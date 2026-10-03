Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop znamenja

Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje

N. Č.
03. 10. 2026 12.01
0

Od 3. oktobra do 13. novembra 2026 bo Venera, planet ljubezni, odnosov, vrednot in denarja, navidezno potovala retrogradno. Astrologi opozarjajo, da gre za eno najintenzivnejših astroloških obdobij leta, saj se bodo v ospredje vrnila vprašanja, ki smo jih predolgo pometale pod preprogo. Stari partnerji, nepredelane čustvene zgodbe, ljubosumje, občutek neravnovesja v odnosih in celo finančne dileme bi lahko ponovno potrkali na vrata.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Po navedbah več tujih astroloških virov bo retrogradna Venera letos potekala v dveh znamenjih: najprej v skrivnostnem in intenzivnem škorpijonu, nato pa se bo vrnila v tehtnico, znamenje partnerstev, harmonije in pravičnosti. Prav zaradi te kombinacije mnogi astrologi to obdobje opisujejo kot nekakšno "čustveno revizijo", v kateri bomo prisiljene pogledati resnici v oči. 

Ribi in Bik: med njima je privlačnost skoraj neustavljiva
Preberi še
Ribi in Bik: med njima je privlačnost skoraj neustavljiva

Kaj sploh pomeni retrogradna Venera?

Astronomsko gledano se planet v resnici ne premika nazaj. Gre za optično iluzijo, ki nastane zaradi gibanja Zemlje in Venere okoli Sonca. V astrologiji pa retrogradno gibanje že tradicionalno pomeni čas premisleka, vračanja v preteklost in ponovnega ovrednotenja področij, ki jih določen planet simbolizira.

Ker Venera vlada ljubezni, odnosom, privlačnosti, samopodobi, estetiki, užitkom in denarju, se bodo ravno ta področja znašla pod drobnogledom. Po podatkih Astrology Kinga se Venera retrogradno giblje le približno vsakih 18 mesecev, zato astrologi njen vpliv pogosto opisujejo kot pomembnejši od pogosto omenjene retrogradne faze Merkurja. 

Začenja se retrogradna Venera.
Začenja se retrogradna Venera.FOTO: Dreamstime

Zakaj bo letošnja retrogradna Venera tako posebna?

Retrogradno obdobje se bo začelo 3. oktobra v škorpijonu in se 25. oktobra vrnilo v tehtnico, kjer bo ostalo do konca retrogradne faze 13. novembra. Po mnenju astrologov gre za zelo simbolično kombinacijo.

Škorpijon je znamenje globokih čustev, intime, skrivnosti, ljubosumja, obsedenosti, zaupanja in transformacije. Tehtnica pa predstavlja ravnovesje, odnose, partnerstvo, diplomacijo in občutek pravičnosti.

V teh znamenjih so rojene ženske, ki veljajo za zlobne
Preberi še
V teh znamenjih so rojene ženske, ki veljajo za zlobne

To pomeni, da bomo najprej prisiljene raziskati svoje najglobje želje in strahove, nato pa preveriti, kako se ti odražajo v naših odnosih z drugimi ljudmi.

Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Preberi še
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen

Stari partnerji se lahko vrnejo

Ena najbolj znanih tem retrogradne Venere je vračanje ljudi iz preteklosti.

Mnogi astrologi opozarjajo, da se lahko v tem obdobju pojavijo nekdanji partnerji, simpatije ali osebe, na katere smo že skoraj pozabile. Lahko gre za nepričakovano sporočilo, naključno srečanje ali preprosto za močan naval spominov.

Toda strokovnjaki s področja astrologije opozarjajo, da vrnitev nekoga še ne pomeni, da je ta oseba tudi prava izbira za prihodnost. Pogosto gre predvsem za priložnost, da dokončno razčistimo čustva, ki so ostala nedokončana. 

V vaše življenje se lahko vrne oseba iz preteklosti ...
V vaše življenje se lahko vrne oseba iz preteklosti ... FOTO: Shutterstock

Prav zato številni astrologi odsvetujejo prenagljeno obujanje starih razmerij, zlasti če so bila v preteklosti zaznamovana z enakimi težavami, ki nikoli niso bile zares rešene. 

Odnosi bodo postavljeni pred ogledalo

Retrogradna Venera pogosto razkrije stvari, ki smo jih predolgo ignorirale.

Astrologinja Galit Raiman je za Hindustan Times opozorila, da bo letošnja retrogradna Venera še posebej povezana z raziskovanjem nezavednih vzorcev, čustvenih ran in skritih razlogov, zaradi katerih ostajamo v določenih odnosih.

Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?
Preberi še
Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?

Vprašanja, ki si jih boste morda začele zastavljati:

Sem v tem odnosu res srečna?

Se v partnerstvu počutim spoštovano?

Dajem več, kot prejemam?

Ostajam zaradi ljubezni ali zaradi navade?

Me vodi ljubezen ali strah pred izgubo?

Zmenkarjenje po 30. letu: Ko iskrica ni več edino merilo
Preberi še
Zmenkarjenje po 30. letu: Ko iskrica ni več edino merilo

Ljubosumje, obsedenost in skrivnosti

Ker se bo retrogradna faza začela v škorpijonu, bodo v ospredju tudi intenzivna čustva.

