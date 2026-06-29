Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru

Kaj sploh je retrogradni Merkur in zakaj je tako pomemben?

Retrogradni Merkur je astrološki pojav, ko se zdi, da se planet Merkur na nebu premika nazaj. Čeprav gre za optično iluzijo, astrologi temu obdobju pripisujejo močan simbolni pomen. Po pisanju Astrology.com in AstroStyle retrogradni Merkur vpliva na komunikacijo, tehnologijo, potovanja, dogovore in mentalno jasnost. To je čas, ko se stvari upočasnijo, ko se pojavljajo nesporazumi in ko se vračajo teme, ki smo jih mislili, da smo jih že pustili za sabo.

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Tokrat bo retrogradni Merkur potekal v znamenju raka, kar pomeni, da bo poudarek na čustvih, družinskih odnosih, spominih in občutku varnosti. To bo že drugi retrogradni Merkur v letu 2026, od skupno treh, kar pomeni, da smo že globoko v energiji ponovnega premisleka, čiščenja starih tem in urejanja notranjih konfliktov.

icon-expand Retrogradni merkur FOTO: Dreamstime

Kako bo drugi retrogradni Merkur letos vplival na nas?

Čustvena intenzivnost in vračanje v preteklost Ker se bo Merkur gibal retrogradno v vodnem znamenju raka, astrologi, kot piše Cafe Astrology, opozarjajo, da bo to obdobje izjemno čustveno. Rak vlada domu, družini, spominom in notranjemu svetu, zato se lahko v tem času vračajo stari občutki, nepredelane teme in nostalgija. Mnogi bodo imeli občutek, da se vračajo k nečemu, kar so nekoč pustili nedokončano, ali da se ponovno odpirajo pogovori, ki so jih dolgo odlagali. V tem času se lahko poveča občutljivost na ton pogovorov, na besede drugih in na lastne reakcije. Po pisanju The Astro Codex bo intuicija močna, logika pa nekoliko zamegljena, zato je pomembno, da si vzamemo čas za razmislek, preden reagiramo. To je obdobje, ko se lahko pojavijo tudi osebe iz preteklosti, bodisi v mislih bodisi v resničnem življenju.

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Zastoji, nesporazumi in potreba po potrpežljivosti Merkur vlada komunikaciji, informacijam, tehnologiji in potovanjem. Ko je retrograden, se po pisanju Astrology Zone pogosto pojavljajo zamude, napačno razumljena sporočila, tehnične težave in zmeda v načrtih. To je čas, ko se lahko dogaja, da epošta ne pride do naslovnika, da se dogovori zapletejo ali da se načrti spreminjajo v zadnjem trenutku. Astrologi svetujejo, da se v tem obdobju izogibamo podpisovanju pomembnih pogodb, večjim nakupom in začetkom novih projektov. Bolje je, da se posvetimo popravljanju, urejanju, ponovnemu premisleku in dokončanju tistega, kar že obstaja. Retrogradni Merkur ni čas za nove začetke, je pa odličen čas za popravljanje starih napak.

icon-expand Čaka nas retrogradni Merkur v znamenju raka. FOTO: Adobe Stock

Kaj prinaša retrogradni Merkur v znamenju raka?

Več intuicije, manj logike Rak je znamenje, ki vlada čustvom, domu in notranjemu svetu. Po pisanju AstroStyle bo to obdobje, ko bo intuicija izjemno močna, logika pa nekoliko manj zanesljiva. To je čas, ko se prebujajo potlačena čustva, ko se razkrivajo resnice, ki so bile dolgo skrite, in ko se lahko pojavijo nenadni uvidi o odnosih, družini ali osebnih mejah.

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Čas za popravljanje, ne za začetek Retrogradni Merkur je idealen za vračanje k stvarem, ki smo jih nekoč opustili. Po pisanju Cafe Astrology je to čas, ko lahko popravimo stare projekte, uredimo nedokončane pogovore, pregledamo dokumente in ponovno premislimo o svojih načrtih. To je obdobje introspekcije, ne akcije.

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Tri astrološka znamenja, ki bodo retrogradni Merkur občutila najmočneje

Rak – najmočnejši vpliv

Ker se retrogradni Merkur odvija prav v vašem znamenju, boste njegovo energijo občutili najintenzivneje. Po pisanju Astrology.com se lahko vračajo stare čustvene teme, družinski odnosi bodo v ospredju, spomini pa bodo še posebej živi. To je čas, ko boste potrebovali več miru, prostora in razumevanja.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Devica – pozor na rutino in organizacijo

Devicam vlada Merkur, zato retrogradnost vedno močneje občutijo. Tokrat bo poudarek na domačih obveznostih, dokumentih, financah in organizaciji vsakdana. Po pisanju Astro Codex se lahko napake zgodijo hitro, zato je pomembno, da preverite vse dvakrat in si vzamete čas za premislek.

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Dvojčka – prevetrite načrte in komunikacijo

Tudi dvojčkom vlada Merkur, zato bo to obdobje za vas še posebej intenzivno. Po pisanju Astrology Zone se lahko vračajo stare ideje, načrti se lahko spreminjajo, komunikacija pa bo bolj občutljiva. To je čas, ko se je dobro izogibati hitrim odločitvam in preveriti informacije, preden ukrepate.

icon-expand Dvojčka FOTO: Dreamstime

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