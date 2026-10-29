4 znamenja, pri katerih bo retrogradni Merkur odprl stare rane

Tretji in zadnji retrogradni Merkur leta 2026 poteka od 24. oktobra do 13. novembra in je poseben predvsem zato, ker se v celoti odvija v znamenju škorpijona. Po mnenju astrologov gre za eno najbolj intenzivnih obdobij leta, saj škorpijon simbolizira skrivnosti, globoka čustva, zaupanje, skupne finance in vse tisto, kar običajno ostaja skrito pod površjem.

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Astrologi poudarjajo, da to ni klasičen retrogradni Merkur, ki ga povezujemo predvsem z izgubljenimi sporočili in tehničnimi težavami. Tokrat naj bi bilo več pozornosti namenjene odnosom, stari zameram, zamolčanim resnicam in pogovorom, ki smo jih predolgo odlagali.

icon-expand Preverite, na koga bo tokrat najbolj vplival retrogradni Merkur. FOTO: Shutterstock

Zakaj retrogradni Merkur vedno povzroči toliko zanimanja?

Merkur velja za planet komunikacije, misli, tehnologije, pogodb in vsakodnevnih opravil. Med retrogradnim gibanjem se z Zemlje zdi, kot da se premika nazaj, astrologi pa temu obdobju pripisujejo večjo verjetnost nesporazumov, zamud in potrebe po ponovnem premisleku.

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Prav zato se v tem času pogosto omenja: vračanje nekdanjih partnerjev, nepričakovane novice iz preteklosti, zamude pri projektih, napačno razumljena sporočila, težave s tehnologijo, potreba po popravljanju starih napak.

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Tokrat bodo v ospredju skrivnosti in resnica

Ker se retrogradni Merkur giblje skozi škorpijona, številni astrologi menijo, da bodo na površje prišle stvari, ki smo jih poskušali prezreti. Lahko gre za zamolčane informacije, stara čustva ali odnose, ki še niso dobili pravega zaključka.

icon-expand Škorpijon FOTO: iStock

Škorpijon je znamenje, ki se ne zadovolji s površinskimi odgovori. Zato naj bi marsikdo v tem obdobju začutil potrebo po iskrenih pogovorih in razčiščevanju odnosov.

Čemu se astrologi priporočajo izogibati?

Čeprav ni razloga za paniko, številni astrološki portali svetujejo nekoliko več previdnosti pri pomembnih odločitvah . Priporočajo predvsem: dvakrat preveriti pogodbe in dokumente, narediti varnostne kopije pomembnih datotek, ne sprejemati impulzivnih finančnih odločitev, ne pošiljati sporočil v afektu, pomembne nakupe dobro premisliti.

To je lahko tudi obdobje velikih spoznanj

Retrogradni Merkur ima slab sloves, vendar ga astrologi pogosto opisujejo tudi kot čas pregleda, popravljanja in zaključevanja nedokončanih zgodb. Namesto novih začetkov naj bi bilo to idealno obdobje za refleksijo, raziskovanje in dokončevanje stvari, ki že čakajo na našo pozornost.

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Znaki, da že čutite vpliv retrogradnega Merkurja

bivši partner se je nenadoma oglasil, dogovorjeni načrti se podirajo, pogosteje prihaja do nesporazumov, večkrat preverjate pomembna sporočila, vračajo se teme, za katere ste mislile, da so zaključene.

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Ta štiri znamenja naj bi retrogradni Merkur najbolj občutila

Škorpijon

Ker se retrogradno gibanje odvija v vašem znamenju, boste spremembe občutili najbolj neposredno. V ospredju bodo osebne odločitve, samopodoba in odnosi. Stvari, ki ste jih odlagale, se bodo težko skrivale še naprej.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Bik

Pri bikih bodo v ospredju partnerstva. Stari pogovori, nekdanji odnosi ali nerešeni konflikti se lahko vrnejo v ospredje. Astrologi svetujejo iskrenost in potrpežljivost.

Lev

Levinje bi lahko največ sprememb občutile doma in v družinskih odnosih. Na površje se lahko vrnejo vprašanja, za katera ste mislile, da so že rešena.

Vodnar

Vodnarke naj bi retrogradni Merkur najbolj izzval na področju kariere. Možni so popravki načrtov, zamude in potreba po drugačnem pristopu.

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