in prihodnosti. Mnogi biki bi lahko ugotovili, da jih določene navade, odnosi ali življenjske okoliščine ne podpirajo več tako kot nekoč.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

To je obdobje, ko se lahko dokončno odločite za spremembo, ki jo odlašate že več mesecev. Nekateri boste zaprli pomembno poglavje, drugi pa boste dobili potrditev, da ste na pravi poti. Ker je bik tesno povezan z občutkom varnosti, se lahko pojavi tudi potreba po večji finančni stabilnosti ali spremembi življenjskega sloga. Čeprav bodo čustva intenzivna, vam bo ta polna luna omogočila, da jasneje kot kadar koli prej vidite, kaj si zares želite.

Škorpijon: odnosi bodo pod drobnogledom

Za škorpijone bo ta polna luna osvetlila področje partnerstev. V odnosih se lahko pojavijo pomembni pogovori, razkritja ali trenutki resnice, ki jih ni več mogoče ignorirati.

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Če se je v nekem odnosu že dlje časa kopičilo nezadovoljstvo, lahko zdaj doseže vrhunec. To pa ne pomeni nujno konca. Za številne škorpijone bo to priložnost za iskren pogovor, poglobitev odnosa ali postavitev bolj zdravih meja. Posebej pomembno bo vprašanje zaupanja. Polna luna vas spodbuja, da se vprašate, komu namenjate svojo energijo in kdo vam jo vrača. Nekateri boste ugotovili, da je čas za nov začetek, drugi pa boste obudili bližino, ki je v zadnjem času nekoliko zbledela.

Lev: pomembni premiki na področju kariere

Levi boste pozornost usmerili v svoje ambicije, kariero in dolgoročne cilje. Polna luna lahko prinese pomembno novico, priznanje za preteklo delo ali spoznanje, da potrebujete novo smer razvoja.

icon-expand Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Marsikateri lev bo imel občutek, da ga življenje postavlja pred izbiro. Morda boste morali zapustiti nekaj znanega, da bi naredili prostor nečemu boljšemu. Čeprav spremembe ne bodo vedno udobne, vam lahko dolgoročno prinesejo več zadovoljstva. To je tudi odličen čas za razmislek o tem, kako vas vidijo drugi in kakšen ugled želite graditi v prihodnje. Kar se bo razkrilo okoli te polne lune, vam lahko pomaga pri pomembni odločitvi glede poklicne poti.

Vodnar: preobrazbe doma in v družinskih odnosih

Vodnarji boste najbolj intenzivno občutili vpliv polne lune na področju doma, družine in zasebnega življenja. Lahko se pojavi želja po spremembi bivalnega okolja, selitvi, prenovi doma ali izboljšanju odnosov z bližnjimi.

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Stare družinske teme, ki so bile dolgo potisnjene v ozadje, lahko ponovno pridejo na površje. Čeprav bo to sprva morda neprijetno, vam bo omogočilo, da določene zgodbe končno zaključite. Ta polna luna vas spodbuja, da ustvarite občutek notranje varnosti. Namesto da energijo usmerjate v prihodnost, se boste morali za trenutek ustaviti in pogledati, kaj trenutno potrebujete za občutek miru in stabilnosti. Za številne vodnarje bo to pomemben trenutek, ko bodo ugotovili, da se največje spremembe začnejo prav doma in v odnosu do sebe.

Glavno sporočilo polne lune 26. oktobra 2026 je jasno: preteklost se vrača z razlogom. Ne zato, da bi nas zadrževala, temveč zato, da jo končno razumemo, predelamo in pustimo za seboj.

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