Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi

Oven

Ta teden boste težko mirovali. Polni boste energije in želje po spremembah, zato boste iskali nove izzive tako v službi kot v zasebnem življenju. V ljubezni se obeta zanimiv preobrat, ki bi lahko razjasnil dvome iz preteklosti. Samske ovnice bi lahko spoznale nekoga, ki jih bo takoj očaral.

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Bik

Po precej napornem obdobju prihaja več notranjega miru. Čas je, da si končno vzamete trenutek zase in prisluhnete svojim željam. V partnerskih odnosih boste hrepeneli po stabilnosti in nežnosti. Na finančnem področju se kaže priložnost za dodaten zaslužek ali ugoden nakup.

Dvojčka

Pred vami je družaben in dinamičen teden. Telefoni bodo zvonili, sporočila prihajala z vseh strani, vi pa boste v središču dogajanja. Nek pomemben pogovor bi lahko prinesel odgovore, ki jih že dolgo čakate. V ljubezni bo ključna iskrenost.

Rak

Vaša intuicija bo izjemno močna, zato ji zaupajte. Čeprav boste občutljivejši kot običajno, vam bo prav to pomagalo razumeti ljudi okoli sebe. Na ljubezenskem področju se obeta več topline in bližine. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite.

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Lev

To bo eden vaših boljših tednov v zadnjem času. Pozornost, ki si jo želite, vas bo končno našla. V službi bi lahko prejeli pohvalo ali priznanje za svoje delo. V ljubezni boste neustavljivi, zato bodo samski levi še posebej opaženi.

Devica

Teden vas spodbuja, da nekoliko zmanjšate nadzor nad vsem. Včasih ni treba poznati vseh odgovorov. Če boste bolj sproščeni, boste ugotovili, da se marsikaj odvije samo od sebe. V ljubezni je čas za prijetne skupne trenutke in več romantike.

Tehtnica

Pred vami so dnevi, ko boste sijali. Vaša naravna privlačnost bo prišla še posebej do izraza, zato boste hitro pritegnili pozornost. V partnerstvu se obetajo lepi pogovori in skupni načrti. Samske tehtnice pa bi lahko bile prijetno presenečene nad nepričakovanim sporočilom.

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Škorpijon

Vaša sezona je v polnem zamahu, zato boste čutili dodaten val samozavesti. To je idealen čas za odločitve, ki ste jih odlagali. V ljubezni boste strastni in neposredni. Nekdo bo težko ostal ravnodušen ob vaši energiji.

Strelec

V vas se prebuja želja po svobodi in novih dogodivščinah. Če razmišljate o krajšem izletu ali novem hobiju, je zdaj pravi čas. V ljubezni boste iskali iskrenost in spontanost. Konec tedna bi lahko prinesel zanimivo srečanje.

Kozorog

Ta teden bo poudarek na ciljih in ambicijah. Nekaj, za kar ste se dolgo trudili, bi lahko začelo prinašati prve rezultate. V zasebnem življenju ne pozabite nameniti časa ljudem, ki vam veliko pomenijo. Ravnotežje bo ključ do uspeha.

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Vodnar

Vodnarke boste polne idej in navdiha. Teden je odličen za ustvarjalne projekte, nove načrte in pogumne korake. V ljubezni boste želele več svobode, a tudi več iskrenosti. Nekdo vas bo prijetno presenetil s svojo odprtostjo.

Ribi

Pred vami je čustveno bogat teden. Mnoge ribe boste začutile, da je čas za zaključek nekega poglavja in začetek novega. Ljubezen bo igrala pomembno vlogo, saj boste hrepenele po globlji povezanosti. Konec tedna prinaša lepo presenečenje.