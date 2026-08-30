Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo

Oven

V prvi polovici tedna boste precej zaposleni, vendar vam bo uspelo ohraniti dobro voljo in zbranost. Na poslovnem področju se lahko pojavi priložnost, ki je sprva ne boste vzeli povsem resno, a se bo pozneje izkazala za pomembno. V ljubezni boste bolj neposredni kot običajno. Če ste v zvezi, se boste želeli pogovoriti o stvareh, ki ste jih v zadnjem času potiskali na stran. Samske čaka zanimivo poznanstvo.

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Bik

Pred vami je umirjen, vendar pomemben teden. Veliko pozornosti boste namenili financam in urejanju obveznosti, pri čemer boste ugotovili, da imate več možnosti, kot ste sprva mislili. Na delovnem mestu boste morali pokazati nekaj potrpežljivosti, saj se stvari ne bodo odvijale tako hitro, kot bi si želeli. V ljubezni boste iskali predvsem varnost in iskrenost. Konec tedna vam prinaša več sproščenosti.

Dvojčka

Ta teden boste polni idej in želje po spremembah. Na poslovnem področju se vam lahko odpre nova možnost, vendar boste morali hitro ukrepati. Pazite, da zaradi navdušenja ne boste obljubili več, kot lahko izpolnite. V ljubezni vas čaka precej dogajanja. Samske boste lahko pritegnile pozornost zanimive osebe, tiste v zvezi pa boste želele v odnos vnesti več spontanosti. Proti koncu tedna boste potrebovale nekaj miru.

Rak

V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Nekdo bo od vas pričakoval več podpore, kot ste mu jo trenutno pripravljene dati, zato bo pomembno, da jasno izrazite svoje meje. Pri delu boste uspešne predvsem takrat, ko se boste osredotočile na eno nalogo naenkrat. V ljubezni boste bolj čustvene in občutljive. Če ste samske, se lahko nepričakovano obnovi stik z osebo iz preteklosti.

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Lev

Pred vami je dinamičen teden, v katerem boste morale sprejeti nekaj pomembnih odločitev. Na področju kariere boste deležne več pozornosti, zato je pravi čas, da pokažete, kaj zmorete. V ljubezni boste samozavestne in privlačne. Samske boste hitro opazile, kdo vam namenja več pozornosti, kot kaže na prvi pogled. V zvezi boste morale paziti, da zaradi svojih pričakovanj ne boste po nepotrebnem pritiskale na partnerja.

Devica

Za vas se začenja obdobje urejanja stvari, ki so se v zadnjih tednih kopičile. Ta teden boste želele imeti nadzor nad vsem, vendar vam bo koristilo, če boste del odgovornosti prepustile drugim. Na finančnem področju boste sprejele premišljeno odločitev. V ljubezni boste potrebovale več jasnosti. Samske boste precej izbirčne, vendar boste prav zaradi tega lažje prepoznale osebo, ki vam ustreza.

Tehtnica

V ospredju bo vaše zasebno življenje. Nek odnos bo zahteval več pozornosti, kot ste pričakovale, vendar se lahko iz njega razvije nekaj zelo lepega. Samske boste imele več priložnosti za nova poznanstva, vendar ne boste želele hiteti. Pri delu boste uspešne pri pogajanjih in dogovorih. Konec tedna boste razmišljale o spremembi, ki bi vam v prihodnjih mesecih lahko prinesla več zadovoljstva.

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Škorpijon

Ta teden boste zelo dobro vedele, kaj si želite, nekoliko težje pa boste razložile, zakaj. Intuicija vas ne bo pustila na cedilu, zato zaupajte svojemu občutku. Pri delu se boste morale postaviti zase, še posebej če bo nekdo poskušal prevzeti zasluge za vaše delo. V ljubezni vas čaka intenzivno obdobje. Možna je pomembna odločitev, ki bo vplivala na prihodnost odnosa.

Strelec

Želele boste nekaj novega in drugačnega. Rutina vas bo hitro začela dolgočasiti, zato boste iskale priložnost za spremembo. Pri delu se lahko pojavi možnost sodelovanja pri projektu, ki vam bo prinesel nova znanja in poznanstva. V ljubezni boste sproščene in odprte. Samske lahko nekoga zanimivega spoznate prek prijateljev ali na družabnem dogodku. V zvezi bo več smeha in spontanosti.

Kozorog

Pred vami je teden, v katerem se bo pokazalo, da se je vaše dosedanje delo obrestovalo. Na poslovnem področju lahko pričakujete pohvalo, novo odgovornost ali celo ponudbo, o kateri boste morale dobro premisliti. Tudi finančno stanje bo bolj stabilno. V ljubezni boste nekoliko zadržane, vendar bo konec tedna prinesel več topline. Če ste samske, ne zavračajte povabila, ki ga boste sprva želele izpustiti.

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Vodnar

Spremembe bodo ta teden prihajale precej nepričakovano. Nek načrt se lahko prekriža, vendar boste hitro našle drugo rešitev. Pri delu boste pokazale veliko iznajdljivosti in s tem naredile dober vtis na osebo, ki odloča o vaši prihodnosti. V ljubezni se obeta zanimiv preobrat. Samske lahko preseneti oseba, ki je do zdaj niso videle v romantični luči. V zvezi bo pomemben iskren pogovor.

Ribi

Čustva bodo ta teden nekoliko bolj izrazita. Veliko boste razmišljale o odnosih in o tem, kaj si v prihodnosti zares želite. Na poslovnem področju ne sprejemajte odločitev samo zato, da bi ugodile drugim. Čas je, da bolj zaupate svojim sposobnostim. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje. Samske lahko doživijo srečanje, ki bo sprva delovalo naključno, a bo pozneje dobilo večji pomen. Konec tedna boste bolj sproščene in pripravljene na nove načrte.