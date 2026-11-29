Oven

Pred vami je dinamičen teden, v katerem boste težko mirovale. Na delovnem področju vas čaka priložnost, da pokažete svoje sposobnosti, v zasebnem življenju pa boste morale najti ravnovesje med obveznostmi in časom zase. Samskim se obeta zanimivo poznanstvo, vezane pa boste spoznale, kako pomembna je iskrena komunikacija. Konec tedna si privoščite več sprostitve.

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Bik

Ta teden bo v znamenju stabilnosti in premišljenih odločitev. Nekaj, kar ste dolgo načrtovale, lahko končno začne dobivati konkretno obliko. Na področju financ bodite nekoliko bolj previdne, a brez nepotrebnih skrbi. Vikend bo idealen za druženje z najbližjimi in ustvarjanje prijetnih decembrskih spominov.

Dvojčka

V ospredju bodo pogovori, srečanja in nova poznanstva. Komunikacija vam bo šla odlično od rok in nobenega dvoma ni, da boste srce zabave. Na ljubezenskem področju se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, kar vam bo narisalo nasmeh na obraz. V drugi polovici tedna si vzemite več časa za počitek.

Rak

Rake čaka pester teden. Veliko pozornosti boste namenile tudi družini in ljudem, ki vam največ pomenijo. Nekdo bi vam lahko zaupal pomembno skrivnost ali se obrnil na vas po nasvet. V ljubezni bo ključna potrpežljivost. Decembrsko vzdušje vas bo začelo vse bolj navdajati z optimizmom.

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Lev

Pred vami je teden, ko boste težko ostale neopažene. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste pogosto v središču pozornosti. Pri delu ne prevzemajte vseh nalog nase. V ljubezni si dovolite več spontanosti. Vikend prinaša priložnost za zabaven dogodek ali druženje, ki ga ne boste hitro pozabile.

Devica

Za vas bo to teden urejanja, zaključevanja in načrtovanja. Z veseljem boste naredile red med obveznostmi in pripravile temelje za uspešen december. Nekdo bo cenil vašo pomoč bolj, kot bo pokazal. V partnerskem odnosu bodite nekoliko bolj nežne do sebe in drugih.

Tehtnica

Pred vami je prijeten teden, v katerem boste uspešno usklajevale svoje želje in pričakovanja okolice. Na področju odnosov se obeta več harmonije. Samske bi lahko srečale osebo, ki bo vzbudila njihovo radovednost. Konec tedna bo idealen za nakupovanje prvih prazničnih daril.

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Škorpijon

Ta teden boste zaupale svoji intuiciji bolj kot kadar koli prej. Ne podcenjujte občutka, da nekaj ni tako, kot se zdi na prvi pogled. Na delovnem področju se lahko pojavi zanimiva priložnost. Ljubezensko življenje bo nekoliko bolj intenzivno, a tudi bolj iskreno.

Strelec

Začenja se vaše obdobje in to boste tudi občutile. Energije vam ne bo manjkalo, prav tako ne optimizma. Pred vami je odličen teden za nove začetke, načrte in drznejše odločitve. Nekdo bi lahko pokazal več zanimanja za vas, kot ste pričakovale. Vikend bo poln dobre družbe.

Kozorog

Teden bo od vas zahteval osredotočenost, a rezultati bodo vredni truda. Nekaj, kar se je zdelo oddaljeno, bo postalo dosegljivo. Na čustvenem področju ne skrivajte svojih občutkov. Proti koncu tedna vas čaka prijetno presenečenje, povezano z družino ali prijatelji.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje, ki se vam bodo porodile v tem tednu, si obvezno zapišite. Na področju prijateljstev vas čaka zanimiv preobrat ali novo poznanstvo. V ljubezni bo pomembno, da ostanete zveste sebi. Nedelja bo kot nalašč za razmislek o ciljih za december.

Ribi

Pred vami je teden, ko boste bolj kot običajno poslušale svoje srce. Nekdo vam bo pokazal, da mu veliko pomenite. Določena situacija, ki vas je bremenila, se bo začela razpletati v vašo korist. Vikend prinaša veliko toplih trenutkov, prijetnih pogovorov in občutek, da ste točno tam, kjer morate biti.