Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Polna luna
Horoskop znamenja

Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja

N. Č.
26. 09. 2026 09.17
0

Današnja polna luna v ovnu bo za nekatera znamenja prelomna. V ospredje prihajajo odnosi, odločitve in resnice, ki jih ni več mogoče ignorirati.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

V noči na 26. september bo nebo osvetlila prva jesenska polna luna, ki jo tradicionalno poznamo tudi kot žetveno luno. Astrologi menijo, da bo tokrat še posebej intenzivna, saj se bo zgodila v znamenju ovna, kjer bodo v ospredje stopila vprašanja odnosov, osebnih meja in pomembnih življenjskih odločitev. Po napovedih bodo njen vpliv najbolj občutili pripadniki štirih astroloških znamenj.

Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Preberi še
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj

Polna luna, ki spodbuja spremembe

Po razlagi astrologinje Maëve Canseliet polna luna v ovnu prinaša energijo poguma, samostojnosti in iskrenosti do sebe, piše revija Vogue. To je čas, ko se lahko marsikdo vpraša, ali še vztraja na poti, ki ga osrečuje, ali pa je napočil trenutek za spremembo. Poseben poudarek bo na ravnovesju med lastnimi željami in pričakovanji drugih ljudi.

6 znamenj, ki jim bosta Venera in Jupiter prinesla srečo
Preberi še
6 znamenj, ki jim bosta Venera in Jupiter prinesla srečo

Ker bo luna v znamenju ovna nasproti soncu v tehtnici, bodo v ospredju predvsem partnerski odnosi, družinske vezi in osebne ambicije. Mnogi bodo začutili potrebo, da jasno izrazijo svoje potrebe in postavijo meje.

Polna luna
Polna lunaFOTO: Shutterstock

Najmočneje jo bodo občutili oven, rak, tehtnica in kozorog

Astrologi napovedujejo, da bo vpliv polne lune še posebej izrazit pri ovnih, rakih, tehtnicah in kozorogih. To velja tudi za ljudi, ki imajo v teh znamenjih luno ali ascendent.

Ribi in Bik: med njima je privlačnost skoraj neustavljiva
Preberi še
Ribi in Bik: med njima je privlačnost skoraj neustavljiva

Oven

Za ovne bo ta polna luna pomenila konec nekega pomembnega življenjskega poglavja. Lahko bodo spoznali, da določenih vzorcev vedenja ne želijo več ponavljati, zato bodo pripravljeni na nov začetek. Prav tako bodo bolj odločni pri zagovarjanju svojih interesov in želja.

Oven
OvenFOTO: Dreamstime

Rak

Raki bodo najmočneje občutili vpliv na področju kariere in življenjskih ciljev. Pred njimi se lahko odprejo pomembna vprašanja o tem, ali jih trenutna poklicna pot zares izpolnjuje. Nekateri bi lahko doživeli pravo razsvetljenje glede svoje prihodnosti.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Kozorog

Pri kozorogih bodo v ospredju dom, družina in občutek varnosti. Stare zamere ali nerešena vprašanja iz preteklosti se lahko znova pojavijo in zahtevajo odgovore. To je čas, ko bo treba določene družinske vzorce pustiti za seboj.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenjeFOTO: iStock

Tehtnica

Tehtnice bodo posebno pozornost namenjale partnerskim odnosom. Mnogi bodo spoznali, da so predolgo postavljali potrebe drugih pred svoje. Polna luna jim prinaša priložnost za iskrene pogovore in vzpostavitev bolj zdravega ravnovesja v odnosih.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Čas za iskren pogled vase

Ne glede na astrološko znamenje velja, da je polna luna tradicionalno povezana z zaključki, razmislekom in spuščanjem vsega, kar nam ne služi več. Tokratna jesenska polna luna v ovnu nas spodbuja, da se vprašamo, kaj si zares želimo in ali živimo v skladu s svojimi vrednotami. Prav zato številni astrologi menijo, da bi lahko bila ena najpomembnejših polnih lun letošnje jeseni.

Danes se odpira portal 'Levja vrata', gre za enega najpomembnejših dni v letu
Preberi še
Danes se odpira portal 'Levja vrata', gre za enega najpomembnejših dni v letu
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
Preberi še
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Vogue Adria, Vogue France

polna luna astrologija horoskop osebna rast polna luna v ovnu luna oven žetvena luna žetvena polna luna
Horoskop znamenja

To bo najbolj srečno astrološko znamenje v letu 2027

Zadovoljna.si Kaj današnja jagodna luna pomeni za vaše astrološko znamenje?
Zadovoljna.si Kaj je žetvena polna luna in zakaj se tako imenuje?
Zadovoljna.si 3 horoskopska znamenja, ki so na skrivaj jasnovidna
Zadovoljna.si Nocojšnja superluna bo vplivala na 4 astrološka znamenja
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
Zadovoljna.si Horoskopska znamenja, ki bodo do konca tega leta našla ljubezen
Zadovoljna.si To so 4 znamenja, na katera bo prazna luna najbolj vplivala
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972