Astrološki portali izpostavljajo, da bi se lahko okrepili občutki ljubosumja, posesivnosti, nezaupanja ali potrebe po nadzoru. Na površje utegnejo priplavati skrivnosti, ki so bile dolgo skrite, pa tudi zamere, o katerih se nikoli ni odkrito govorilo. 

Škorpijon ne mara površinskosti. Med njegovo energijo je težko vztrajati pri odnosih, ki temeljijo na pretvarjanju ali prikrivanju resničnih občutkov. Prav zato številni astrologi napovedujejo obdobje iskrenih, a pogosto tudi neprijetnih pogovorov.

Na udaru ne bodo le ljubezenski odnosi

Čeprav se retrogradna Venera najpogosteje povezuje z romantiko, njen vpliv sega precej dlje. Zato astrologi priporočajo previdnost pri večjih finančnih odločitvah, dragih nakupih in radikalnih lepotnih posegih. To ne pomeni, da se bo nujno zgodilo kaj slabega, vendar bi lahko po koncu retrogradnega obdobja na stvari gledali drugače.

Na udaru niso le partnerski odnosi.
Na udaru niso le partnerski odnosi.FOTO: Shutterstock

Venera namreč vlada tudi:

financam,

nakupom,

vrednotam,

estetiki,

modi,

lepoti,

samozavesti.

Odkrijte svojo pravo identiteto: Kako ugotoviti, kdo sem jaz?
Preberi še
Odkrijte svojo pravo identiteto: Kako ugotoviti, kdo sem jaz?

Retrogradna Venera in retrogradni Merkur

Letošnja posebnost je tudi to, da bo del retrogradne Venere sovpadal z retrogradnim Merkurjem. Merkur bo retrograden od 24. oktobra do 13. novembra, kar pomeni, da se bodo zadnje tri tedne prepletale teme odnosov in komunikacije. 

Retrogradni Merkur: Mit ali resničnost?
Preberi še
Retrogradni Merkur: Mit ali resničnost?

To lahko prinese:

nesporazume,

napačno razumljena sporočila,

vračanje starih konfliktov,

odlašanje pomembnih odločitev,

potrebo po dodatni potrpežljivosti.

Se tudi ve bojite retrogradnega Merkurja?
Se tudi ve bojite retrogradnega Merkurja?FOTO: Shutterstock

Na katera astrološka znamenja bo retrogradna Venera najbolj vplivala?

Po ocenah astrologov, med drugim pri portalu YourTango, bo letošnja retrogradna Venera najizraziteje vplivala na znamenja, ki so tesneje povezana z energijama škorpijona in tehtnice ali pa jih čakajo pomembne lekcije na področju odnosov, zaupanja in samovrednotenja.

5 astroloških znamenj, ki se najraje ukvarjajo s športom
Preberi še
5 astroloških znamenj, ki se najraje ukvarjajo s športom

Tehtnica

Ker je Venera vladarica tehtnice, bodo njeni retrogradni premiki tehtnice občutile še posebej intenzivno. Veliko pozornosti bo namenjene partnerskim odnosom, ravnovesju med dajanjem in prejemanjem ter vprašanju, ali so odnosi v njihovem življenju res tako harmonični, kot se zdijo na prvi pogled.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Škorpijon

Retrogradna Venera se bo začela prav v škorpijonu, zato bodo škorpijoni med najbolj izpostavljenimi. V ospredje bodo stopile teme zaupanja, ljubosumja, intime in starih čustvenih ran. Nekateri se bodo morali soočiti z vprašanji, pred katerimi so bežali že mesece ali celo leta.

Škorpijon
ŠkorpijonFOTO: iStock

Bik

Tudi biku vlada Venera, zato bo njena retrogradnost močno vplivala na občutek varnosti in stabilnosti. Na preizkušnji so lahko tako partnerski kot finančni odnosi, biki pa bodo prisiljeni preveriti, kaj jim v življenju zares prinaša občutek vrednosti.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bikFOTO: Dreamstime

Oven

Za ovne naj bi bila retrogradna Venera obdobje intenzivnih čustvenih razkritij. Nekateri se bodo soočili z nepredelanimi zgodbami iz preteklosti, drugi pa bodo prvič jasno videli, kaj jih v odnosih že dolgo moti. Čustev ne bo več mogoče ignorirati.

Oven
OvenFOTO: Dreamstime

Lev

Levi bodo po napovedih astrologov ugotovili, kdo jih resnično podpira in kdo je bil ob njih zgolj takrat, ko je bilo vse videti idealno. Retrogradna Venera bi lahko močno vplivala na prijateljske in ljubezenske odnose, predvsem tam, kjer so pričakovanja postala nerealna.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime
Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Astrostyle, Astrology King, Parade, Hindustan Times, Lifestyle Asia, Synthesis Astrology, Yout Tango

venera retrogradna venera astrologija znamenja horoskop znamenja
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive

Zadovoljna.si Retrogradni velikani prinašajo pomembne premike – kaj pomeni, da so Saturn, Neptun in Pluton hkrati retrogradni?
24ur.com Letni horoskop 2025: Dvojčke čakajo čustvene preizkušnje, ovne pa razkritje resnice
Zadovoljna.si Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Cekin.si Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Zadovoljna.si Kaj nam prinašata Saturn in Uran v letu 2025?
Zadovoljna.si 5 horoskopskih znamenj, ki bodo obogatela v letu 2024
Zadovoljna.si Horoskopska znamenja, ki bodo do konca tega leta našla ljubezen
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972