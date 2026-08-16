Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija

Oven

Ta teden boš dobila občutek, da se stvari končno premikajo v smeri, ki si jo želela. Na začetku tedna boš polna energije, proti koncu pa boš potrebovala nekoliko več miru. Pri delu ne dovoli, da bi te tuje zamude spravljale ob živce. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj si želiš, namesto da čakaš, da drugi to ugotovijo sami. Če si samska, te lahko pritegne oseba, ki ti sprva ne bo delovala kot tvoj običajni tip.

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Bik

Teden ti prinaša več stabilnosti, predvsem na področju denarja in vsakodnevnih obveznosti. Nekaj, kar se je v zadnjem času zdelo negotovo, bo začelo dobivati jasnejšo obliko. Ne zapravljaj energije za ljudi, ki ti ne vračajo enake pozornosti. V ljubezni boš iskala predvsem občutek varnosti, vendar te lahko prav majhna spontanost prijetno preseneti. Konec tedna bo idealen za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Pred tabo je zelo živahen teden, v katerem ti zagotovo ne bo dolgčas. Prihajalo bo več sporočil, pogovorov in novih idej, kot jih boš lahko takoj obdelala. Ena izmed teh idej bi lahko imela dolgoročen potencial, zato si jo zapiši. V ljubezni bo veliko flirtanja in igrivosti. Če si samska, ne zavrni povabila samo zato, ker se je pojavilo nepričakovano.

Rak

Ta teden boš veliko razmišljala o tem, kaj ti v odnosih daje energijo in kaj ti jo jemlje. Čas je, da postaviš mejo tam, kjer si bila predolgo tiho. Na poslovnem področju boš uspešna predvsem takrat, ko boš zaupala svojim izkušnjam. V ljubezni se obeta globlji pogovor, ki lahko odnos okrepi. Konec tedna ti bo prinesel občutek notranjega miru.

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Lev

To je tvoj teden za samozavestne poteze. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti morda ponudil priložnost, ki je nisi pričakovala. Ne zmanjšuj svojih sposobnosti samo zato, da bi se drugi počutili bolje. Tudi v ljubezni boš izžarevala posebno privlačnost. Če si samska, lahko pride do srečanja, pri katerem bo kemija opazna že od prvega trenutka.

Devica

Teden bo primeren za urejanje stvari, ki si jih v zadnjem času odlagala. Ko boš odstranila nekaj nepotrebnih obveznosti, boš ugotovila, koliko energije ti je ostalo za stvari, ki jih imaš zares rada. Pri denarju bodi premišljena. V ljubezni se ne zapletaj v pretirano analiziranje. Včasih je odgovor veliko preprostejši, kot si predstavljaš.

Tehtnica

Pred tabo je teden odločitev. Nekaj, kar si dolgo prelagala, bo zahtevalo jasen odgovor. Ne poskušaj ugajati vsem – tokrat izberi tisto, kar je dobro zate. Na področju odnosov boš potrebovala več iskrenosti. Če si samska, se lahko razvije zanimivo poznanstvo prek prijateljev ali povsem nepričakovanega druženja. Konec tedna ti bo prinesel več lahkotnosti.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo ta teden izjemno močna. Hitro boš opazila stvari, ki jih drugi spregledajo, zato zaupaj svojemu notranjemu občutku. Pri delu se lahko pojavi situacija, v kateri boš morala ostati mirna, čeprav boš imela veliko povedati. V ljubezni boš želela iskrenost brez igranja igric. Nekdo ti lahko razkrije čustva, ki jih je dolgo skrival.

Strelec

Teden bo v znamenju novih načrtov in želje po spremembi. Morda boš začela razmišljati o potovanju, novem projektu ali odločitvi, ki bo spremenila tvojo rutino. Ne boj se narediti prvega koraka. V ljubezni boš potrebovala občutek svobode, vendar to ne pomeni, da moraš bežati pred bližino. Konec tedna ti prinaša lepo presenečenje.

Kozorog

Ta teden boš želela imeti jasen cilj in konkreten rezultat. Tvoja vztrajnost bo opažena, vendar ne pozabi, da si lahko tudi ti vzameš odmor. Nekdo ti bo ponudil pomoč – sprejmi jo brez občutka, da moraš vse narediti sama. Na ljubezenskem področju boš počasi spuščala svojo zaščito. Prav to lahko prinese več bližine.

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Vodnar

Čaka te teden zanimivih zamisli in nepričakovanih obratov. Nekaj, kar bo sprva delovalo kot ovira, se lahko izkaže za novo priložnost. Ne oklepaj se preveč prvotnega načrta. V ljubezni te bo privlačila oseba, s katero boš lahko govorila o vsem – od popolnoma vsakdanjih stvari do najbolj nenavadnih idej. Vikend je odličen za družbo.

Ribi

Ta teden boš bolj povezana s svojimi občutki kot običajno. Ne ignoriraj potrebe po počitku in ne prevzemaj odgovornosti za razpoloženje drugih. Na poslovnem področju se lahko pojavi pohvala ali potrditev, ki ti bo dvignila samozavest. V ljubezni boš iskala nekaj pristnega. Konec tedna lahko prinese trenutek, ko boš jasno vedela, česa si želiš.