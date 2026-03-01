Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost

Oven

Teden bo zate aktiven in poln pobud. Imela boš občutek, da moraš nekaj začeti ali končno izpeljati idejo, ki jo že dolgo nosiš v sebi. V ljubezni boš bolj strastna, a tudi nekoliko nepotrpežljiva, zato pazi na besede. Konec tedna bo primeren za sprostitev in druženje z ljudmi, ki te napolnijo z dobro energijo.

Bik

Teden bo zahteval več notranjega miru in potrpežljivosti. V ospredju bodo finance ali vprašanja varnosti, zato boš razmišljala bolj praktično kot običajno. V ljubezni boš želela stabilnost in nežnost, ne drame. Vikend ti prinaša prijeten občutek domačnosti in razvajanja.

Dvojčka

Pred tabo je teden komunikacije in novih informacij. Lahko se pojavi zanimiva priložnost, povezana z delom ali učenjem. V ljubezni boš igriva, a raztresena, zato pazi, da ne pošiljaš mešanih signalov. Proti koncu tedna boš potrebovala več miru in časa zase.

Rak

Teden bo čustveno obarvan in bo zahteval več skrbi zase. Nekaj iz preteklosti se lahko znova pojavi, da bi se dokončno razrešilo. V ljubezni boš potrebovala občutek varnosti in razumevanja. Vikend je kot nalašč za družino, dom ali tihe trenutke ob dobrem filmu.

Lev

Teden ti prinaša priložnost, da izstopiš in pokažeš, kaj znaš. Na delovnem področju boš opažena, kar ti bo dvignilo samozavest. V ljubezni boš želela več pozornosti, a tudi več iskrenosti. Konec tedna bo primeren za zabavo ali kratek pobeg iz rutine.

Devica

Teden bo delaven in nekoliko naporen, a tudi produktiven. Urejala boš stvari, ki so se kopičile, tako v službi kot v mislih. V odnosih boš iskala jasnost in red. Vikend bo idealen za razstrupljanje – od ljudi, obveznosti in negativnih misli.

Tehtnica

Teden bo zaznamovan z odnosi in pomembnimi pogovori. Nekdo bo od tebe pričakoval odločitev ali jasno stališče. V ljubezni boš romantična, a tudi bolj občutljiva. Proti koncu tedna boš začutila potrebo po harmoniji in lepih trenutkih brez stresa.

Škorpijon

Pred tabo je intenziven teden, v katerem boš veliko razmišljala o sebi in svojih željah. Na površje lahko pride resnica, ki te bo sprva vznemirila, a dolgoročno osvobodila. V ljubezni boš iskala globino in zvestobo. Vikend bo primeren za regeneracijo in tišino.

Strelec

Teden ti prinaša željo po gibanju in spremembi. Rutina te bo hitro dolgočasila, zato boš iskala nove dražljaje. V ljubezni boš potrebovala več svobode in lahkotnosti. Konec tedna bo ugoden za izlet, druženje ali spontano odločitev.

Kozorog

Teden bo osredotočen na odgovornosti in dolgoročne cilje. Imela boš občutek, da moraš nekaj dokazati, predvsem sebi. V odnosih boš želela stabilnost in resnost. Vikend ti prinaša občutek dosežka in zasluženo sprostitev.

Vodnar

Teden bo poln idej in nenavadnih situacij. Lahko se zgodi nepričakovan preobrat, ki bo spremenil tvoje načrte. V ljubezni boš želela več svobode in razumevanja. Konec tedna bo dober za ustvarjanje, druženje ali pogovor, ki ti bo odprl oči.

Ribi

Teden bo nežen, a čustveno globok. Bolj kot običajno boš zaznavala razpoloženje drugih. V ljubezni boš romantična in občutljiva, zato boš potrebovala več topline. Vikend bo idealen za umetnost, glasbo, naravo ali mirne trenutke s seboj.