Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve

Oven

Teden te uči potrpežljivosti. Začne se resno, skoraj strogo, a proti koncu se energija sprosti. Dobro obdobje za urejanje obveznosti in jasne pogovore. Ne rabiš zmagati v vsaki bitki – včasih je zmaga mir.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Stabilen teden, v katerem lahko veliko narediš brez pritiska. Fokus je na varnosti, financah in telesnem počutju. Nek odnos se poglobi, če si pripravljena povedati, kaj res potrebuješ. Vikend prinese občutek domačnosti.

Dvojčka

Teden je komunikativen, a zahteva več zbranosti kot običajno. Besede imajo težo, zato jih izbiraj zavestno. Odličen čas za dogovore, učenje ali pisanje. Proti koncu tedna se pojavi ideja, ki te navdihne.

Rak

Čustveno zrel teden. Ne bežiš več pred tem, kar čutiš, ampak to sprejmeš. Dobro obdobje za postavljanje mej, predvsem v službi ali družini. Vikend je nežen, primeren za bližino in regeneracijo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden te postavi v vlogo zgleda. Ljudje te opazujejo, tudi če tega ne pokažejo. Če deluješ iz srca, pride priznanje samo od sebe. Konec tedna je primeren za sprostitev in nekaj čisto zase.

Devica

Produktiven in urejen teden. Vse se sestavlja na svoje mesto, čeprav počasi. Dober čas za načrtovanje, zdravje in rutine. Pazi le, da ne postaneš prestroga do sebe. Vikend te opomni, da si zaslužiš oddih.

Tehtnica

Teden prinaša težke odločitve, ki se jim ne boš mogla izogniti. V odnosih se pokaže, kdo je res zate. Dobro obdobje za uravnoteženje dela in zasebnega življenja.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Globok teden notranjih uvidov. Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, postane kristalno jasno. Ne sili procesov – transformacija se dogaja sama. Vikend prinese olajšanje in občutek, da si naredila pomemben korak.

Strelec

Teden te prizemlji, a ne omeji. Fokus je na odgovornostih, ki imajo dolgoročen smisel. Čeprav si želiš več svobode, vidiš, da struktura ni sovražnik. Vikend je lažji, bolj igriv in družaben.

Kozorog

Močan teden zate. Čutiš, da imaš stvari pod nadzorom, a učiš se deliti breme. Dober čas za kariero, cilje in dolgoročne odločitve. Proti koncu tedna se odpre tudi čustveni prostor.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden te poveže z vizijo prihodnosti. Ideje niso več samo ideje – dobijo obliko. Dober čas za sodelovanje in inovativne rešitve. Vikend je primeren za poglobljene pogovore ali umik v svoj svet.

Ribi

Nežen, a stabilen teden. Intuicija ti pomaga pri zelo konkretnih stvareh. Če poslušaš notranji glas, se izogneš nepotrebni utrujenosti. Vikend je ustvarjalen, tih in zdravilen.