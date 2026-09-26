Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja

V noči na 26. september bo nebo osvetlila prva jesenska polna luna, ki jo tradicionalno poznamo tudi kot žetveno luno. Astrologi menijo, da bo tokrat še posebej intenzivna, saj se bo zgodila v znamenju ovna, kjer bodo v ospredje stopila vprašanja odnosov, osebnih meja in pomembnih življenjskih odločitev. Po napovedih bodo njen vpliv najbolj občutili pripadniki štirih astroloških znamenj.

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Polna luna, ki spodbuja spremembe

Po razlagi astrologinje Maëve Canseliet polna luna v ovnu prinaša energijo poguma, samostojnosti in iskrenosti do sebe, piše revija Vogue. To je čas, ko se lahko marsikdo vpraša, ali še vztraja na poti, ki ga osrečuje, ali pa je napočil trenutek za spremembo. Poseben poudarek bo na ravnovesju med lastnimi željami in pričakovanji drugih ljudi.

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Ker bo luna v znamenju ovna nasproti soncu v tehtnici, bodo v ospredju predvsem partnerski odnosi, družinske vezi in osebne ambicije. Mnogi bodo začutili potrebo, da jasno izrazijo svoje potrebe in postavijo meje.

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Najmočneje jo bodo občutili oven, rak, tehtnica in kozorog

Astrologi napovedujejo, da bo vpliv polne lune še posebej izrazit pri ovnih, rakih, tehtnicah in kozorogih. To velja tudi za ljudi, ki imajo v teh znamenjih luno ali ascendent.

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Oven

Za ovne bo ta polna luna pomenila konec nekega pomembnega življenjskega poglavja. Lahko bodo spoznali, da določenih vzorcev vedenja ne želijo več ponavljati, zato bodo pripravljeni na nov začetek. Prav tako bodo bolj odločni pri zagovarjanju svojih interesov in želja.

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Rak

Raki bodo najmočneje občutili vpliv na področju kariere in življenjskih ciljev. Pred njimi se lahko odprejo pomembna vprašanja o tem, ali jih trenutna poklicna pot zares izpolnjuje. Nekateri bi lahko doživeli pravo razsvetljenje glede svoje prihodnosti.

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Kozorog

Pri kozorogih bodo v ospredju dom, družina in občutek varnosti. Stare zamere ali nerešena vprašanja iz preteklosti se lahko znova pojavijo in zahtevajo odgovore. To je čas, ko bo treba določene družinske vzorce pustiti za seboj.

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Tehtnica

Tehtnice bodo posebno pozornost namenjale partnerskim odnosom. Mnogi bodo spoznali, da so predolgo postavljali potrebe drugih pred svoje. Polna luna jim prinaša priložnost za iskrene pogovore in vzpostavitev bolj zdravega ravnovesja v odnosih.

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Čas za iskren pogled vase

Ne glede na astrološko znamenje velja, da je polna luna tradicionalno povezana z zaključki, razmislekom in spuščanjem vsega, kar nam ne služi več. Tokratna jesenska polna luna v ovnu nas spodbuja, da se vprašamo, kaj si zares želimo in ali živimo v skladu s svojimi vrednotami. Prav zato številni astrologi menijo, da bi lahko bila ena najpomembnejših polnih lun letošnje jeseni.

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